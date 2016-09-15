欣克利角核電項目獲批英中關係朝前進

圖片版權 Reuters Image caption 在有關合同簽署後，中廣核就可以開始申請英國批准使用他們自己設計的核電站反應堆的進程了。

從中國人的角度看，英國政府今天宣佈批准欣克利角項目，也等於給在英國埃塞克斯布拉德威爾造（另）一座中國的核電站開了綠燈。

經過7周的不確定和猜測，現在確定的是：英國政府凖備將欣克利角的這個至關重要的大項目交給中國的一家國企了。

英國政府批准法國電力公司EDF，是和EDF與中廣核的合同有著千絲萬縷的聯繫的。

屆時將會簽署兩份合同，第二份合同將承諾中廣核除了在欣克利角和西茲韋爾的核電站中起到投資者的作用外，也將在布拉德威爾核電站中發揮領導角色。

在有關合同簽署後，中廣核就可以開始申請英國批准使用他們自己設計的核電站反應堆的進程了。

這個過程長達4年之久，但結果將是在英國國土上出現第一個由中國設計、建造和運營的核電站。

正是布拉德威爾核電站才代表著英國和中國發展出一種非常重大和長遠的關鍵基礎建設關係，而與此同時，一些其它國家正對引入中國伙伴持越來越謹慎的態度。

在據報特里莎·梅擔心安全問題的風險出現各種不確定因素後，這一交易也讓英國和中國政府間所謂的黃金關係重新步入正軌。

作為監管核電能源的國際領導者，英國對中國提供了一個價值巨大的展示機會。本月早些時候習近平主席和特里莎·梅在杭州G20峰會期間會晤時表示，中國有耐心等待這個機會。

這個耐心受到了為期7周的考驗，在此期間，中國也經受了有關英國首相據報擔心中國參與核電項目的種種猜測的考驗。

中國的大使迅速反駁，稱英國在全民公投決定退出歐盟後需要經濟伙伴。

現在英國政府宣佈批准了這個項目，倫敦和北京都希望把這7個禮拜的疙瘩拋諸腦後。

英國很希望能和中國達成更多投資和可能達成的自由貿易協定。中國則開始行動在一個發達國家建造首個核電站，並有興趣參與英國高鐵的競標。