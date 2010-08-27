温家宝深圳谈政改 令人惊诧而实效存疑

2010年8月27日

最新一期《經濟學家》雜誌就中國總理溫家寶近日在深圳談及政治體制改革必要性的講話發表評論說，中國官方媒體稱此言「極其重要」，但懷疑者眾多。

文章提到有人把溫家寶的言論跟1992年鄧小平南巡講話相提並論，在部分官方媒體，如《南方日報》、《揚子日報》和《環球時報》，引起一陣激動。

文章稱溫家寶關於必須解決不受制約的權力過度集中的言論「令人驚詫」，但溫畢竟不是鄧。北京的絕大部分報紙對溫家寶在深圳講話的報道都不加評論，而不少知識界人士儘管支持溫家寶的觀點，卻不認為會產生任何實際效應。

文章引述獨立作家余傑說，胡錦濤和溫家寶在剩下的兩年任期內會盡量避免重大變化。

馬尼拉警察失誤

本周二（24日）英國各大報刊都報道了前一天香港遊客在菲律賓首都馬尼拉遭槍手劫持，對峙10多個小時後槍手被警方擊斃，而8名人質死亡的消息。

《泰晤士報》分析指出，菲律賓警察營救人質的做法犯了最基本的錯誤，例如是讓挾持者看到警察靠近旅遊車、警察試圖擊破車窗的過程近乎可笑。

挾持者的兄弟原本協助勸說劫持者投降。據《金融時報》說，這兄弟後來因被懷疑協助槍手而遭扣留，這觸怒了劫持者，促使他向人質開槍。

人民幣國際化

《金融時報》周五發表社評說，人民幣應該小步邁向儲備貨幣。

文章說，世界經濟重心的轉移必然導致儲備貨幣的變化，但人民幣成為儲備貨幣的前景仍很不明朗。

文章提到中國最近採取一系列行動擴大海外投資者使用人民幣的範圍，稱這些都是重要的改革措施，但仍屬早期行動，因為要成為儲備貨幣，人民幣必須能夠完全自由兌換，而這在目前可能性很小。

社評說，幾十年後中國將成為世界最大經濟體，人民幣最終取得儲備貨幣地位順理成章。文章最後說，中國不宜過早推進這一進程，以免影響經濟穩定。不過，還是應該盡早啟動國內改革，為將來角色的轉變做好凖備。

交通擁堵

近兩周來中國交通幹道上的大規模擁堵也是此間媒體本周的關注點之一。

《衛報》頭版報道中國發生大規模交通堵塞，說這是世界最大的交通堵塞。該報在中國的記者報道說，在河北省轎車、卡車和其他各種車輛首尾相接，形成世界上最長的交通擁堵，高速公路成了巨大的停車場。

《獨立報》配圖報道了仍在持續的交通阻塞，並指出長時間堵車已經造成駕車者煩躁。堵車路段已經發生了許多刑事犯罪，諸如搶劫、傷人和毀車事件。

最新一期《經濟學家》雜誌說，現在的交通大堵塞是中國經濟和中產階層膨脹帶來的必然後果，即使中國政府花了巨額資金擴建公路網，仍無法滿足急劇增加的新增上路車輛對道路的需求。

簡·愛的魅力

《泰晤士報》星期四報道說，中國的搜狐網從BBC英國廣播公司購買了根據英國作家夏洛蒂·勃朗特的小說《簡·愛》改編的數字電視片。

報道說，夏洛蒂·勃朗特的作品在中國深受歡迎。《簡·愛》去年以舞台劇的形式在北京出現，大獲成功。

報道進一步分析指出，許多中國人之所以喜愛《簡·愛》，是由於簡·愛追求平等的原則，特別是簡·愛在自己地位低下的情況下要求羅切斯特平等對待的態度。

金正日吉林行

《每日電訊報》報道說，朝鮮領導人金正日周四帶著27歲的幼子金正銀秘密到訪中國東北的吉林，目的是尋求中國對他任命金正銀為接班人的認可。

報道說他可能在下個月宣佈對金正銀的任命。