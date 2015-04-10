新聞人物：希拉里·克林頓

圖片版權 AFP Image caption 希拉里·克林頓據報將宣佈競選美國下屆總統。

希拉里·克林頓在美國政壇曾經扮演過許多不同角色 - 第一夫人、參議員和國務卿等。

現在，她將第二次試圖實現長期以來希望扮演的最終角色 - 美國總統。

2009年1月，當奧巴馬新政府上台執政時，今年67歲的希拉里從一開始就擔任國務卿一職，但當奧巴馬成功贏得連任後不久，她就辭職卸任了。

作為美國首席外交官，她一向以周遊各國以及面對面處理外交的方式見稱。

身為一位國際知名人物及民主黨人，預計希拉里宣佈參選的話，必將成為民主黨總統候選人的熱門人選。不過，她卻一直沒有明確表明是否會再次試圖進軍白宮。在2008年，希拉里在民主黨內初選時曾敗在克林頓手下。

而且最近有關她在擔任國務卿期間使用私人郵箱處理公事的醜聞，也使這位尚未成為候選人的人物被迫出來解釋一切。

希拉里·克林頓 1947年10月26日出生芝加哥

1973年畢業於耶魯大學法律系

1975年與比爾·克林頓結婚

1993-2001年期間以第一夫人身份推進健康保險和婦女權利

2000年當選為紐約州參議員

2006年大比數連任參議員

2008年競逐民主黨總統候選人資格失利

2009-2013年擔任美國國務卿

政治活躍的第一夫人

希拉里於1947年10月出生在芝加哥。六十年代在馬薩諸塞州的韋爾斯利學院就讀，並積極參與學生政治活動。

後來她在耶魯法律學院學習，並在那裏認識了比爾·克林頓，兩人還在1975年結了婚。1978年，當比爾·克林頓成為阿肯色州州長後，希拉里仍然在政治上非常活躍。

1992年，比爾·克林頓競選總統時曾戲稱，他是在讓選民以「一個的價錢」選兩個總統。

成為第一夫人後，希拉里不遺餘力地推動婦女權利和醫療改革，並因此在美國國內及國際上都提高了知名度。

不過，隨著她推動一籃子醫療保險計劃失敗後，許多人批評希拉里野心太大，而且在政治上顯得幼稚。

自九十年代中期以至克林頓第二任總統任期內，希拉里因為丈夫克林頓的醜聞而受到牽連，包括對克林頓參與投資的地產項目的所謂「白水事件」進行的調查以及國會聽證等。不過，最終克林頓夫婦都被裁定清白。

此外，希拉里還有忍受媒體對其丈夫克林頓婚外情的關注，特別是1998年曝光的克林頓與白宮實習生萊溫斯基的關係。

但這一切艱辛的經歷也讓她更能處理所面對的個人及政治危機。

1998年，希拉里在接受一次採訪時對其丈夫的批評者做出反擊，聲稱萊溫斯基醜聞案是「一個龐大的右翼陰謀」。

2000年，當克林頓的總統任期告一段落時，希拉里成功當選為紐約州國會參議院，並成為民主黨內的中心人物。

2003年，她曾投票支持美軍入侵伊拉克，但並不贊成美國處理衝突的做法，並且呼籲把美軍從伊拉克撤走。2006年，她輕易地成功競選連任參議員。

競選總統失敗

2008年，希拉里尋求獲得民主黨總統候選人提名，但她的批評者，包括一些來自民主黨內的人士，卻把她視為是一個分裂性人物，而且有許多美國人決不會投她的票。

最終，奧巴馬贏得民主黨的總統候選人提名，後來並贏得總統選舉。

隨後，奧巴馬提名希拉里為國務卿，希望修補民主黨內因為激烈的初選而出現的裂痕。

這也使她成為首位在美國政府內閣任職的前第一夫人。在擔任國務卿期間，希拉里曾到訪112國家，比之前任何一任美國國務卿都要多。

希拉里還同時運用她的地位倡導女權和人權。2011年她也主導美國對阿拉伯之春的回應以及軍事干預利比亞的行動。

班加齊遇襲事件

2012年9月，美國駐班加齊使館遇到襲擊，美國大使也在襲擊中身亡。為此，美國國務院受到猛烈批評。

在出席美國國會聽證會時，希拉里表示要為駐外使館的安全問題負全責，但同時也表示，她事先沒有收到加強保安的要求。

她同時還對那些指責奧巴馬政府誤導公眾的議員們開炮還擊。

在卸任國務卿之後，希拉里繼續公開亮相發表演講，並出版了她的第二部自傳《艱難抉擇》，講述她擔任國務卿時的個人經歷。

（編譯：李文/責編：路西）