分析：江泽民到底还有多大影响力？

2011年7月7日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 江澤民雖然離開權力核心，但是仍然有一定影響力

最近幾天，中共前領導人江澤民的健康引起了人們極大關注。84歲的江澤民7月1日未出席中共建黨90週年慶祝活動。中共元老包括李鵬和朱鎔基等都出席了有關活動，江澤民的缺席便引發了他病重或已經去世的傳言。

新華社星期四（7月7日）否認香港媒體有關江澤民去世的報道。新華社引「權威人士」稱有關報道「純屬謠言」。

2004年9月，在中共十六屆四中全會上，江澤民辭去了中共軍委主席職務，就此離開了中國的權利核心。那麼，為什麼人們對他的健康仍然非常關注呢？

香港著名中國事務評論人士林和立在接受BBC中文網採訪時說，江澤民仍然在幕後有一定的影響力。

他說，「2007年底，十七大召開時，習近平當時是上海書記，他之所以能以黑馬的姿態進政治局常委，而且排名比胡錦濤的親信李克強還高，而且那個時候已經定了他是接班人物，這是跟江澤民在背後的支持很有關係。」

出局

但是，林和立認為在中共高層權力角逐中，江澤民已經出局了。他說，據可靠消息 ，江的健康狀況已經很糟糕，恢復的可能性很低，基本上他已經發揮不了多大影響力了。

林和立認為，但是江澤民的「上海幫」的影響力仍然在，「上海幫和太子黨還是有一些元老級的人物，比如說前國家副主席曾慶紅，他曾經當過中組部部長，也當過中央書記處副主任。他在背後的影響力還是很大的。」

2004年9月，江澤民辭去軍委主席，由胡錦濤接任。胡錦濤當時被人稱為中國的"兒皇帝"，因為在當時政治局九個常委中，絕大部分是江澤民的親信。

現在，胡錦濤的第二個任期已接近尾聲，江澤民對胡錦濤的影響力在相當程度上有所下降。胡錦濤鞏固了自己的地位。

軍隊

但是，林和立認為，胡錦濤在軍隊中的勢力有多大仍然是個問號。他說，「胡錦濤1992年已經進政治局常委，而且他當總書記已經10年，可是他在軍隊裏的勢力是不是很鞏固，還很難講。江澤民雖然在2004年9月已經離開軍委，可是他在軍隊裏還是有一定的影響力，而且習近平是太子黨的領袖，在軍隊裏，太子黨高級將領，比如少將以上的，可能有150個左右。」

林和立說，胡錦濤離退休只有一年了，從現在到中共十八大的一年多裏，他可不可以利用這次江澤民病危的機會進一步鞏固「團派」勢力，這個還要看往後幾個月的運作。

中國領導人的健康狀況一直是人們觀察中國政治的重要指標。當年對毛澤東和鄧小平健康的關心，讓人產生似乎毛澤東或鄧小平一走，天就要塌陷的感覺；但今天在江澤民問題上卻完全不存在這個問題。

林和立說，這與中共近年來的變化有關。他說，過去十多年，中共高層對一些重大問題已經達成共識。無論是左還是右，還是其他派系，他們對黨和國家的重大方針並沒有太大分歧。

林和立認為，江澤民的去世對於中國重大的社會經濟政策不會有重大影響，唯一的影響就是明年召開的十八大人事安排。