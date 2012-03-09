80年風雨歷程，BBC國際廣播躍上新平台；告別布什大廈，搬進媒體中心，迎接新挑戰。首先：

BBC國際台八十年是高擎光明旗幟的八十年，是光榮的八十年。 曉月

80年了啊，希望BBC能做得更好，走得更遠。 HAOYAN

謝謝幾位來自中國的受眾的生日祝賀，發來賀詞的還有很多，這裏掛一漏萬僅作為代表。

國際廣播80週年

2月29日，BBC國際廣播在總部布什大廈舉行了豐富多樣的受眾、嘉賓參與的活動。每天開門第一件事，新聞編前會，就是決定一天的主要新聞內容的主編會，不是通常的閉門會議，而是現場直播。

受眾還可以參與一系列的特別討論，探討受眾希望從BBC國際廣播，包括廣播、網絡，以及其它社交媒體平台上得到什麼樣的服務。BBC國際廣播正是在以這樣的形式慶祝自己80周歲的生日。

說到受眾對BBC國際廣播的希望要求，這裏也再選登幾條來自中文讀者的建議。

BBC World Service 應在傳播新聞，文化起到不可替代的作用。黑暗國家的燈塔，文化界中的百科全書。 BBC World Service在具有歷史性事件的發生時，增加現場直播的時間。雖然BBC World News電視台有此項服務，但BBC World Service現場直播的不多。 俞強

希望BBC的所謂客觀公正性也表現在對於英國本國的新聞和與西方國家相關的新聞與討論中。例如，建議BBC 在網上互動欄目增加討論例如不久前英國大騷亂的根源是否與英國制度有關？蘇格蘭為何要求獨立？歷史上英格蘭 為何佔領蘇格蘭並殺害蘇格蘭女王？美國佔領華爾街運動被清場是否體現了美國的民主制度的優越性？美國媒體民 意調查不到20%的人相信國會，大多數美國人原來不信任「選舉」出來的國會？還有，現在西方國家在中東國家 的表演，抓住埃及敘利亞等國不放，反而容忍沙特阿聯酋巴林科威特等專制獨裁國家，這是為了什麼？ BBC不能只從別的國家找原因，煽動與片面報道在中國的所謂茉莉花革命，反而茉莉花運動在英國與美國等西 方國家此起彼伏。BBC怎麼從不對這些發表分析與討論吶？ SEEK TRUTH

1。消息可靠，凖確 2。給各國人民一個中立的溝通和交流的平台，盡可能的擴大信息傳播速度，促進全球交流 3。繼續保持對熱點新聞的關注 HAO YAN

展望未來，不妨先回顧一下歷史，溫故知新。其實，2月29日並不是BBC國際廣播80周歲生日的「正日子」，而是為了慶祝活動安排的方便而定的。

帝國廣播

BBC在1932年12月聖誕節前首次開始對英國本土以外的廣播。

開播時不叫國際廣播，而是「帝國廣播」（Empire Service)，使用的語言只有英語，目的是通過電波連接當時的大英帝國範圍內使用英語的人。

當年的聖誕節，當時的英國國王喬治五世通過短波廣播發表了聖誕賀辭。

1941年5月19 日，BBC首次開始了中文普通話廣播。

1938年，BBC首次開始了外語廣播，阿拉伯語和拉美西班牙語是最早的語種。

到第二次世界大戰前夕，BBC使用7種外語對國際廣播。

1941年5月19 日，BBC首次開始了中文普通話廣播。

BBC「帝國廣播」也改名「對外廣播」（External Service)。

布什大廈

1940年，BBC對外廣播遷入位於倫敦市中心國王大道頂端的布什大廈，布什大廈從此成為BBC國際台總部至今。

但是，布什大廈卻不是作為廣播大樓來建造的，最初的設計用途是集購物、商務、消閒於一體的商貿中心。

1919年，美國紐約的投資商布什（Irving T. Bush)獲准在倫敦市中心建造一個商務中心。

1923年布什大廈落成，造價一千萬美元，號稱是當時世界上最昂貴的建築。

大廈用料考究，大理石、木材都來自於印度等英帝國殖民地。

布什大廈內包括一個羽毛球場，一個電影院，甚至還有一個室內游泳池。（BBC國際台的廣播劇就是利用游泳池改建的錄音棚裏錄製的）。

但是，布什大廈落成之際，也正趕上世界性經濟大蕭條，它沒有能成為布什先生的商貿中心。

之後布什大廈的主人轉手多次，現在屬於一家日本公司所有。

BBC國際台雖然從1940年入住，但始終沒有擁有布什大廈，一直是租賃。

回顧BBC國際廣播的歷史，自然也勾起了許多BBC中文廣播的老聽眾與BBC結緣的記憶。去年三月，BBC中文結束了70年的普通話短波廣播，令許多老聽眾唏噓不已。這裏也再選登幾則來信：

