台湾来鸿：弃保，台湾选民的策略性投票

Image caption 台灣五都選舉進入倒計時

最近幾年的台灣選舉，有一個很奇特的現象，這個現象即是「策略性投票」；所謂的「策略性投票」是指選民非常在意手中的這一票能不能讓自己所支持的候選人當選，基於這樣的心理因素，使得許多選民在進入投票所的那一刻，投票選擇的，不一定是自己心目中最喜歡的候選人。

策略性投票，用台灣選舉的慣用語來說，就是「棄保效應」，今年的五都選舉，高雄市長選舉，就一直籠罩在棄保效應會不會發生的氛圍中。

國民黨寧可敗，也不能讓

距離十一月二十七日投票只剩一個多星期，各家媒體大大小小的民調都顯示，三位大高雄市長的候選人支持度，國民黨提名的高雄市候選人黃昭順幾乎都敬陪末座，透過交叉分析，藍軍的支持者有一大半選擇支持無黨籍候選人楊秋興，電視台訪問許多藍軍的支持者，其中一位過去一直都支持國民黨的眷村老伯，毫不客氣地說：「我們的目標是要把民進黨的陳菊拉下來，投黃昭順，不是等於投廢票嗎？」

因此，「支持黃昭順，票投楊秋興」的耳語，這一陣子在高雄市廣為流傳，為了避免選情崩盤，國民黨秘書長金溥聰三不五時就坐鎮高雄親自督軍，但是國民黨到最後關頭仍然不放棄黃昭順的作法，最近反倒頻頻被藍軍的死忠支持者質疑，他們認為，這樣的作法等於是變相幫陳菊助選，不要說黃昭順與楊秋興兩個人加起來的選票，還未必贏得過陳菊，更令人納悶的是，在選戰最後階段，黃昭順的選舉策略還拚命打楊秋興，等於兩個小的自己在那裏打得頭破血流，民調領先的陳菊，卻好整以暇地隔山觀虎斗。

所以不少政治評論者都公開表示，「國民黨在這次大高雄選戰中，將創下有史以來得票率最低的歷史紀錄，而金溥聰這樣的選戰策略，客觀上將讓他成為陳菊當選的最大功臣。」這些評論雖然相當尖刻，但是聽在金溥聰耳裏，他似乎已凖備好要接受這些批評。

金溥聰最近上一個電視節目，被一群電視名嘴左右開攻地挑戰他不肯放棄黃昭順的作法時，他說：「這是政黨政治的原理，我怎麼可能放棄自己的候選人，更何況，國民黨還是執政黨，更沒有道理這麼做！」他的這些話，充份顯露出國民黨「寧可敗，也不能讓」的思維。

高雄翻盤，除非慧星撞地球

事實上，台灣近幾年的選舉史上，國民黨「寧可敗，也不能讓」的情況，也不是沒有發生過。

1994年黃大洲、趙少康、陳水扁的台北市長之戰，2000年連戰、宋楚瑜、陳水扁的總統之爭，在這兩次選戰中，國民黨的黃大洲與連戰，在選前的民調都落後其它兩位一大截，但是國民黨始終沒放棄，甚至在選前最後一刻，國民黨內部還做出自己會勝利的民調，等到選舉結果出爐，國民黨重傷大敗，得票率創下歷史新低，經過了好幾年，才逐漸恢復元氣。

所以這次大高雄的選舉中，就有高雄市藍軍的支持者，自掏腰包在媒體刊登「當一個希望眼看不能實現，就要另一個希望。」這樣的廣告，雖然廣告中沒有言明要棄誰保誰，但是棄保訴求已呼之欲出。

雖說台灣選舉的選情瞬息萬變，未到開票那一刻，誰能勝出還不知道，但聽到民進黨秘書長吳乃仁以「除非慧星撞地球」來響應國民黨，對於大高雄選舉會翻盤的期待，就不難想見，民進黨的陳菊在這場選戰中，是打得多麼輕鬆了。