觀點：2016——中共「習核心」元年？

圖片版權 AFP Image caption 習近平喊出了「習核心」似要取代「江核心」，而「胡核心」似乎本來就沒曾出現過。

2016年中共第一件大事，是喊出了「習核心」這個政治話語，這意味著，江澤民核心已告結束，或已不被承認。

習近平要求中央政治局向中央看齊，習近平核心團隊進一步要求中央與地方以習近平為核心，向習近平看齊。

當習近平真正被「擁戴」為新核心之時，他就成為中共真正的決斷者，這是否意味著，習中央的政令可以出中南海了，還是意味著習的講話可以通行全國，上行即可下效？

而這對於黨國、對於中國社會是福是禍，卻無從知道。

「習核心」呼之即出

近日，署名「學習大國」的一篇 《習近平密集強調「向黨中央看齊」各省如何落實》文章出現在騰訊網首頁，這篇文章說：最近這段時間，「向黨中央看齊」成為時政新聞中的高頻詞。一個多月來，習近平先後四次講話，要求「向黨中央看齊」。

看齊二字，還被習近平加上了「意識」，看齊意識就是一種政治態度，不僅口頭上要與黨中央保持一致，還要落實在行動上。

學習大國在文章裏還找出了看齊意識的來源：1945年，毛澤東同志在黨的七大預備會議上說：「要知道，一個隊伍經常是不大整齊的，所以就要常常喊看齊，向左看齊，向右看齊，向中間看齊，我們要向中央基凖看齊，向大會基凖看齊。看齊是原則，有偏差是實際生活，有了偏差，就喊看齊。」

顯然，現在許多領域許多人在習近平看來，出了偏差，但出了怎樣的偏差？習近平沒有具體指出來，只是宏觀在用看齊意識來強調，表達自己的不滿意。

可惜，人們並沒有看到習本人或他的團隊具體指出哪些問題屬於沒看齊，哪些地方政府已經看齊了中央。如果既不能量化，又不能有案例說明，只能讓人一頭霧水，不知其所指。

圖片版權 AP Image caption 習近平到底認為這「許多領域許多人」出了什麼偏差？

具體看不看齊，對各地要員來說似乎不是問題，學習大國在文章裏重點開列各級大員、要員紛紛向習中央效忠，並承認習近平的核心地位。

學習大國的文章裏，「一口氣列舉了10個省區市，他們都表態堅決向黨中央看齊，」各省市領導紛紛表示自己要做政治明白人，「經常、主動向黨中央看齊，向黨的理論和路線方針政策看齊，特別要突出思想看齊，切實做到表裏如一、言行一致、敬終如始。」

這十個省市是：北京、天津、內蒙、遼寧、安徽、四川、湖北、山東、雲南、陝西。

騰訊首頁的這篇文章大談各地要員「向習看齊」，忽略了最核心的政治關鍵詞：」習核心」。我們只有進一步去翻看各省市第一領導人的講話，才可以見其端倪。

湖北省委書記李鴻忠在其講話中，列舉了一系列的「核心」概念：「中國共產黨是中國特色社會主義事業的領導核心，中共中央政治局及其常委會是黨的領導核心，習近平總書記是黨中央的領導核心。自覺維護黨中央權威，就要自覺維護習近平總書記這個領導核心。」

這一段描述，看起來是強調黨的核心有不同層次，但實質是在強調黨以習中央為核心，習中央以習為核心，向習看齊，就是忠於黨。中共的黨內規則與邏輯關係，一目了然於李書記的講話中。

「增加核心意識」

近日中共中央辦公廳主任栗戰書也強調了增加核心意識。什麼是增加核心意識，就是要強調「習核心」，不允許任何人顧左右而言它，老核心時代已告結束，新核心時代已然來臨，要求各一級黨政大員認清形勢，緊跟習中央走。

栗戰書是習的大內總管，最清楚習的焦慮，或者了解整個中央級大員的境況，在此時高規格強調看齊意識與核心意識，顯然是習的政治焦慮造成。

反腐造成的重壓，經濟形勢如此嚴峻，社會問題集中爆發，都需要各級要員拿出辦法來解決，但整個形勢處於無解狀態，大員要員更多的觀望，習想推行的政策，也無法落實、推進。習團隊此時能給予習的安慰，可能就是一頂極品的「核心」桂冠了。

