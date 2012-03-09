80年風雨歷程，BBC國際廣播躍上新平台；告別布什大廈，搬進媒體中心，迎接新挑戰。首先：
謝謝幾位來自中國的受眾的生日祝賀，發來賀詞的還有很多，這裏掛一漏萬僅作為代表。
國際廣播80週年
2月29日，BBC國際廣播在總部布什大廈舉行了豐富多樣的受眾、嘉賓參與的活動。每天開門第一件事，新聞編前會，就是決定一天的主要新聞內容的主編會，不是通常的閉門會議，而是現場直播。
受眾還可以參與一系列的特別討論，探討受眾希望從BBC國際廣播，包括廣播、網絡，以及其它社交媒體平台上得到什麼樣的服務。BBC國際廣播正是在以這樣的形式慶祝自己80周歲的生日。
說到受眾對BBC國際廣播的希望要求，這裏也再選登幾條來自中文讀者的建議。
展望未來，不妨先回顧一下歷史，溫故知新。其實，2月29日並不是BBC國際廣播80周歲生日的「正日子」，而是為了慶祝活動安排的方便而定的。
帝國廣播
BBC在1932年12月聖誕節前首次開始對英國本土以外的廣播。
開播時不叫國際廣播，而是「帝國廣播」（Empire Service)，使用的語言只有英語，目的是通過電波連接當時的大英帝國範圍內使用英語的人。
當年的聖誕節，當時的英國國王喬治五世通過短波廣播發表了聖誕賀辭。
1941年5月19 日，BBC首次開始了中文普通話廣播。
1938年，BBC首次開始了外語廣播，阿拉伯語和拉美西班牙語是最早的語種。
到第二次世界大戰前夕，BBC使用7種外語對國際廣播。
1941年5月19 日，BBC首次開始了中文普通話廣播。
BBC「帝國廣播」也改名「對外廣播」（External Service)。
布什大廈
1940年，BBC對外廣播遷入位於倫敦市中心國王大道頂端的布什大廈，布什大廈從此成為BBC國際台總部至今。
但是，布什大廈卻不是作為廣播大樓來建造的，最初的設計用途是集購物、商務、消閒於一體的商貿中心。
1919年，美國紐約的投資商布什（Irving T. Bush)獲准在倫敦市中心建造一個商務中心。
1923年布什大廈落成，造價一千萬美元，號稱是當時世界上最昂貴的建築。
大廈用料考究，大理石、木材都來自於印度等英帝國殖民地。
布什大廈內包括一個羽毛球場，一個電影院，甚至還有一個室內游泳池。（BBC國際台的廣播劇就是利用游泳池改建的錄音棚裏錄製的）。
但是，布什大廈落成之際，也正趕上世界性經濟大蕭條，它沒有能成為布什先生的商貿中心。
之後布什大廈的主人轉手多次，現在屬於一家日本公司所有。
BBC國際台雖然從1940年入住，但始終沒有擁有布什大廈，一直是租賃。
回顧BBC國際廣播的歷史，自然也勾起了許多BBC中文廣播的老聽眾與BBC結緣的記憶。去年三月，BBC中文結束了70年的普通話短波廣播，令許多老聽眾唏噓不已。這裏也再選登幾則來信：
終止波短波廣播，的確可以說是標誌著一個時代的結束。但正如劉學明、吳潔雨等讀者所說，進入多媒體時代是一個不以媒體從業者意志為轉移的必然趨勢。
實際上，這也將是BBC國際台最後一次在總部布什大廈過生日。
新媒體中心
隨後，BBC國際台英語和各語言部門將陸續遷往新落成的，位於倫敦市中心牛津街附近的新廣播大廈。
BBC國際台的同事將與BBC國內廣播、電視、網絡的新聞同行一起工作。
BBC中文總監李文說，新的廣播大廈使得BBC歷史上第一次能夠把所有新聞製作部門，無論是什麼平台，也無論是國內還是國際，都集中在一起，真正實現了多媒體製作。
李文說，新的廣播大廈內，除了各類最先進的技術手段，各部門人員集中在一起，有利於互相的協調和資源互享。比如，在有關中國的報道時，BBC中文部的同事可以發揮更大的作用，提供更多的協助。同時，BBC中文的國際報道也能更充實。
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