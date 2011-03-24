Image caption BBC國際台總部布什大廈

二零一一年三月二十五日，英國BBC中文部普通話短波廣播將告結束。

作為英國BBC中文部在紐西蘭的合作伙伴，FM90.6中文電台老闆劉殷志兄的感言錄音已在英國BBC播出，個中表露的遺憾，的確表達了本台同仁的心聲。

我在FM90.6中文電台做了四年節目，習慣了在播音室裏念出「BBC」這幾個字，它彷彿代表了一個七十年歷史的時代，更代表了一種聲音，一種力量。

之前我偶爾也通過網絡在英國BBC中文網站上留言以及發表文章，自從在FM90.6中文電台做「東西南北大家談」清談節目，一直把自己視為英國BBC的一員。可能是聽BBC的節目比較多，受到其播音風格的影響，自己做節目時也大膽起來，議論時政，力求直言敢言暢所欲言。

電台廣播除了廣告的商業收益，與政治的關係更千絲萬縷，密切相關。

國與國的政治廣播，起源於一九二五年的莫斯科廣播電台，首次通過電波向歐洲宣傳馬列。成立於一九四二年的美國之音，對德意日法西斯展開宣傳攻勢，二戰後才將目標轉向共產國家，當時廣播與干擾之間還展開過曠時持久的較量。

在世界上許多缺乏信息的民眾看來，廣播幾乎成為他們獲取外部世界消息的唯一來源。雖說互聯網的出現，打開了信息傳播的另一片天地，但對於經濟與文化相對落後的國家地區民眾，面對未開放的天空裏國家聲音的單向傳播，能靠一部小小的收音機，聽到不同的聲音，仍然顯得更直接也重要。

官方解釋英國BBC是出於財政原因停掉中文普通話短波廣播，我們不妨把英國BBC中文部普通話短波廣播視為與時俱進，雖感惋惜，但亦只能與之依依話別了。

紐西蘭的大氣電波是開放的，四百多萬人口擁有四百多家電台，僅奧克蘭就有好幾十個廣播頻道。電台數目增長迅速，意味著聽眾在文化品味與政治觀點的需求日益多元。電台也不再追求全面積覆蓋，而是更講究自身節目的質素與針對性。

我認為，FM90.6作為一個中文電台，面對人數並不很多的華人聽眾，雖不敢妄言承傳英國BBC精神，但仍應該最大限度地堅持言論獨立，思想開放，發出自由之聲。

作為BBC中文部在紐西蘭的合作伙伴------- FM90.6電台一個普通的節目主持人，或未能求自己的聲音在電波中永不消逝，但卻會力求保持真我本色，這也算是作為對BBC中文部普通話短波廣播的一種紀念吧。