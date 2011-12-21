想來英國念高中，需要那些條件，有讀者想打聽；大熊貓不遠萬里來英國，什麼目的，大家議論紛紛。首先：

你好，BBC中文網中文部工作人員： 在一年一度聖誕佳節即將來臨之際，上海忠實聽眾Winter祝你們節日快樂，合家幸福！ Winter

謝謝Winter 的祝福。《倫敦信箱》在這裏代表BBC中文的全體同仁，對大家一年來的關注支持表示衷心的感謝。祝大家聖誕快樂，幸福美滿，闔家團圓。

來英國看望妻女,暫住兩個月,一起過聖誕和新年.未參加過此類活動,卻在女兒的大力推薦下報名,一探究竟。 劉國忠

來得早不如來得巧嘛！劉國忠說的活動，是BBC英倫網在12月20日在倫敦舉辦的「歡聚英倫 濃情聖誕」高校中國留學生聯歡活動。大家可以上到BBC英倫網上瀏覽相關的報道。

帖子為什麼發不出來

當今的網絡信息最重要的是大膽,開放.BBC的所有網評都不敢直接刊登,而需要通過編輯挑選.我發過數次,有的要等好幾天,有的永遠無"出頭之日".我在失望中更加上不解.網評是表達民意最好的平台.此等信息不應被扼殺在編輯部裏. XIAO XIAO

BBC論壇採取的是「徹底編輯」原則，每一條評論的確先要經過編輯審閱才能發表。但是，這並不是要把你的觀點「扼殺在編輯部裏」。大家的觀點，只要不違反論壇編輯原則，不管多激烈，都可以發表。

如果不介意，可以把你「沒有出頭之日」的帖子發到《倫敦信箱》裏，大家討論一下。例子？讀者Z這裏就有一個。

這八百多萬「借來」+「隔牆拋進來」的錢，倒是有點脫不掉巨額財產來歷不明和洗錢的嫌疑～ ========= 請問這段話在「艾未未」論壇中有違反什麼論壇規則嗎？ 為什麼不予發表？～拒絕的太偏頗了吧！ Z

Z這話是否涉嫌誹謗？還是編輯把關過嚴？大家可以討論。

本人學習傳媒相關專業很想到BB中文網實習，我在國內是一名電視工作者，現在來英國留學在肯特大學就讀數碼視覺特效這個專業，在國內高中我是一名藝術生學習的是播音主持，影視表演和廣播電視編導，在大學就讀新聞與傳播專業！我的英文簡歷和中文簡歷在附件裏，我非常希望能夠到實習或者當一名志願的機會！希望能夠符合你們的要求 劉威

親愛的工作人員， 你好，我是一名在Goldsmiths College學習Mass Media and Communications的大三學生，我曾經在江蘇電視台暑期實習過，我想在畢業前能來貴單位實習，學習。 希望能給我一次機會，讓我見識國外大型媒體單位的先進工作理念。 原宇尊

毛遂自薦想到BBC中文部一試身手的請求，我們經常收到。BBC中文部也在不斷給大家創造這樣的機會。前面提到的BBC英倫網在倫敦舉行的聖誕聯歡就是最新的一次。請大家關注我們會繼續推出的互動活動。

來英國念高中可否

您好！請問孩子入學問題，我持工作簽證在英國合法工作，女兒今年15歲，明年凖備來英國念高中，但是沒有參加gcse的考試，請問可以進入英國的sixth form嗎？另外是否需要支付學費？謝謝 謝純，英國

你已經在英國工作，情況就比較簡單，你女兒以工陪簽證就可以來英國與你團聚，省去了申請學生簽證的許多麻煩，你可能已經注意到了，英國已經在收緊留學簽證，特別是對小留學生、語言學校學生的發放。

你女兒來英國之前，你要做好兩件事，一是要有雅斯成績。英國對來讀A level的國際學生，雅斯成績一般不能低於5.5分。二是要把你女兒的初中成績單凖備好，翻譯成英文並公證。有些學校對來讀A level的國際學生是要求GCSE成績的。

至於學費，公立學校是不收費的，如果是想上私立中學，當然是要收費的。你最好先與你想讓女兒上的學校取得聯繫，問清楚學校的具體要求。

大熊貓來英國

就BBC對中國的不友善~中國政府根本不應該租借! 何必拿熱臉去貼人家的~冷屁股! 看不下去

聖誕前夕，來自中國四川的大熊貓甜甜和陽光終於在愛丁堡與遊客見面了。大熊貓來英國，與BBC對中國的態度可沒有關係。愛丁堡動物園每年將向中國支付100萬美元。動物保護組織批評說，引入大熊貓的計劃，不是什麼環保、教育，實際上是為了招徠遊客。批評者說，陽光和甜甜不是外交禮物，而是商業交換。

首先大熊貓是中國的，也是世界的。不管中國和英國各自處於什麼目的，這都不是一件壞事。只能加分，不會減分 。但是個別英國人還是對中國心存芥蒂。比如我們老師，上課動輒提到64，說實話這些都是老黃曆了，都是歷史 了。沒錯我們不該忘記歷史，但我們更該面向未來。所以，借這次機會，我希望英國人能消除對中國的偏見，對華 人的傲慢。每個國家都有自己的國情，我們應該團結一致，向前看。希望BBC中文網在報道國內負面新聞的時候 ，也報道一下中國的進步，讓英國更了解中國，讓世界更了解中國，我們不光有大熊貓，我們還有中國的文化，五 千年的文化。倘若有一天，是中國的文化走進西方而不僅僅是大熊貓的話，中國就被認可了，世界也更開放了。 二十而立

讀者ECO說

我有三願。 一願愛丁堡動物園不要教熊貓好笑的技巧以吸引更多的遊客。那樣會使兒童們誤以為動物園是馬戲團的延伸，大 熊貓是生來供人們娛樂的工具。 二願愛丁堡動物園給大熊貓提供比較大的活動空間。不要一天到晚關在鐵籠子裏、活在水泥地上，而是讓它們在 盡可能接近天然的草地竹林環境走來走去。 三願愛丁堡動物園告訴英國民眾，本來屬於大熊貓的傳統棲息地正在被人類逐年侵吞蠶食、一天一天在縮小、甚 至分割成幾個互不相連的島嶼；進而使民眾、政客、媒體不再反對、甚至協助中國政府限制人口膨脹速度、設立自 然保護區的努力；不再從宗教抽像理論的角度、或是為在大國博弈中謀取一點蠅頭小利，責罵中國人口政策，慫恿 中國人無意義地生個不停。 ECO

我們就以ECO的「三願」打住這場小討論。

好，再次祝各位新老讀者聖誕快樂。

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