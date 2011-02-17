Image caption 13年前我剛到倫敦BBC的時候，中文部的工作完全是廣播。

不久前開羅的局勢讓人想起中國89六.四，讓人想起世界各地所有政局動蕩的日子裏BBC的廣播成為人們了解真相的最具威信的途徑。

在如今科技先進的日子，廣播無奈江河日下。然而從開羅的實例看，當局可以關閉因特網，關閉手機，電視，印刷廠，衛星，手機塔；只要一拉電閘，就可以封鎖一切新聞渠道；在這種最黑暗的時刻，只需幾節電池和收音機的短波廣播，可能就成了當地人唯一能聽到實情的聲音。

從這個角度看，廣播是養兵千日，用兵一時。可惜，其他國家黑暗的日子擰不過英國經濟不景的日子，BBC削減開支，國際台裁掉數種語言廣播，70年來那句「您現在收聽的是BBC英國廣播電台」的聲音也即將不在。

夕陽無限好

13年前我剛到倫敦BBC的時候，中文部的工作完全是廣播。

第一天上班，9點鐘第一班新聞開場，我被叫去念自己編譯的一篇報道。到了播音室門口我才知道是現場直播，自然緊張得發抖。輪到我的時候，新聞主播一句「本台記者愛琳有以下詳細報道…」，然後手一指，麥克前面綠燈一亮，我就壯士一去不復返地開念了。中文部的辦公室是開放式的一大間，每隔兩張桌子就是一個大音箱，隨時播放著每天7，8個小時的節目。我從播音室出來，同事們在外面一致評價：中氣不足，聲音太弱！那段時間，中氣跟我不共戴天。

過了兩天，編輯讓我做體育消息，播報的時候，我的舌頭跟運動員們拗口的中文譯名奮力拼搏。編後會上，當班編輯說：愛琳念體育，能把跑步的給念睡著了。那是我第一次，也是最後一次做體育消息。

大康，小康

大康來自英文 「continuity」，把一整天七八個小時節目串在一起的播音員。小康衍生於大康，主持三場30分鐘的新聞節目。到中文部要先當製作，做得好才能榮升小康，猶如過去上中學要爭取入團，上大學要爭取入黨一樣。小康要現場主持，常常要現場採訪，有時還要現場主持討論（這是我最懼怕的，被採訪的人惹毛了會發怒，若是議題的背景資料沒查找齊全，主持人提問都沒有底氣）。

我時不時還會客串一下大康，這是我的最愛。演播室就一個人，很是溫馨，正點時，新聞播音員進來播報5分鐘的新聞，前後還可以聊那麼30秒的天。當大康得時刻盯著鐘，每13分鐘要換一盤帶子，得承上啟下；正點報時前，要麼把長話三言兩語說成短話，或反之，把短話說成長篇廢話，到了59分50秒剛好打住，這時可以說：這裏是BBC英國廣播電台….

別了，中文部的廣播

後來我遷居美國，頭銜換成駐美記者，一開始發稿更多還是給廣播，在家錄好了，電腦上剪輯，電腦上發送。有次在衛生間錄（清靜，還與外面隔音呀，我想），結果被編輯問「怎麼回聲那麼大？」

新聞節目裏，也被現場採訪過，換了角色才知道答問題比問問題難多了，總時間不能超過3分鐘，每個問題的答覆不能超過1分鐘，事實不能搞錯，口齒必須伶俐，（這回是舌頭跟「嗯，這個…，那個…」 作殊死鬥爭。）。小布什競選總統，因為時差，通宵達旦地守著電腦，電話，這樣的經歷，聽上去很興奮，事實上很辛苦。

很快地，我的稿都是為中文網寫的了，磁帶上的sound bites變成文字上的引語；廣播需要的「出聲兒」被電腦文稿的錄像和圖片替代。

廣播，在我個人，十年前已成為回憶；在中文部，一個月後將成為歷史。最後一天，無論大康還是小康，都無法再說： 歡迎您明天同一時間繼續收聽。