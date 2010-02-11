虎年说虎—轻松娱乐篇

Image caption 倫敦動物園的兩隻老虎都是在歐洲的動物園出生的。

說起老虎，可是中華文化中十二生肖裏頭唯一的獵食動物，有些專家認為這是因為華人和老虎之間有著既怕又敬的心理。

好比這麼說吧，「狐假虎威」明顯地就是捧老虎、貶狐狸，狐狸成精不過就是勾引凡人，老虎成精那可不得了，就成了「虎姑婆」，那是要吃人的。

古代流傳的武松打虎、周處除三害講的都是赤手空拳打老虎而被吹捧成英雄，只不過這要是在現代的話，肯定會因為傷害保護動物而吃上官司。

但是也不是說，在華人的眼中，老虎真的就是很不得了；俗話說「貓教老虎-留一手」，不就是嘲笑老虎不會爬樹？

其實這對老虎不太公平，因為貓科動物裏頭，不會爬樹的還有獅子、獵豹，只不過中國大陸是老虎的老家，所以背負了這個「有爭議的頭銜」。

人虎之間

Image caption 如今戴老虎帽恐怕是好玩多過於辟邪。

雖然說，中華文化對老虎可以說是不親近，但是傳統上小孩戴虎帽避邪、端午節用雄黃酒在額頭上寫個「王」字、模仿老虎，不也就是想和老虎拉點關係嗎？

就地理而言，中國大陸可以說是是世界上唯一有多種不同亞種的老虎棲息的地方，但是人類多年來的「入侵」，老虎的棲息地被破壞，使得起碼在南方的老虎絕跡了。

前些時候，陝西鬧出了「華南虎相片」真假的爭議，背後也就是說不論是否來得及，人們還真的開始注意老虎的「生存問題」。

老虎家族

中國大陸的東北還有被叫做滿洲虎、朝鮮虎、阿穆爾虎、遊走俄、中、朝三地的「東北虎」，接近中南半島、緬甸邊境也有蘇門答臘虎的近親-印支虎。

亞洲還有馬來虎，而現在數量最多，但是生存還是嚴重受到威脅的就是印度、孟加拉國地區、稱為孟加拉國虎的「南亞虎」。

以前中亞的裏海也有「裏海虎」，伊朗、伊拉克以前也有「西亞虎」，說到這裏，還得提一下，英文裏頭的老虎—Tiger，有的說法就認為是源自於伊拉克的底格里斯河—Tigris。

相傳亞歷山大大帝攻打波斯，到了如今的伊拉克，歐洲人才見到了老虎，所以老虎的學名—Panthera Tigris， 拉丁文的意思就是「底格里斯的大貓」。

不過倫敦動物園的哺乳類動物專家莎拉·克里斯蒂告訴我說，這可能是一種「美麗的傳言」，言下之意，這個理論不正確。

虎貓一家

Image caption 能教海獅寫毛筆字算不錯了，但是如果能教老虎寫字可就更雷人。

歐洲境內體格最大的原生貓科動物是伊比利亞半島境內的伊比利亞山貓，可能是嫌棄山貓名氣小，所以明明沒老虎，一些組織、球隊、團體的名稱還是會冠上老虎，氣勢上，「大貓」還是比山貓要「雄壯威武」一些。

地理上沒有老虎的還有澳大利亞和美洲，但是位在北美洲的美國卻是世界上老虎數量最多的國家，這是因為相對而言，美國管理私人飼養老虎的法律較為寬鬆。

就亞洲而言，懸於亞洲大陸東側的日本列島可能是亞洲唯一和老虎無緣的地區，但是日本還是無法「割捨」和老虎的關係。

今年日本的橫濱八景島海島公園在元旦就展示一隻海獅用毛筆寫書法，寫出來一個代表老虎的「寅」，說是慶祝虎年。

元旦慶祝虎年，時間好像有點不對吧？BBC中文網日本特約記者文雨說，這是因為日本在明治維新之後，廢除了陰曆，全面改用西曆，不過倒是沒有廢除十二生肖，所以才會出現這種現象。

所以日本也成了以元旦慶祝庚寅年的地方。

而且日語當中也引用了不少有關老虎的中文成語，如「虎視眈眈」、「如虎添翼」、「不入虎穴焉得虎子」都已經成為日常用語。

錯誤想像

Image caption 日本古代畫家憑想像畫出來的老虎。

日本地理上是沒有老虎的，文雨介紹說，日本歷史上對老虎最早的認識是來自於中華文化當中的「左青龍、右白虎」。

日本人見到老虎，還是到了日本戰國時代末期，「挾天皇以令天下」的幕府大將軍豐臣秀吉出兵朝鮮，才算是有機會看到真的老虎。

這也就難怪，日本的傳統繪畫—浮世繪的畫家們畫出來的老虎實在跟真的老虎差得很遠，頗能印證「畫虎不成反類犬」的那句話。

文雨表示，那些畫家當年就只能照著大將軍口述形容，下筆畫出他們想像中的老虎，因為畫家自己根本就沒見過老虎。

總的來說，似乎人類不分東西，對老虎的看法其實都是相當一致的，就是怕老虎，但是又羨慕老虎所代表的強壯、勇猛，那麼是不是說我們作為人類很有理由為後世保護這個在我們看來非常尊貴、威武的動物呢？