在BBC國際廣播慶祝80週年之時,鉤起了我許多的懷舊之情,那是43年前,中國的＂文革＂期間,＂上山下 鄉＂十幾歲的我也不能倖免,送到了偏鄉.年終,我拿到了苦幹一年工分錢,80元人民幣 到了鎮上,化了50元買了一台帶短波的半導體收音機,到了夜深 人靜時,細心調節短波,突然聽到標凖的普通話.BBC中文廣播, 從此BBC成了我的良師益友.在封閉的鐵幕之內,了解到整個世 界,及國內我們無法知道的真相,但遺撼的是不能與同學們同享 怕帶來牢獄之災.當初就覺得BBC的新聞真實,評淪客觀,是其它 幾個國家的中文台不能相之比較的.BBC一直陪伴著我,直到我 移居海外.現在我又與BBC中文網為伴,願BBC永遠保持她的傳統價值. 吳鉤

我聽BBC49年！ 中國人民被毛澤東折騰的飢腸轆轆，每天沒有餓死的也頭昏眼花的1962年，我所在的黑龍江一個中等工廠來了一位家境好的外科孟大夫。他有餘錢買了一個超外差大電子管兩波段收音機。這是我們身邊第一次有人買這麼高檔的收音機。 晚上我們兩個與他關係好的人，去他住處聽收音機。他中波找了一遍，擰到了短波，立刻噪音聒耳。仔細聽，原來是BBC英國廣播電台！我們都很振奮。在強噪音干擾下聽了一個小時。這才知道什麼叫「敵台」。 以後有機會就聽；直到十幾年後買到了半導體，可以用耳機收聽。收聽外台，獲得許多重要信息是我每日不可少的。使我們頭腦清晰，耳目一新！ 以後也寫過信、投過稿。著名的李莉老師親自回復過。 非常感謝、留戀你們！ 那些年練就了抗噪音。施放干擾的特務讓人唾罵，回家都不敢承認做這種缺德透頂的工作。 近些年用網絡收聽就是高清晰度了！ 可惜你們截止了。否則聽眾們永遠不會放棄第一流的客觀真實的報道。 王家治

我在上高中的時候因為在寢室收聽BBC/VOA被同學舉報，而被政教處訓話，並以思想品得問題被校內處分。就因為這個處分我失去了上大學的機會。但是我無怨無悔。真是因為BBC/VOA讓我了解了世界，並且學習了很多知識。謝謝！ 任思思

bbc中文廣播主持人： 我是貴台的老聽眾了，伴隨我整個大學時光，工作後很少收聽短波節目了。 當得知貴台短波停播的消息我很難受。雖然網絡作為新媒體的生命裏不用質疑。但是作為從小就收聽廣播長大的廣播一代，我們收聽廣播已經不僅僅是獲得資訊那麼簡單的事情，已經成為一個時代的烙印，一種生活方式了。即使有了網絡媒體，但是廣播在心中的地位是永遠不可替代的。對於貴台停播廣播我很遺憾，這是一個時代的結束。 劉學明

BBC中文部: 你們好.我是一個身在英國的中國留學生.最先接觸BBC就是通過BBC的中文廣播,然後迅速喜歡上了BBC這個品牌.以至於在國內的時候就讀了不少關於BBC的書籍.我想我之所以會選擇來英國留學,BBC也算是影響我的一個因素吧. 來到英國之後,很多時候都能接觸到BBC,但是大多是它面向英國本土的廣播與電視節目,還有BBC News的網頁.BBC停播中文廣播的消息也是最先從BBC News的網站上了解到的.當然我也時常通過twitter和BBC中文網與英倫網瀏覽一些有價值的資訊. 非常遺憾BBC做出停播中文廣播的決定,70年的播音歷史就此完結,肯定是個遺憾事.但是同時,我覺得這也代表著一種趨勢.諸如從模擬廣播轉向數字廣播,從實體報紙轉向電子報紙,我想這些都是媒體發展的趨勢. 這不會影響我繼續關心與支持BBC.作為國際廣播的領軍人物和公共傳媒機構的代表,我相信BBC通過整合資源,以後還將繼續為大家提供最有價值和最權威的資訊. 吳潔雨

終止波短波廣播，的確可以說是標誌著一個時代的結束。但正如劉學明、吳潔雨等讀者所說，進入多媒體時代是一個不以媒體從業者意志為轉移的必然趨勢。

實際上，這也將是BBC國際台最後一次在總部布什大廈過生日。

新媒體中心

隨後，BBC國際台英語和各語言部門將陸續遷往新落成的，位於倫敦市中心牛津街附近的新廣播大廈。

BBC國際台的同事將與BBC國內廣播、電視、網絡的新聞同行一起工作。

BBC中文總監李文說，新的廣播大廈使得BBC歷史上第一次能夠把所有新聞製作部門，無論是什麼平台，也無論是國內還是國際，都集中在一起，真正實現了多媒體製作。

李文說，新的廣播大廈內，除了各類最先進的技術手段，各部門人員集中在一起，有利於互相的協調和資源互享。比如，在有關中國的報道時，BBC中文部的同事可以發揮更大的作用，提供更多的協助。同時，BBC中文的國際報道也能更充實。

BBC中文網手機版網址： www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/mobile/

BBC英倫網手機版網址： www.bbc.co.uk/ukchina/simp/mobile/