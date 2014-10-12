特稿：港人以「真理性」實踐中國民主夢？

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「佔中」人士在香港進行和平抗命，要求2017實施特首「真普選」。「佔中」連續十多天霸佔馬路、天橋，其文明示威賺得了國際的讚賞。

佔中人士聲稱要理性、和平，打不還手，不要暴力。然而，理性「並非不流血咁簡單」。在行為上的文明，只是理性的一部分，學生能否在思考上理性分析嗎？

學生在爭取「真普選」之時，有否反省自己是否「真理性」？學生在展示一場文明示威，難能可貴。但是，香港還有更重大的文明去展示：香港有效的民主進程，可為中國政治改革提供借鑒。

香港於中國改革歷程中，為內地引入資金、提供技術、訓練人才，以及接軌國際規則，都促進了內地的經濟文明。現在中國經濟崛起，已成為國際經濟火車頭，香港對內地經濟上的作用正在減緩。然而，在政治上，中國在民主、法治與人權的狀況依然落後。國內有識之士，一直寄望香港為內地實現民主作示範。

如今，香港在民主進程上，「佔中派」要求急速的一步到位，要求未來特首實施公民提名，不經北京篩選「真普選」；北京認為，過於急進。由學聯及學民思潮於10月11日向中共領導人習近平發出的公開信指出：「如果中央具有自信，實在無需懼怕香港人民選出自己的特首」。關鍵問題是，中央對香港自己選出的特首，如候選人不經其篩選，並不放心：

一、擔心香港發展港獨

早前有「香港人優先」成員手持港英旗幟衝入解放軍營；也有港人於七一遊行時揮動港英旗和龍獅旗；香港大學的學生報《學苑》推出「香港民族論」。在「佔中」旺角公民論壇中，曾有一名長者提出香港下一步搞獨立的可能性... 這些零星的舉動已觸發北京憂慮香港分離主義的蔓延。一些年輕人似乎不理解，內地對於國家領土完整，沒有妥協的餘地。中國對於台獨的呼聲已無法制止。國內強獨、藏獨也困擾北京，分離主義所引致的騷亂時有發生。北京擔心一旦無法駕馭特首，香港可能演變成港獨。

二、擔心與中國外交不配合

中國擔心一旦香港以公民提名，或選出特首與中國外交路線不符。「北京擔心選出一個像台灣李登輝的香港特首，說釣魚島是日本領土，跟北京對著幹，那是不可能的。」一名港區政協委員指出。中國擁有香港主權，不可能在特首選舉機制上有漏洞，讓自己的內政外交存在風險。

三、擔心外國勢力的參與

香港是中國的一部分，在中國發展及外交的戰略上，中國不想香港後院失火。中國正在發展新型的大國外交關係，如何建立友好的中美關係，又不被美國評為"中國威脅論"是中國的難題。北京認為，美國從日本、台灣、菲律賓早已從東面圍堵中國，近年又向中國西南麵包圍，美方正致力向緬甸、柬埔寨等增強關係。2010年美國展開"重返亞洲"外交政策，並強力主導"泛太平洋伙伴貿易架構"（TPP），在亞洲經濟上發揮更大影響力。年輕人不妨反思一下，學運是否有外國勢力的參與？香港爭取民主是高尚的追求，但另一方面北京為抵禦外國勢力滲透而招來收緊對香港控制，這對香港最終的得失如何？

四、擔心反動思想傳播到內地

香港享有內地無可比擬的學術自由、言論自由、出版自由、信息自由、出入境自由、宗教自由 .... 又是國際大城市，中共擔心反動思潮傳到內地，危害政治穩定。中共立國以來，長期爭議於意識形態的政治鬥爭。自1989年六四事件之後，中國難得享有二十五年專注於經濟發展的和平年代。北京一直以經濟及政治穩定為發展方向，使增強國力。因而，不容許顏色革命、法輪功等挑戰北京政權的思想在香港萌芽，這不難理解。

學生不應持有固有思維

在這場佔中運動裏，不少市民已感受到學生追求民主的熱情，一些固有概念已被顛覆，包括以非法手段去追求民主。政府以及大多數市民亦以容忍的態度，即使市面交通大擠塞、罷課、商店無法經營..... 竟可維持逾兩周的日子。這相對於六十年代港英統治時代，現任民政事務局局長曾德成因當年到學校派傳單而坐牢；香港至今的自由及寬容程度，不可同日而語。

與此同時，學生亦不宜持有固有思維：想像中共專政便是絕對的惡魔。中國作為一個共產黨專政國家，能轉移發展成市場經濟體制，不能不說中共有靈活、開放及進取的一面。現在北京正在大力反貪，正朝著人民期望的方向發展。雖然北京改革的步伐不夠快速，但人口龐大、領土遼闊的這麼一個國家，牽一發動全身，很多事情急不得，只能按步就班。因而，港人能否體察中國的困境？從中國的大局著想，寬容面對北京？在政制上能否作出多少"不太完美的調協"？讓她在較安定的空間向前邁進？

再說，學生也不要固有的想像：西方民主便是絕對的美好。其實，極端的民主可以引致民粹主義。不少西方學者也在反省民主帶來的弊病與難題：希臘、西班牙等民主國家何以債務累累？泰國經常騷亂，菲律賓管治也不佳，印度貧窮問題不能解決.... 民主是一個手段，目的是確保自由、法治、人權。現在學生卻以非法手段追求民主，且危害社會秩序。雖然學生稱言佔中是以短期混亂，冀為民眾換來長久較佳的生活保障；但學生也要理性思考：佔中是否利大於弊？佔中帶來中共壓制更多？拖累內地民主發展？跟內地抗爭是否必然路向？能如何跟內地增進溝通與理解？

香港傳統社會運動，以關愛中國命運攸關。1925年省港大罷工，工人反對帝國主義強權的鎮壓；七十年代香港學運進行保釣運動及中文合法化；1989年天安門六四事件，香港學生及傳媒都積極參與，展示港人為中國富強的關懷。當前香港發生前所未有的大規模公民抗命，重點在「香港命運自己救」，去中國化，徬佛要跟中國割裂。佔中運動愛港有餘，尚未見有愛國的情懷。中國人雖在沉醉於繁榮富強夢，港人能否深遠的反思過：中國人更需要民主夢。香港在"一國兩制"之下，如何有效施行政改，做好中國民主與法治的示範，將是香港任重道遠的角色，也是時下年輕人應肩負的責任。

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