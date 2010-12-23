2010年科技大事回顾

Image caption 科學家希望利用龐大的強子對撞機造成「小型大爆炸」

從尋找「人造黑洞」以了解宇宙形成的奧秘、讓盲人有機會恢復視覺、到「試管嬰兒之父」獲得諾貝爾醫學獎…… 這些在2010年成為吸引人們注意的科技消息。

質子、光子、原子

歐洲核子中心耗資龐大、建設經年、規模驚人的強子對撞機終於凖備進行第一次的實驗。

科學家希望強子對撞機能夠造成所謂的「迷你型大爆炸」，他們便可以用獲取的數據和觀察到的情況來解開一些物理學、天文學上至今尚未找到答案的謎團。

原本在2008年就要進行的實驗，因為技術問題一直到2010年3月，科學家們才終於動手。

結果是實驗當中，科學家測得了太陽核心溫度100萬倍的溫度，也是人類首次以人工的方式在控制環境中所取得的最高溫度。

目前科學家還在繼續研究取得的數據，希望有朝一日能夠為宇宙的形成找出合理的解釋。

如幻似真

通信科技研究上也有一項新發展；這就是所謂的「立體影像傳輸」技術。

雖說是新發展，其實也可以說是從幻想成為實事。

很多類似《星球戰爭》的科幻電影，很早就提出了立體影像傳輸的想法，只不過在電影中靠的是特別效果，而不是真有這種技術。

但是一組美國的科學研究人員研究出了立體影像傳輸的雛形。

他們以16個攝像機拍攝，每兩秒鐘更新傳輸的方式，進行了兩點之間的立體影像傳輸。

效果雖然還不能做到及時同步，但是更新速度已經比最早試驗的一套系統足足加快了將近4分鐘。

專家們認為克服了未來的種種障礙之後，這一新技術未來可以用在醫學上。

例如醫學專家可以通過這個技術在自己的診所內，看著立體影像傳輸過來的畫面，診斷遠距離之外的病人。

打通經脈

Image caption 研究人員希望能夠以人類胚胎幹細胞來修複受損的神經系統

2010年的10月，美國進行了世界上第一宗完全受到規則監督的胚胎幹細胞人體試驗，消息傳遍了全球。

進行試驗的美國加州傑隆基因醫學公司希望以胚胎幹細胞療法，恢復因為脊椎創傷而失去肢體知覺的病人。

該公司的負責人奧卡爾馬博士對胚胎幹細胞療法的前景抱著甚大的希望。

他表示，這種技術可以用來改善脊椎嚴重受傷，肢體知覺麻痺情況嚴重的病人。

奧卡爾馬博士認為，能把傷勢最嚴重的病人情況改善到能夠以物理復建方式治療的地步，就能夠大幅度改善病人的生活質量、增加病人獨立自主的能力。

成為父母

實驗終歸是實驗，不一定確保到了臨床階段就會成了仙丹妙藥。

動物實驗的結果也不一定適用於人類，還有獲取人類胚胎幹細胞所引起的道德和宗教爭論。

醫學與道德和宗教衝突，人類胚胎幹細胞研究並不是第一起，2010年諾貝爾醫學獎得主羅伯特•愛德華茲早有經驗。

1978年，通過他發展的人工受孕技術，世界上第一個「試管嬰兒」—路易莎•布朗誕生。

體外受精的卵子植入母體受孕，現在似乎不是什麼新鮮事，但是當年就像現在的人類胚胎幹細胞研究一樣，受到了宗教和道德方面的批評，英國政府也曾經被迫於教會壓力，刪減了這方面的研究撥款。

當年雖然被被指責超過了道德底線，但如今全球估計有400萬左右的「試管嬰兒」。

向來反對人工受孕的羅馬天主教教廷--梵蒂岡指責諾貝爾評獎委員會是「毫無規矩」。

但是對「試管嬰兒」的父母而言，宗教的爭議似乎不是那麼的重要，他們認為「人工受孕造福了不孕症的家庭」。

另類電眼

Image caption 以芯片來改善視力，是一種生物電子科學的產品

新的醫學技術並不總是造成爭議的。俗語說「眼睛是靈魂之窗」，失明人的生活十分不便，是否有可能使視覺「失而複得」呢？

德國專家們在2010年的一次實驗，就讓一位患有「視網膜色素病變」這種漸變式視覺退化疾病的病人號稱恢復了大部分的視力。

科學家們把電子芯片植入患者的眼底，以生物電子方式連接，借此傳送視覺信號。

病人是芬蘭籍的特爾霍，他現在可以看較大的字體，也可以看時鐘上指示的時間。

大概是手術後第三、四天，醫療小組首次試驗測試芯片，把芯片通電之後，霍爾特先是在眼前看到了一陣閃光。

最早他看到的只是模糊的影子、沒有任何輪廓，就只是一陣閃光。慢慢的適應之後，他還就能辨識出物件的輪廓，後來還通過了視覺靈敏度的測試。

星外有星

Image caption 科學家認為終於找到了可以適合生物存在的星球。

2010年，對天文學家們而言，也是頗有收獲的一年：他們首次在銀河之外發現了行星。

英國天文學會的羅伯特表示，這意味著，可供人類居住的星球不一定只存在於太陽系當中。

他表示，首次有確實的證據證明，行星不僅存在於銀河系之內。

所以現在有各種的理由相信行星廣泛地散佈在宇宙各地。

天文學家對發現格利澤581紅矮星的系外行星更是振奮，他們稱，這顆行星位於適居帶的中心，那裏溫度不太冷也不太熱，正好適合生物生存。

美國卡內基研究所的巴特勒博士說，這是到目前為止所發現的最適合生物存在的星球。

巴特勒解釋說，這是科學家第一次發現「質量符合條件、距離正確、不但有水的存在，也可能有相當的空氣層的星球」。

而且這顆行星的位置就是在「適居帶」的正中間，更加強了生物存在的可能性。

格利澤581的系外行星到底是否適合人類居住？環境是否可以支持生命的存在？如果要做進一步的調查的話，就需要很先進的技術才行，這些技術也許現在還不存在。

但是天文學家還是很樂觀，因為最新的發現使用的就是放置地面的望遠鏡。

航天載具

Image caption Space X 生產的火箭系統受到了美國宇航局的重視

說到太空探測，中國在2010年繼續進行了「嫦娥」、「北斗」等載人和非載人的宇航飛行。

同一時間，美國原先設計用來為宇宙探測鋪路的航天飛機則是在2010年全面停飛、逐漸退役。

航天飛機最後一次進行任務，安排在2011年的2月。屆時「發現號」航天飛機將從肯尼迪宇航中心升空，最後一次進入太空。

第一代的航天飛機即將功成身退，而第二代的航天飛機尚未面世，這讓美國民間企業有機會推出了「民間版」的航天飛行器。

加州SpaceX公司，以獵鷹系列推進火箭、搭載承載代號為「龍」的太空艙，贏得了美國宇航局16億美元的合約，建造12套飛行器，作為提供國際空間站補給的交通工具。

在12月進行測試的時候，太空艙順利升空，脫離火箭之後，太空艙環繞地球軌道兩圈、重返大氣層、最後降落在太平洋。

公司表示，最快3年當中，這套系統就可以正式服役，搭載宇航員和補給品。

在這裏也許無法將所有的科技大事一網打盡、一篇刊足，不過先前的這些科技大事，以後也許會對你我的生活產生重大的影響呢！