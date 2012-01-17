台灣大選剛剛結束，國民黨主席馬英九成功連任總統。國內外媒體對台灣民眾的民主素養給與了好評。有些網民認為台灣大選是中國民主的典範，希望中國能有大選。

BBC中文網的網友對劉繼祖的評論文章《 台灣能，為何其他華人圈不能？》發表了各自的看法，以下是一些網友就此文章的反饋意見。歡迎各位參與討論。

讀者反饋

台灣在大陸淪陷前又不是無人島,在國民政府撤退來台之前台灣人民就已經有知識分子和精英份子了。撤退來台的外省人總數也不過佔台灣人口的13%, 從比例就看得出來, 外省人所謂的"精英"數量不可能超過本省精英數量。JW, Chicago

台灣的民主與西方式的民主不完全相同，那是花了30年學來的經驗，這中間的痛苦很難說清楚講明白。簡單講就是一件別人穿的漂亮的衣服，因為我們的膚色、體型、長像不同，得修修改改才能穿，而且修改到最後，真的跟自創的也沒有二樣。台灣的民主是廟會活動斗陣頭的方式，有很多的遊戲規則是西方世界沒有的，是很東方式的一種玩法，例如換票、整合、造神運動等，西方民主公開的游說團體、公關文化等，台灣人台面上是不行的，因為儒家文化不允許，所以大家都台面下來玩。總而言之，這是Know how，要嘛慢慢跟著學，不然來不及就直接買技術，國、民二黨可以整廠輸出，就看你們想要那一種版本。陳素芬, 台灣

「蘇先生, 加拿大多倫多: 美國的Woodbury所言差已，倘若不是老蔣把國家精英的80%放在台灣寶島上，中國的80%精英必定有數次的運動中被消滅，不單是對中國損失也對世界損失」---- 老蔣手握80%精英竟把大陸也丟了，這是什麼精英？損失了也罷.辛先生, 青島

台灣能，為何其他華人圈不能？因為台灣人有靈魂, 中國已只有肉身, 沒有靈魂.有些網民認為台灣大選是中國民主的典範，希望中國能有大選。中國能有大選,一搞民主，中國就要大亂.太天真, usa

解中國困局之結應從何處入手？無從入手!高談闊論都是不切實際.理由是共產黨未建國之前是為廣大老百姓謀解放謀幸福.但一登寶座,初期許諾都是一紙空談,愚弄了中國人.現在貪腐遍地,求變?僅是一廂情願心態.今天其掌握了政權,在打江山時的賣命,豈能隨便讓出實權.跟共產黨談改革或希望作些微讓步,等同與虎謀皮.一切冀望共產黨有所改變,都是癡心妄想.黃腫腳是也.Si Yuen So,Australia

美國的Woodbury所言差已，倘若不是老蔣把國家精英的80%放在台灣寶島上，中國的80%精英必定有數次的運動中被消滅，不單是對中國損失也對世界損失。蘇先生, 加拿大多倫多

2012台灣大選存在三大問題:司法不公正 行政不中立 媒體被操控 其他華人地區，以後想辦大選，請先做到司法公正 行政中立 媒體獨立 做不到的話，就不要奢望辦什麼大選了。Pluto, 台灣

不是不能,而是有掌權的既得利益者不願意 那是爺爺奶奶打下來的天下 當然只能給共產黨萬代世襲 999, 台灣

中國基層其實都知道民主的好處，知道要自己的權利。只不過長期接受洗腦，不知道應該怎麼辦。而且無法組織，因為共產黨的嚴密監控。一有苗頭輕則拘禁，重則消失，而且中國人已經麻木。如果有人消失，那麼很快就會被忘記。而且我們還被灌輸一種，一搞民主，中國就要大亂的奇怪思想，而且最奇怪的是中國基層的人自己也同意且樂於接受這種奇怪思想。在大陸

身在外好像沒有注意到，被帶到台灣的精英依然是精英，可以提高台灣的人口素質，可是留在大陸的精英卻不僅提高不了大陸的人口素質，反倒自身難保，一個個凋零在大陸這片土地上。為什麼呢？這是不是需要不天真的身在外好好地考慮的問題呢？未署名

一黨專政不會有民主、民生、民權。張成達, 中國南通

無論誰勝誰負，最終勝利的還是台灣人民，台灣民主！廖鵬程發自facebook

花費太大！如果選舉格規定讓有能力沒大財力地人也能參選就好多了！張宏光發自facebook

「台灣能，為何其他華人圈不能？」這顯然是一個【明知故問】的問題。【假如】其他華人圈【也能】，一定會引發【不穩定】的局面。社會【會亂】，國家【會亂】， 會【不利於】並【動搖】一黨專政一黨獨大的【基業】啊！一個視【權錢如命】的政府，一個【沒有胸襟】的政府，【管治著】一大班【順服威權】的人民，要【他 們】效法台灣的【能】，【能】得起來嗎？孟光, Hong Kong

中國人為何不能 民主？因為中國人自私和虛偽，從歷史可以看清楚，用虛偽的口號騙人，那後消滅對方。為達到目的不擇手段，甚至用文化教育後代仇恨及自尊的卑劣心理和人競 爭，從運動場常常見到行為。中國人都自為聰明，別人都是不值得低等人種，用羞辱和不滿的手段在生活常見痕跡。中國人最大的缺點：是不敢面對現實，及不相信 別人的仁慈和愛是真的，非常恐懼這種人性和人權尊重。不懂得和平的民主自由的價值真諦，自以為天下唯中國人莫屬，以為中國人是龍代表，龍代表世界一切嗎？鍾明晃, TAIWAN

" 羅馬不是一天造成的"。台灣的民主，也是經過近半個世紀漫長煎熬的歲月，歷經228事件，白色恐怖，假民主真獨裁，戒嚴..........等等諸多不為 人道的手段，壓抑控制島國人民的思維及言論自由。在全民政治尚未完全實現之前，無數的民主鬥士，以及數以萬計的群眾，在全台各地不知掀起多少次的示威遊行 和抗爭行動，才能獲致今天台灣民主的成就，實屬得之不易又艱辛。今天台灣能做為全球華人社會中最民主的示範，我們不可妄自菲薄，更不可以此自豪'自滿，在 繼續往更民主的道路上，如履薄冰。因為沒有十全十美的政治，但是自由民主的體制，必定能制衡貪婪腐敗的政府，台灣的民主，還得在全國同胞的努力下，開創更 潔淨的民主櫥窗。我們共同為這塊歷經風雨摧殘的芬芳土地，在勇敢可敬的台灣人民打拼下，繼續再創台灣民主的新元。冬之焰, 台灣

一步一腳印的民主路的確得來不易，這是值得每一個不論黨派、無論身在何處，就單單切頭切尾是一個中國人應該感到驕傲的。Julie,Canada

劉先生的論點表面上合乎邏輯, 但突顯了相當多的民眾對歷史背景的的無知.老蔣當年退到台灣時, 從大陸帶走的不僅僅是黃金和國寶, 更重要的是人. 把這麼大一個國家的精英提出80%放到一個島上, 對台灣的人口結構的影響是作者所未考量的. 這種人口素質的差距可能需要幾個世紀來彌補.其它主要因素包括國家大小/人口多少, 經濟發展狀況等等. 作者把一個社會層面的問題, 拿到個人層面去找答案, 未免太天真了吧?身在外, Woodbury, MN, USA