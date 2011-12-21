想來英國念高中，需要那些條件，有讀者想打聽；大熊貓不遠萬里來英國，什麼目的，大家議論紛紛。首先：
謝謝Winter 的祝福。《倫敦信箱》在這裏代表BBC中文的全體同仁，對大家一年來的關注支持表示衷心的感謝。祝大家聖誕快樂，幸福美滿，闔家團圓。
來得早不如來得巧嘛！劉國忠說的活動，是BBC英倫網在12月20日在倫敦舉辦的「歡聚英倫 濃情聖誕」高校中國留學生聯歡活動。大家可以上到BBC英倫網上瀏覽相關的報道。
帖子為什麼發不出來
BBC論壇採取的是「徹底編輯」原則，每一條評論的確先要經過編輯審閱才能發表。但是，這並不是要把你的觀點「扼殺在編輯部裏」。大家的觀點，只要不違反論壇編輯原則，不管多激烈，都可以發表。
如果不介意，可以把你「沒有出頭之日」的帖子發到《倫敦信箱》裏，大家討論一下。例子？讀者Z這裏就有一個。
Z這話是否涉嫌誹謗？還是編輯把關過嚴？大家可以討論。
毛遂自薦想到BBC中文部一試身手的請求，我們經常收到。BBC中文部也在不斷給大家創造這樣的機會。前面提到的BBC英倫網在倫敦舉行的聖誕聯歡就是最新的一次。請大家關注我們會繼續推出的互動活動。
來英國念高中可否
你已經在英國工作，情況就比較簡單，你女兒以工陪簽證就可以來英國與你團聚，省去了申請學生簽證的許多麻煩，你可能已經注意到了，英國已經在收緊留學簽證，特別是對小留學生、語言學校學生的發放。
你女兒來英國之前，你要做好兩件事，一是要有雅斯成績。英國對來讀A level的國際學生，雅斯成績一般不能低於5.5分。二是要把你女兒的初中成績單凖備好，翻譯成英文並公證。有些學校對來讀A level的國際學生是要求GCSE成績的。
至於學費，公立學校是不收費的，如果是想上私立中學，當然是要收費的。你最好先與你想讓女兒上的學校取得聯繫，問清楚學校的具體要求。
大熊貓來英國
聖誕前夕，來自中國四川的大熊貓甜甜和陽光終於在愛丁堡與遊客見面了。大熊貓來英國，與BBC對中國的態度可沒有關係。愛丁堡動物園每年將向中國支付100萬美元。動物保護組織批評說，引入大熊貓的計劃，不是什麼環保、教育，實際上是為了招徠遊客。批評者說，陽光和甜甜不是外交禮物，而是商業交換。
讀者ECO說
我們就以ECO的「三願」打住這場小討論。
好，再次祝各位新老讀者聖誕快樂。
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