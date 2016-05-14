國際縱橫：特朗普如何才能入主白宮

圖片版權 Reuters Image caption 評論者們多數都認定這次美國大選決勝將在克林頓夫人對特朗普之間展開。

從美國總統競選的技術上說，特朗普有無通往白宮之路？BBC北美記者祖克爾做出分析。

在特朗普實際上確保自己成為美國共和黨總統候選人提名的一周裏，很多媒體的筆墨和時間都花在解釋特朗普要想在秋天贏得大選面臨的困難方面。

這些論調包括：共和黨內部嚴重太分歧。他的言辭過於煽情。共和黨選民可能是「白癡」，但廣大民眾是理智的。看看美國的選舉地圖，制勝的關鍵在於贏得「搖擺」數州，從這個角度講，形勢對共和黨不利。

撇開感情用事，看看比較冷靜的一項調查：路透社和益普索的一項網上支持率的民意調查顯示，目前克林頓夫人以41%領先，特朗普40%，19%還沒拿定主意。

有跡象表明，特朗普先生有可能離追上希拉里不遠，早前的民主黨將在今年秋季能取得歷史性大勝的預測並非十拿九穩。特朗普先生並非沒有通往白宮之路。

他可能無法到達白宮。現在這也不是最有可能的結果。但它是實實在在的一種可能性。

鐵鏽地帶

特朗普取勝的關鍵在於所謂的「鐵鏽地帶」（Rust Belt）數州，比如賓夕法尼亞和俄亥俄，還有密歇根和威斯康辛。即使拉美裔人口快速增長的佛羅里達州被克林頓夫人拿下，特朗普只要在上述幾州大獲全勝仍有勝算。

這是一個特朗普先生似乎已經理解的策略。

特朗普在印第安納州4月份的一個集會上說：「在那些很多人說你不會贏、那作為一名共和黨人你贏不了的地方，我們將會取勝。 密歇根就是一個很好的例子，沒人會去密歇根，那我們就將在密歇根州安營扎寨，因為我認為我能贏得它。」

特朗普先生所面臨的挑戰在中西部，尤其是威斯康辛州和密歇根州，這兩個州一直就是民主黨的防火牆，共和黨自1988年以來就一直無法穿透。

如果特朗普取勝有門的話，那他很可能將不得不最終贏得中西部的那部分固執的選民，或者就像政治評論員肖恩·特倫德所稱的「消失的白人選民」。

白人民粹

特倫德指出，從2008到2012年，美國人口增長應該導致選民人數增加150萬，而350萬白人選民卻沒有參加投票。

他的理論是，這些選民大多是工薪階層的白人，他們曾在1992年的大選中支持過反自由貿易的獨立候選人羅斯·佩羅。

揚言民粹主義經濟論調的特朗普在共和黨初選中過關斬將，正是召喚出了這些人。

在2012年大選中，奧巴馬以大約500萬張選票擊敗羅姆尼。2016年，如果特朗普先生能夠將那些心懷不滿的白人選民拉回投票站，就可能消除他和克林頓的距離。如果希拉里無法像奧巴馬那樣取得年輕人和少數族裔選民創紀錄的投票率支持，兩人的差距就更小了。

當然，這裏的假設太多。如果是為了投票擊敗特朗普的話，年輕的和少數族裔選民，特別是拉美裔的，可能會有大批出來投票。已經有跡象顯示，在類似加州的地方，西班牙裔選民登記人數已經創紀錄。

同樣存有疑問的是，特朗普關於民粹主義言論與有爭議的觀點可能讓白領選民青睞希拉里。他吸引多一個工薪階層工人，他可能會同時可能丟掉一個郊區中產階級媽媽或受過大學教育的商人。

現在的未定因素仍然很多，對於特朗普來說，要想獲勝必須重新把政治明星們團結在一起；對於克林頓夫人來說，維持目前選戰現狀可能就是勝利。

（編譯：立行/責編：晧宇）