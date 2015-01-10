新聞人物：巴黎槍擊事件的4名嫌疑人

圖片版權 Image caption 法國警方已經打死了薩義德（右）和謝里夫·庫阿奇兩兄弟。

法國警方在打死巴黎槍擊案和超市劫持案3名嫌疑人的同時，仍在追捕其它可能的嫌疑人。

阿爾及利亞裔法籍公民34歲的賽義德·庫阿奇和32歲的謝里夫·庫阿奇兩兄弟是襲擊巴黎《查理周刊》辦公室並造成12人喪生案件的嫌疑人，他們周五在在巴黎東北部達馬爾坦昂戈埃勒小鎮的一個倉庫中被警方包圍，之後在武裝對峙中被打死。

32歲的阿梅迪·庫利巴里周五在巴黎東部一個猶太超市劫持人質，在警察突擊時被打死。

目前警方重點抓捕對象之一是阿雅·博姆迪安，她是阿梅迪·庫利巴利的同伙。他們二人都涉嫌周四在巴黎南郊打死一名警察。

庫阿奇兄弟

法國媒體稱，今年32歲的謝里夫·庫阿奇是一名穆斯林，曾經在2008年被判入獄，法國警方很早之前就知悉他參與激進組織活動。

法國《解放報》說，謝里夫在法國西北部城市雷恩市一家孤兒院長大，是一名職業健身教練，後來到巴黎投奔他的哥哥，並從事送遞意大利薄餅的工作。

他的鄰居貝德先生告訴BBC記者說，謝里夫給他的印象是：「舉止很有教養，友好，禮貌，總保持整潔，特別給人的印象是他總願意幫助老弱病殘。」

謝里夫曾經是巴黎北部以Buttes-Chaumont 區命名的「Buttes-Chaumont網絡」極端穆斯林組織成員之一。該組織在2003年美英入侵伊拉克後，曾協助一些聖戰戰士前往伊拉克為基地組織作戰。該組織後來被法國警方偵破，其成員2008年分別被判刑入獄。

2005年，謝里夫在試圖登上前往敘利亞的航班時遭到法國警方拘留。而當時敘利亞是穆斯林聖戰戰士前往伊拉克與美國軍隊作戰的主要通道。

法國《世界報》說，2005年到2006年謝里夫曾入獄期間，他遇到了後來對他的思想產生重大影響的一名激進人物：本加爾。本加爾曾因參與陰謀策劃製造美國駐巴黎大使館爆炸案於2001年被判刑10年。

《解放報》還披露說，2008年，謝里夫被判入獄3年，不過，其中一年半的刑期是緩期執行的。

激進伊斯蘭教士影響

2010年，謝里夫又被指與一名穆斯林極端分子貝勒卡塞姆意圖逃獄計劃有關。貝勒卡塞姆曾是被取締的阿爾及利亞伊斯蘭武裝組織的成員之一，他因為與1995年巴黎地鐵站爆炸案有關，在2002年被判無期徒刑。有關爆炸案造成30人受傷。

謝里夫的哥哥，34歲的薩義德當時也被指與策劃貝勒卡塞姆逃獄案有關，但兩兄弟後來都因為證據不足沒有受到起訴。

據稱，薩義德和謝里夫兩兄弟都經常到巴黎斯大林格勒區的一座清真寺，在那裏他們受到了一名激進教士本耶圖的影響。有報道說，本耶圖鼓勵薩義德和謝里夫兩兄弟在他的家中和附近的一所穆斯林中心內研究伊斯蘭教。

法國警方在薩義德和謝里夫兩兄弟發動槍擊事件後棄逃的轎車上，警方發現了薩義德的身份證。

庫利巴里

圖片版權 AFP Image caption 32歲的阿梅迪·庫利巴里周五在一個猶太超市劫持人質，在警察突擊時他被打死。

32歲的阿梅迪·庫利巴里周五在巴黎東部一個猶太超市劫持人質，在警察突擊時他被打死。據信他打死了4名人質，其他人質逃脫。

警方認為庫利巴里周四在巴黎《查理周刊》遇襲之際，在巴黎另一地區打死一名警察。

庫利巴里有多重犯罪前科，包括販毒，並和上述庫阿奇兄弟倆人中至少一人有聯繫。

庫利巴里出生在巴黎市郊，他的父母有10個孩子。他本人曾在可口可樂工廠工作。

2013年，庫利巴里參與策劃貝勒卡塞姆逃獄案被判5年入獄。但一年之後他被假釋。

阿雅·博姆迪安

圖片版權 AP Image caption 目前警方重點抓捕對象之一是26歲的女子阿雅·博姆迪安。

目前警方重點抓捕對象之一是26歲的女子阿雅·博姆迪安，她是阿梅迪·庫利巴利的伴侶。他們都涉嫌周四打死一名警察。

未經證實的報道說，她在警方包圍巴黎超市攻擊人質劫持者之際乘亂逃走。

法國的一名檢控官說，博姆迪安2014年和謝里夫·庫阿奇太太打過5百多個電話。

法國《世界報》發表了一系列據稱是庫利巴里和博姆迪安2010年在一起的照片。其中一張是博姆迪安穿戴著法國法律禁止的蒙面罩袍，手持弓箭對著相機。

（編譯：立行 /責編：李莉）

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