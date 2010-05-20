回顾:1966年第八届世界杯

2010年5月20日

舉辦地：英格蘭

冠軍：英格蘭

最佳射手：尤西比奧（葡萄牙）9個進球

最佳球員：博比•查爾頓（英格蘭）

英格蘭隊

這是英格蘭隊在世界杯歷史上唯一的奪冠。

16個非洲國家抵制了本屆杯賽，因為他們對預選賽賽制不滿。

和4年前一樣，貝利又因對手作風野蠻而受傷。在他缺場的情況下，巴西隊連續負于匈牙利隊和葡萄牙隊，結果未能小組出線。

首次進入世界杯賽的葡萄牙隊則大顯雄威。在1/4決賽中，他們遭遇朝鮮隊。在先失三球的情況下，葡萄牙隊奮起直追，竟連扳五球，該隊的尤西比奧獨中四元。

英格蘭隊在小組賽中擊敗了墨西哥隊和法國隊，以小組頭名身份出線。

在英格蘭隊對阿根廷隊的1/4決賽中，阿根廷隊隊長被罰下場，但他拒不服從，比賽因而中斷了10分鐘，最後他被拖出場外。英格蘭隊以1-0取勝。

在半決賽中，盡管葡萄牙隊的尤西比奧又破門得分，英格蘭隊最終以2-1殺入決賽，與西德隊相遇。

英德之戰

西德隊在決賽中首先進球，但英格蘭隊的赫斯特和彼得斯還以顏色，英格蘭隊以2-1領先。 但在離終場不到1分鐘時，西德隊的韋布爾將比分扳平，雙方不得不進行加時賽。

赫斯特攻入了一個有爭議的進球，當時足球在擊中球門橫梁後反彈到地上，隨即被西德隊後衛解圍，俄羅斯巡邊員則認為進球有效。電視鏡頭也未能顯示足球是否越過了球門線。

赫斯特隨後又射入一球，BBC評論員沃爾斯滕霍姆當時說出了一段著名的解說："有人已經在賽場內，他們認為比賽結束了•••現在比賽真的結束了。"