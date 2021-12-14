香港立法會選舉專題報道

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香港政府宣佈推遲選舉 圖片版權由 Getty Images 林鄭月娥以新冠肺炎疫情為由，宣佈推遲原定當年9月舉行的立法會選舉。中國全國人大之後通過決議，現屆立法會續任「不少於一年」。

大部份民主派立法會議員集體辭職 圖片版權由 Getty Images 北京通過有關香港立法會議員資格的決議，明令任何香港立法會議員有宣揚「港獨」等威脅中國國家安全行為，就會喪失議員資格。 香港政府隨即以此決議為由，撤消四名民主派立法會議員的資格，其他大部份民主派議員在第二天集體辭職以示抗議，但其中一名議員鄭松泰繼續留任，獲中聯辦不點名稱讚「沒有被綁架上『總辭』的戰車」。

習近平提出「愛國者治港」 圖片版權由 Reuters 習近平會見林鄭月娥時，提出「愛國者治港」，指這是一國兩制的根本原則，該說法被指是違背了北京「港人治港」的承諾。親北京媒體之後引述已故中國領導人鄧少平當年的說法，指「港人治港」的界線和標準是「必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」。

北京通過修改香港選舉辦法 Media playback is not supported on your device. 中國人大常委會和人大全體會議經過一連串會議後，通過決議修改香港特首、立法會和選舉委員會的選舉辦法。林鄭月娥形容新的選舉制度，讓香港「回到一國兩制的正確軌道」，但外界留意到立法會內直選議席佔比大幅降低，同時參選人必須通過完全由官方控制的政治審查，才能正式成為候選人，被批評是「小圈子選舉」。

港府撤換高層官員 圖片版權由 Reuters 負責處理2019年示威浪潮的保安局局長李家超，獲升任為政務司司長，其前任張建宗因處理示威不力備受親政府建制派的批評，示威浪潮期間任警務處處長的鄧炳強升任保安局局長。兩人均是警務人員出身，現在獲委任香港高層官員，當地輿論形容做法把香港變成「警察政府」，林鄭月娥則指新的任命是「用人唯才」。

最後一名民主派立法會議員出局 圖片版權由 Getty Images 李家超公佈選舉委員會候選人的政治審查結果，認定民主派立法會議員鄭松泰不符合資格，裁定他不符合選舉委員會成員的資格，同時喪失立法會議席。鄭松泰並不認同自己不符合愛國愛港的原則的說法，但由於相關程序沒有上訴機制，因此「只能尊重資審會決定」。

選舉委員會選舉 圖片版權由 Getty Images 負責選舉特首、提名和選出部份立法會議員的選舉委員會舉行選舉。最後1488名當選人中，只有1人不是屬於建制派。