圖片版權 CNS Image caption 港府提出的替補機制將取代因辭職而引發的補選。

香港特區政府開展立法會議席替補機制的公眾諮詢，為期兩個月。

根據港府7月22日公布的四個方案，以後立法議員席位一旦出現空缺，將不一定進行補選，而是從原參選名單上依次選擇繼任者。

港府和建制派議員強調，香港市民不希望議員們隨意辭職導致補選，浪費公帑；民主派議員們批評港府意圖剝削市民的參選權和被選權。

港府提出這項議案，是緣於去年五名民主派議員以辭職方式發動針對政改方案的「變相公投」。政府聲稱補選投票率偏低，反映市民不滿政客玩弄補選制度。

比例代表制

2008年產生的現屆香港立法會由60名議員組成，其中30人屬地區直選，把香港分成五個選區，採取「比例代表制」，參選人組成選舉名單參選。

選民投票給參選名單，而非個人或政黨。每個選民只能投票給一張參選名單。

點票完成後，使用「最大餘額方法」及「黑爾數額法」來分配議席：先把有效票總數除以該區的議席總數計算出「選票基數」，任何名單取得相當於基數的選票，即可取得一席。

在所有得票高於基數的名單都獲得分配議席後，如果仍有空缺，則依照名單剩餘得票多寡，順序分配議席。

參選名單上的候選人在提名時須擬定排名順序。排名第一的候選人將首先當選。

以2008年的香港島選區為例，當年的有效票共有313429張，共需選出六席，即「選票基數」為52238票，相當於16.67%得票率。

2008年香港立法會選舉——香港島選區 候選名單編號 候選人 得票數 得票率（%） 1 （自由黨）林翠蓮、王錦泉、顏才績 2166 0.69 2 （公民起動）何秀蘭 30887 9.85 3 （民主黨）甘乃威、楊森、徐遠華 39808 12.7 4 （社民連）曾健成 10202 3.25 5 （民建聯）曾鈺成、蔡素玉、鍾樹根、張國鈞、陳學鋒、郭偉強 60417 19.28 (16.67+2.61) 6 （獨立）蕭敏華 1798 0.57 7 （獨立）勞永樂 20523 6.55 8 （公民黨）陳淑莊、余若薇、容詠嫦 82600 26.35 (16.67+9.68) 9 （獨立）葉劉淑儀、史泰祖、黃健興、陳岳鵬 61073 19.49 (16.67+2.82) 10 （獨立）黎志強 3955 1.26

由此，這次選舉的當選順序為陳淑莊、葉劉淑儀、曾鈺成、甘乃威、何秀蘭和余若薇。

立法會剩餘的30席則是「功能組別」議席，透過特定利益團體或專業行會間接選舉產生，其中23席採用「單議席單票制」；3席採用「多議席多票制」；4席採用「排序複選制」。

替補機制

觸發港府提出替補機制的導火線，是2010年5月的「五區總辭」事件。

當時陳偉業、梁家傑、陳淑莊、梁國雄和黃毓民五名泛民主派議員同時辭職，觸發全部五個直選選區舉行補選，然後五人透過重新參選來進行「變相公投」，讓民眾就政改方案表態。

圖片版權 REUTERS Image caption 2010年的「五區補選」是港府提出替補機制的導火線。

五名議員均順利重新當選，然而這次補選的投票率只有17.1%，比2008年的選舉低28.1個百分點，是政權移交以來最低。

港府以低投票率反映香港市民不接受立法會議員任意請辭，浪費公帑舉行補選為由，提出替補機制方案（又名遞補機制），從而「堵塞漏洞」。

港府於今年5月17日提出的最初方案為：「如辭任議員所屬的名單在扣除當選議員的選票基數後，仍獲最大餘數得票，則該名單中的首名未當選候選人可填補出缺的議席。」

按照2008年選舉的結果，假設陳淑莊再次辭職，由於其名單已無剩餘票數，加上計算其他名單扣除當選人票數後的剩餘票數，則得出由7號名單勞永樂替補的結果。

泛民主派、法律界團體和政治學者對方案提出強烈批評，指責這是民主倒退，剝奪了市民重新透過選舉選擇民意代表的權利，並稱港府提出的修訂理由是「扭曲民意」。

港府後來讓步，把方案修訂為先由辭職議員所屬名單中的未當選者遞補，但如果名單中已經沒有其他仍然合資格的候選人，或者名單上無人願意替補，則返回原方案，由最高剩餘票數的落選名單替補。

重新諮詢

雖然港府修改了方案，但仍沒能回應泛民主派的不滿。7月1日民主派的週年七一遊行據稱有22萬人上街，被認為是替補機制觸發新的民怨所致。

立法會原定在7月13日表決替補機制議案，但一直支持替補機制法案的親北京議員們7月4日與政務司司長唐英年會面後，港府當天宣佈壓後表決。

圖片版權 RTHK Image caption 港府提供四個方案讓市民作出回應。

港府22日發表公眾諮詢文件，提出四個替補方案：

方案一： 限制辭職議員參加同屆任期內任何補選。

限制辭職議員參加同屆任期內任何補選。 方案二： 先用同一候選人名單填補空缺，後再用遞補順位名單的替補機制，即同一名單沒有適當人選或沒有人願意填補，則由餘額得票最多的候選人補上；如安排仍然未能填補空缺，則舉行補選。（即暫緩表決前的修訂方案）

先用同一候選人名單填補空缺，後再用遞補順位名單的替補機制，即同一名單沒有適當人選或沒有人願意填補，則由餘額得票最多的候選人補上；如安排仍然未能填補空缺，則舉行補選。（即暫緩表決前的修訂方案） 方案三： 替補機制不適用於因去世、重病或其他非自願情況出現的空缺，這些空缺會以補選填補。

替補機制不適用於因去世、重病或其他非自願情況出現的空缺，這些空缺會以補選填補。 方案四：由同一候選人名單替補空缺，但如果同一名單候選人沒有合資格及願意替補，議席餘下任期懸空。

諮詢文件還提出了兩個問題，希望香港市民表態：

「議員隨意辭職引發補選並再參選，及補選耗用大量公帑的現象是否一個需要堵塞的漏洞；如果認為應該堵塞漏洞，上述四個方案中，哪個較為合適。」

「如果認為無需堵塞漏洞，是否應維持現狀，即不修訂法例，議員辭職會進行補選，而辭職議員可參加該補選，及因而耗用大量公帑。」

對此，民主派議員質疑港府為何不列出「維持現狀」方案供市民選擇，並批評諮詢文件內容偏頗。

「超級區議員」

2010年政改方案通過，立法會將於2012年新增5個地區直選議席和5個功能組別議席。

圖片版權 AFP Image caption 替補機制法案提出後，許多香港市民表示不滿。

其中，新的功能組別議席將全數由香港的區議員提名、參選，再由香港選民中，並不持有其他功能組別選舉資格的選民投票選出。

目前這樣不具備其他功能組別選舉資格的選民數目達320萬人。

港府決定這五個議席將以全香港設單一選區，按照「比例代表制」產生。由於當選的議員將動輒手執數十萬選票，因此被普遍稱為「超級區議員」。

港府表明如果替補機制獲得通過，將適用於「超級區議員」議席之上。政制及內地事務局局長林瑞麟說，一旦有「超級區議員」辭職，將要動用大量公帑補選，「問題更嚴重，漏洞更大」。

雖然港府最快要待立法會10月恢復會議後才能重新提交法案，但是將於明年卸任的行政長官曾蔭權已經表明：「我一定在任期內完成這方面的工作。」