特别报道：公务员能否看黄片引发中国热议

2011年4月22日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 南通要求公務員「色戒」

南通市在江蘇省率先出台《公務員行為規範》，規定不得觀看黃色錄像和搞婚外戀，引發中國網民的熱議。

南通這個《公務員思想道德和社會誠信行為規範》（以下簡稱《規範》）是經過一年多的醞釀才出台的，但剛一齣台就受到全國各地網絡媒體轉載，引發支持和反對者的爭議。

《規範》明令禁止至少有40種有違職業道德和社會公德的行為，包括「對群眾態度冷淡、生硬、蠻橫」等等。

此外，還有對公務員職務之外的18條生活約束，規定禁止的行為包括：看黃片、打黃色電話、搞婚外情、公共場所酗酒滋事、違章搭建等等。

南通官員說，制定出台《規範》的一個基本出發點，「就是要在法律制度等強制性底線之上，重構公務員群體價值體系」。

「將公務員的個人考核由機關向社會延伸，由工作向生活延伸是《規範》的最大亮點。」

這個體系能否通過這種方式重構？如何重構？引起各地網民就道德和制度的爭議。

能不能看？

公務員能否看黃片等問題是爭議焦點之一。

支持《規範》的一派意見認為: 公務員應該成為社會道德表率，「先做人，後為官」，官員「品行端正、誠實守信與否，並非只事關私德，其行為舉止，直接反映著黨和政府的形像」。

這一派的觀點認為：「絕大多數南通公務員都具有較高道德水凖，但不可否認，近年來各地公務員隊伍中違法、違紀現象時有發生，從根子上講，主要是信念淡漠、道德缺失。」

還有支持者說，「公務員具備高於普通人的道德水凖，並為全社會的道德規範作出表率，這是全世界通行的規則」。所以這一《規範》「不但無可厚非，相反很有必要，各地有必要跟進」。

持反對意見的網友則認為：公務員也是人。「拋開公職身份，八小時之外，公務員也是普通人，明令禁看黃片是否管得太寬？再者，黃片界定標凖又是什麼」？

有網友質疑說，看手機上別人發來的黃色短信、在家房事等等是否就算違反《規範》？

更有很多網民反對說，「公務員道德底線要高於普通百姓」的規定在邏輯上就是錯誤的，難道「非公務員」就是道德低俗的一群人？

也有既支持又反對的網友認為：《規範》在中國社會「誠信缺失、道德滑坡」的時代出現是個好事，大方向是對的，但具體的規定和落實都有問題。

怎麼知道看沒看？

如何執行這一規定，更是爭議的另一個焦點。

《規範》公布說，凡發現「有違反禁止性規定的，年度考核時，根據違反行為，扣分」。並說：「監督並非局限於政府機關本身」，歡迎社會監督，並公布了當地政府兩個部門的監督舉報電話和專用郵箱。

但一派反對者的意見認為：「關鍵要管住8小時內的問題」，防止濫用權力。

一位評論者說，重要的恐怕是「不該緊盯著公務員有沒有看黃片，而是要管住公務員在上班時間看黃片，用公款報銷看黃片」。

但如何能做到這點呢？有網民建議「把公務員的報銷、花費等向公眾公開，由社會進行監督。」

也有網民提議「讓公務員的權力行使做到完全透明」，他們質疑這一《規範》是「小打小鬧」，無法通過考核中扣分的辦法來落實。

有網民認為，沒有有效的制度，僅靠道德無法落實各種規定。