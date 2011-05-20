圖片版權 bbcchinese.com Image caption 孫立人生前說「歷史會還他公道」

孫立人的一生，可是說是中國百年近代史的寫照，出生於清末、在北伐和軍閥割據時成長、是二戰期間少數曾經和盟軍部隊併肩作戰的中國軍隊將領。

國共內戰期間，他曾經多次擊敗中共的部隊；不過他也被蔣介石一紙命令而被軟禁了33年。

從此，台灣的歷史教科書會說1千名中國遠征軍在緬甸仁安羌救出被3千日軍包圍的英國軍隊和平民，但是不提誰是指揮官。

孫立人是唯一被英國國王頒發帝國軍官團勛章的中國將領，但是在公開的史料中絕口不提。

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1988年，台灣政府通知孫立人「恢復自由」、1990年孫立人去世、2006年台灣中央研究院學術調查結論「查無實據」、2011年台灣監察院公開該案檔案，證明當時監察委員就認為政府處罰孫立人應該被彈劾，台灣總統馬英九也向孫家道歉。

但是孫立人的次子--孫天平向BBC中文網表示，當初孫立人是因為受到屬下「涉嫌兵諫」、「與美國勾結」，而被蔣介石令國防部「就近監管、以觀後效」，但是主其事的國防部迄今沒有任何的表示。

這件50年代發生的案子株連甚廣，被調查的對象就有數百人，間接受到影響的孫立人舊屬則是大約有數萬人。

圖片版權 bbcchinese.com Image caption 孫立人被軟禁期間，得靠賣「將軍玫瑰」維持家計。

孫立人被被軟禁的主要地點是台灣台中市的一處日本式住宅，當初孫立人只買下了建築物，並沒有買下土地。

民進黨執政期間，立法委員徹查軍方將領侵佔公有土地，指責孫立人一家侵佔了國防部的土地，反而讓這件常年來「大家都知道、誰都不敢講」的案子曝光。

但是一直要求國防部給個說法的孫家向民進黨政府要求協助調查的時候，所得的答案是「這是國民黨執政期間的事情」。

據稱，台中市政府在孫家人配合之下，打算成立孫立人紀念館時，台灣的軍方並不願意合作，後來是在總統府的指示之下，紀念館才得以成立。

至於為什麼會稱孫立人為「玫瑰將軍」呢？是因為孫立人在被軟禁期間，主要就是靠種植、販賣他培育的將軍玫瑰維生。

孫天平說，家人們堅信孫立人的清白，所以「從未造反、何來平反？」，他們要的就是國防部給個說法、公開當年的真相。