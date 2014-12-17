透視中國：國家公祭和中國夢的宣言

圖片版權 epa Image caption 中國首次舉行紀念南京大屠殺的國家公祭日，顯示了習近平構建「中國夢」的思路。

近日，中國首次舉行紀念南京大屠殺的國家公祭日，中國國家主席習近平出席併發表講話，反射出他構建的「中國夢」的思路。

習近平在講話開頭就強調這一公祭活動不僅是「…….緬懷南京大屠殺的無辜死難者……」，也是「緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞……」。

他強調說，公祭的目的是「表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，宣示中國人民牢記歷史、不忘過去，珍愛和平、開創未來的堅定立場。」

這場公祭活動成為中國政府的一次對內和對外政策的宣誓，受到國際普遍關注。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲和全球化研究所所長黃靖表示，中國設立國家公祭日的活動體現出中國領導人習近平以銘記歷史屈辱、增強民族凝聚展望未來的「中國夢」構思，也希望為中日關係發展定調。

回顧戰爭歷史

1937年12月13日，侵華日軍攻入當時的中國首都南京，日軍隨後對戰俘和當地平民男女老少展開長達6周的殺戮、姦淫、縱火、搶劫等種種暴行。據二戰結束後的遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的調查判決，遇難人數約為20萬人至30萬人。

當年在日軍嚴密的新聞封鎖下，中國之外的多數民眾對這一暴行所知甚少，後來，留在南京的少數西方人士的筆記和影像資料，以及西方媒體突破日軍封鎖的少數報道為後人了解當時暴行提供了概況和證據。

在上世紀30、40年代日軍侵略中國，成為中華民族近代歷史上的傷痛的記憶。侵華日軍僅37年一年就曾在蘇、杭、無錫等江蘇多地進行的屠殺事件，當時受到的媒體關注報道就很有限，今日留下的影像資料更少，更不為世界了解。而侵華日軍在中國很多地方都針對平民製造過屠殺和慘案，南京大屠殺則是他們在中國犯下的種種反人道暴行最具代表性的事件。

黃靖指出，作為對日本首相安倍等一批政客近年高調參拜供奉二戰戰犯牌位靖國神社的回應，中國設立國家公祭日並將其制度化，也是繼中日官方近期達成中日關係四項原則後，向日本政客表明中國對這段二戰時期歷史的基本態度：中日戰爭中日本是侵略者、給中國帶來巨大的人道災難。

在日本，日本政府承認「發生過殺害非戰鬥人員和掠奪等行為」，但對遇難人數語焉不詳。日本學界對遇難人數的估計有20萬、4萬等幾種爭議，甚至也有認為南京大屠殺不存在的「否認派」，而「否認派」的觀點還得到一些日本政商人物的支持。這不僅在中國，也在全球的華人世界引發了強烈的反感。

重視歷史，展望未來

不論凖確的人數到底是幾十萬，否認侵華日軍在南京進行慘絕人寰大屠殺的事實如同否認當年納粹德國對猶太人進行大屠殺一樣。

因為中國國內的種種政治原因，對歷史的客觀研究長期未受重視，關於南京大屠殺的研究也長期未能展開。曾代表中國出任遠東國際軍事法庭法官的法學家和前政治人物梅汝璈曾撰寫的《關於穀壽夫、松井石根和南京大屠殺事件》一文，也在中國文革期間被指責為煽動「民族仇恨」和「鼓吹戰爭報復」，受到批判。

梅汝璈曾在日記中寫道：「我不是復仇主義者，我無意於把日本帝國主義者欠下我們的血債寫在日本人民賬上。但是，我相信，忘記過去的苦難可能招致未來的災禍。」

從中日關係的角度看，後來發生包括南京大屠殺的歷史爭議，可謂忽略尊重保護歷史的惡果被梅汝璈不幸言中。日本80年代初發生篡改教科書的事件，這才引起中國政府的重視，並就此開始了關於南京大屠殺有系統性的歷史研究。

黃靖說，習近平在講話中強調「仇罪不仇人」的態度，也為中日兩國「以史為鑒、展望未來」的關係發展方向定調。

在這次的中國國家公祭日上，習近平在講話中強調和平和中日人民應該世代友好的表態，都成為各國媒體報道這一事件的一個重點。

（責編：橫路）