習已貴為中共總書記、國家主席、中共與國家軍委主席，並身兼多個中央級小組組長，仍然感到政令不暢，感到權力難以成功運行，怎麼辦？

現在中共內部只有頂端的桂冠，就是「核心」，現在栗戰書在新年開局，就是要迫使各地大員效忠，擁戴新核心，以強化習的威權與集權，要在各地掀起學習「習理論」的熱潮，要用習的理論，武裝頭腦，推進具體工作。

政治效忠是一種精神安慰，並無實質意義，只是讓部下口服、臣服，也只有極權治下的最高統治者會要求下屬效忠。

而在憲政民主制度之下，每一個政治角色完成自己的職業任務，完全不需要下級對上級的效忠，要忠誠的，只有憲法。國家最高權力在總統手中，但受到國會制約，國家的核心價值是人權或保障人權，所謂民主、自由、公平、正義等等，都是為人權而存在的價值。

「核心」的政治意義

1989年6月16日——「六四」事件發生後的第12天——中共第二代領導核心鄧小平，在會見楊尚昆、萬里、江澤民、李鵬、喬石、姚依林、宋平、李瑞環等中共新領導時說：「任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導是靠不住的。」（《鄧小平文選》第三卷）這次會議鄧小平完成了核心的交接，「欽定」了江澤民為第三代領導核心。

圖片版權 AFP Image caption 鄧小平將「核心」從自己轉移到江澤民手中。

說得通俗一點，核心就是誰說了算，鄧小平在世時，鄧小平說了算；鄧小平授予江澤民以核心地位，他自己就是太上皇。

這種核心極權制度，早在古希臘之時就有過，和平之時，以民主的方式決策，但戰爭狀態中，一切權力均交由軍事元首最後決策，因為，如果不能通過集權方式形成快速決定，就會貽誤戰機。

鄧小平在六四之時，看到中共面對學生運動與大規模民主運動時，沒有「戰鬥力」，所以要扶持一個核心政治人物出來，由核心來最終決定對整個黨國的生殺予奪。

核心是靠他對黨國的貢獻，或人格魅力？或黨內民主推崇？都不是。鄧小平的核心地位，完全靠槍桿子，江澤民之所以能凌駕於胡錦濤十年總書記之上，還是靠他對軍隊的成功控制。

現在習團隊之所以敢於在「江核心」還在世之時號召各地大員向「習中央」效忠，向習近平看齊，並以核心稱之，證明習近平已完全掌控了「槍」，槍桿子出政權，槍桿子出核心。

與江澤民不同的是，習近平這次核心的確立，是以各地大員擁戴的方式，而不是由江澤民在某一特定場合「欽定」。其中政治意味，不言自明。

「核心」的歷史回顧

我們稍加回顧這種「核心」現象，會發現背後問題嚴重。也即，無論有無政治核心，都會引發嚴重的社會問題。

毛澤東沒有被稱為核心，但其實他是真正的核心——「偉大的領袖」、「偉大的統帥」、「偉大的舵手」——他利用自己的核心地位，利用共產黨的力量，擠壓、打垮了民主黨派，然後又利用自己在國家近乎神聖的地位踢開黨委，鬧文化大革命，實現了一個人至高無上的精神領袖地位。

他一個人加上中央之外的革命委員會，就發動了史無前例的文革，造成了國家動亂與罕見的人權災難，當然他的同志與戰友包括習家，也多被迫害與摧殘。

鄧小平的核心地位，使鄧小平可以隨心所欲地打擊黨內外任何政敵，鄧的個人威望是一方面，而他擔任中央軍委主席，使槍指揮黨成為可能，「鄧核心」製造的六四災難至今無法平反或糾錯。當然，「毛偉人」的文革災難也沒有從根子上清理，文革的政治迫害方式仍然在繼續作祟。

