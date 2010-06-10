分析：“穷二代”与罢工潮

尚清

BBC中文網記者

2010年6月10日

圖像加註文字， 在廣東佛山本田工廠的罷工工人

在被稱為「世界工廠」的中國華南地區，近來越來越多的中國雇員開始要求雇主加薪和改善工作條件。

近日，日本本田公司在廣東的幾家配件工廠連續發生罷工，深圳的台資富士康公司接連發生年輕工人跳樓自殺事件，使社會各界對中國雇員在外企工作的待遇和工作條件感到關注。

在連串的員工墮樓事件發生後，富士康宣佈給中國內地員工加薪30%，深圳廠房新員工通過試用期後，還將獲大幅加薪三分之二，至月薪2000元人民幣。

對於此起彼伏的罷工浪潮和跳樓事件，外界大都把批評焦點放在日資台資公司管理層對中國員工的軍事化管理、勞動強度大和待遇低下等等。

但新一代農民工的心理承受能力也應該引起人們的關注。

「窮二代」

在北京的媒體從業人士朱雨晨說，與城市「富二代」相對應的所謂「窮二代」也就是「第二代農民工」，指的是那些80年以後出生的農村青年。

與他們的父輩 —— 第一代農民工相比，第二代農民工的城市情結遠遠大於農村情結。他們已經不能僅僅滿足於出來拼幾年，掙一筆錢，回家蓋房取媳婦的老路子了。

他們不再甘於做大都市繁榮的過路客，他們想在為城市創造財富的同時成為分享這五彩繽紛生活的一分子。一旦這種希望破滅，他們便覺得失去了生活的意義。

再有，互聯網的興起和手機的普及所帶來的信息爆炸也使新一代農民工的維權意識比他們的父輩大大提高。

朱雨晨說，他接觸過的第二代農民工都有手機，都有QQ號，上網獲得信息的比重遠遠高於他們的父輩。

好管理

對於像富士康這樣的外資企業來說，使用年輕工人的好處是他們體力好，適合於密集型流水線作業，尤其是電子產業要求視力好、集中能力強等。

第二是這個年紀的人最好管，資方最喜歡用的人是剛剛離開學校的年輕人，尤其是女孩，他們沒有什麼社會經驗，一旦他們換了幾個工作以後就不好管了。

第二代農民工的組成應該是剛剛離開學校的農村學生，還有就是從小隨父母進城的留守孩子，第三就是在城市邊緣長大的農村孩子。

他們的現實問題是從小沒有參加過農業生產，隨著農村教育體制的改變，很多農村孩子從小學就離家集中住宿，他們與信息同步，看的電視跟城市是一樣的。

出於對社會穩定的擔憂，中國當局一般會盡快制止各地出現的任何罷工行動。

據朱雨晨觀察，儘管年輕一代農民工的維權意識高於他們的父輩，但目前的罷工事件基本上還是屬於單獨個案，還不是有組織有串聯的工潮。

而中國的工會雖然說是受黨指揮的花瓶，但他接觸到的工會代表很多還是想做點實事的，只是受限於體制。

抗壓能力

另一個需要社會反思的是中國的教育，年輕人的抗壓能力遠遠低於國外的同齡人。

如果一個年輕人帶著夢想來過去富士康這樣的公司打工的話，那麼他的失望值就會隨著勞動時間延長、工資待遇長時間不變的情況下極具上升。

現在，中國賣冰棍的買得起冰棍，賣茶葉蛋的也吃得起茶葉蛋。但是，加工iPhone的買不起iPhone，造汽車部件的買不起汽車。

這種反差在20年前幾乎是不存在的，因為那時中國的城鄉差距和貧富差距還不像現在這麼大。第一代農民工掙到的一百元相當於第二代農民工掙到的一千元錢。

中國現在是一個暴富的社會，它並不鼓勵年輕人一步一個腳印踏踏實實地進取。