圖片版權 bbcchinese.com Image caption 這個樹狀紀念碑將鐫刻對台灣有貢獻的外國人士的姓名。

中國大陸紀念「辛亥百年」，台灣慶祝「民國建國一百年」，但是台灣辦的活動是否太「本土化」？

台灣為了慶祝中華民國建國一百年，以官方主辦、民間承包等等不同方式，在2011年舉辦一百多項大小型的慶祝活動。

從2011年元旦開始一路下來，幾乎每個活動都和「中華民國建國一百年」連上了關係。

而且有許多項目是交由民間承包，惹起了某些評論人士質疑台灣所辦的慶祝活動內容是否因為政治因素而過於本土化？

台灣公益組織教育基金會是承包活動的民間機構之一，活動的主題是「百年奉獻、愛在台灣」。

根據該基金會執行長趙忠傑向BBC中文網所作的介紹，構想是以一座類似樹的紀念碑來紀念過去一百年以來，對台灣有貢獻的外國人士。

你的器材不支持播放多媒體材料

趙忠傑表示，這個活動的意義在於發揚「人溺己溺、人飢己飢」的價值觀，著眼並不只是以台灣為主。

而這些所謂對台灣有貢獻的外國人士當中，許多是先被教會派到中國傳教的神職人員，直到1950年代才因為北京政府驅逐傳教士才輾轉到了台灣繼續他們的任務。

趙忠傑也強調說，這些人對台灣的付出都是「中華民國建國一百年內的一部分」，當年台灣有了這些外國人士的幫助，才會有現在的台灣。

他認為，這個活動的意義是「以台灣為起點，而不是以台灣為終點」，是要「回顧過去」再「展望未來」。