江澤民的核心時代，右手製造「三個代表」，讓資本家入黨，使中國進入權貴經濟模式，左手嚴打民間信仰者，製造大規模的信仰迫害。

胡錦濤一直沒有被核心化，所以「胡時代」沒有大規模的動用國家機器製造人權災難，但相比於毛、鄧、江三個核心時代的大規模焦點式作惡，「胡溫時代」是散點式的侵犯人權。

圖片版權 AFP Image caption 「『胡溫時代』是散點式的侵犯人權。」

權貴經濟一旦形成，必廣泛地侵犯百姓人權，每年數以十萬計百萬計的上訪、維權案件說明，各級政權普遍地侵犯百姓的經濟利益，由於司法控制在各級政府手中，任何不義不公，都無法在當地得到糾正，而當人們借助上訪制度與方式之時，又使中共高層面臨北京穩定的焦慮，這樣各級的截訪或將訪民進行拘捕、勞改、關進精神病院，維穩經費每年數以千億，高過軍費。

胡錦濤沒有成為核心，所以他無法控制整個國家局面。他的上面有精神領袖「江核心」，下面有無數權貴，邊上有聽「江核心」指揮的槍桿子，所以，不是核心的中共領導人處於被挾持的狀態，無所作為。

正是因為無所作為，才有腐敗蔓延，才有極端的侵犯公民人權與財產權的事件海量發生。

「習核心」的三條路

毛澤東1945年提出看齊意識，那時是戰時狀態，鄧小平1989年提出政治核心或核心意識，也是基於一種「動亂應急」，它造成的後果，都是軍人政治或政治極權。

如果一個政客，前天向「鄧核心」表態忠誠，昨天向「江核心」表態忠誠，今天立即向「習核心」表態忠誠，你信嗎？這樣的忠誠有什麼意義？

忠誠只有在局勢變局過程中，在自由的選擇中才有價值，當習近平已成為中共最高領導人之時，這種表態忠誠是毫無意義的，因為別人寄附你權勢之籬下，只能摧眉折腰，以求平安與利祿。

所以，核心桂冠之於習近平，也許可以為其極權造勢，讓中共各級大員保持與習的政治一致性，使習的威權達至極權之境。

但我們看到，無論是個人極權，還是多寡頭制的分權，對中國社會的危害都是一樣的。這是中共政制使然。

圖片版權 AP Image caption 「無論是個人極權，還是多寡頭制的分權，對中國社會的危害都是一樣的。這是中共政制使然。」

當然，極權或確立政治核心，可以讓最高統治者更隨心所欲，統治者更順風順心，但這種順風順心是建立在所有官員對核心唯唯喏喏、只有執行不敢反對的不正常的政治狀態下。最高核心任何錯誤，都會被執行、被放大，都可以造成無可挽回的損失與國家人權災難。

當習近平成為中共最高精神核心之時，習近平或其核心團隊應該意識到，誰是「習核心」的監督者與制約者？

擺在「習核心」面前是三條道路：

第一條是還權於民之道（西方模式），讓全國人大具有法定的監督中共中央的權利，設立憲法法院，對中共中央違憲具有獨立的調查權、監督權與否決權（彈劾權），逐步讓中國過渡到憲政民主制度；

第二條道路，新加坡方式，有限開放媒體與黨禁，實行強人強權之治，讓中共政權長期控制在自己或自己人手中，保證自己的政策長期執行；

第三種方式，就是毛澤東的文革方式（朝鮮模式），進一步封邦鎖國，不允許公民社會有任何自由度，黨國一體，打壓知識分子與民間信仰者、打擊或拘捕維權者與申張正義的律師，一切都在黨的管治之下、國家警察的監控之下，實行完全的法西斯之治。

習核心面臨艱難的選擇。

（責編：葉靖斯）

網友反饋

社會危機又集中爆發了？習團隊玩不下去了？又是一篇庸俗的反共老三篇。

習近平選擇當毛澤東 這麼明顯 作者看不出來嗎 還是選擇性失明

這文章太沒水平，太直白就是反共。

彎彎轉轉才有道理。

現在最迫切的問題是把老老虎江澤民上海幫集團全部清除掉，老江必須拿下，曾慶紅也必須拿下，還有上海問題很嚴重，房地產價格和生存壓力物價等就是寫照，光棍漢子水深火熱，尼姑小資水性揚花。拿下老老虎老江集團，文革自下而上大批鬥，大運動，大釋放，戰爭爆發，徹底亂一亂，抄家江棉恆家。上海市長揚雄就是個老虎的級別。

其實我覺得他們只會選中間這條路，偶爾玩兩下火……前提是經濟還能前進