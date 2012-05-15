何清漣的評論文章《 國際社會應該如何幫助中國異議人士？》引起了BBC中文網網友的議論。以下是一些網友的評論。你有什麼見解嗎？歡迎參與討論。

我覺得異議人士更多應該像劉曉波或曼德拉一樣，發誓將牢底坐穿，而不是選擇逃避，這樣國家才有希望。國慶, China

不知這位是何方「神聖」，看來是不食人間煙火。「美國的人道援助與美國的價值觀有關，是一種付出，而不是從中圖利」？美國在索馬里甩了兩架飛機死了幾十個人就跑的沒影了，那可是聯合國的維和行動。而在伊拉克和阿富汗呢？沒有聯合國授權，死了幾千人，美國還是在堅持戰鬥。在我看來要是美國真的有一天成了「上帝」，那是因為有何清漣等這些「耶穌」的存在。偉, 挪威

何女士知道為何緬甸那個昂山素季，當年的拉甘地可以成功嗎，要知道緬甸和印度是宗教國家。中國呢？當代真正能和中共對抗的，就是李洪志和他的法輪功群體。這也是中共為何不惜血本進行鎮壓的緣故。但法輪功對中國人來說也不是有普遍信仰度的。因此，目前從這個角度，沒有什麼人有足夠的影響力和中共對抗。而中國國內的那些民主和政治不同見解者。他們缺乏一個廣泛的國內群眾基礎和影響力。另外，要看到另一點，美國和英國也是宗教國家。對於沒有超世俗信仰的當代中國人來說，恐怕很多事情還要從深層進行改觀。英國朋友

我覺得很無力。綜合多方聲音看事實才發現，其實政府一直在給我們洗腦，一直在誘導我們。我們明明那麼相信他們，說實話，我感覺打擊很大。最近才知道這件事情的。防火長城屏蔽了「陳光誠」，大陸民眾無從知曉。政府不代表國家，我現在覺得政府玷污了我們中國，玷污了華夏大地，欺騙了炎黃子孫的期待。現在的執政黨總有一天會走不下去的，即使閉上眼睛堵住耳朵，事實也不會變成他們期待的樣子。大陸翻牆黨, 大陸

全世界人民都要有鏟除中共獨裁的決心和行動,才是真正的幫助中國的異議人士.阿歡, 中國

我認為陳光誠是個傻瓜。因為，他言而無信。把美國政府和中國政府之間的協議當兒戲。隨變反悔。而且改變二次。第一次是立即要求到美國。第二次又改口說僅僅是到美國短期旅遊。然後再回國。你以為國家之間的協議就那麼容易被你隨意反悔隨意更改的嗎？既然他自己可以言而無信，隨意更改已經達成的國與國之間的協議，那麼，就別怪中國國安部門可以隨意更改對待他的解決方案了。所以說，陳光誠是個傻瓜。可以說，他現在已經完玩了。不管中國國安最後怎樣安排他，都是有道理的。WAHAHA, US

中國政府對傳媒的新聞【報導】與【管控】是【非常在意】的，是【看得佷緊】的。在國內尚可以【嚴控】，在香港則有待全面【收編】，然而，在國外則【鞭長莫及】，完全【使不上力】。因此，國際社會假如對中國異議人士的活動與遭遇【詳加報導】，肯定是一種【支持】與【鼓舞】。 【想當年】中共還未全面得勢掌權時，何嘗不倚重【輿論】的【力量】？尤有【甚】者，更【引進】蘇俄這個【外國勢力】，才得以【奪取江山】。這個偉光正的黨如今強力【壓制操控】【輿論】，動不動指控人民【勾結】【外國勢力】，不正是和它的出身【背景與歷史】【開玩笑】嗎？孟光, Hong Kong

我有讀到陳光誠過去七年利用法律維護同胞合法利益一說，有誰能簡單做個整理一下陳做了哪些事情、、、小桃, 中國

比較一下陳和緬甸的昂山素季女士，就知道什麼才是真正的民主鬥士，什麼只是娛樂人士。bbc可以換個新聞熱點了。dermesgate, germaby

何老師說得很在理。中國人還是太封閉--這種封閉已不是極權式的而是建立在假像上的自我中心式，缺乏對國際社會的客觀、謙卑得了解。這種無知不是造成對國外的玫瑰色的想像就是惡魔式的恐懼。對別國的要求不切實際，不知感恩。一旦不能被滿足，就翻臉。所以，需要多多反思自己為國際社會做了什麼。Paul

望讀者注意三點﹕一、此文是否真的指出了如標題所言﹕國際社會應該如何幫助中國異議人士？二、閱畢此文後，你是否有一種無奈感──國際社會幫不了中國異議人士﹖三、BBC 對作者的文章面世是否有審批的權力﹖如果沒有，為何在這麼長篇幅的文章內解決不了標題的疑惑﹖哀怨人, USA

很多中國人還不知道中國是中共的。人罵中國政府(中共）跟中國是有分別的。國人進入別國使館才獲中國政府(中共）給予公民權利 中國政府(中共）不是有憲法嗎？你們必須反思 中國政府(中共）什麼發言人不是說貴國是法治家嗎？王先生是人家請他去的嗎？言多必失（若有冒犯還望海涵）Deco Kwok, Macau

陳光誠的事情，國內只有官方口徑。海外中文只有異議人士在說話，官方譴責美國政府與陳光誠。異議人士譴責美國政府與中國政府。我到波士頓的那天正好是陳光誠改口的那天，找了些英文網站看，與中國異議人士完全不同。有批評陳光誠裹挾了中美關係。華爾街5日報道，說了美國一位處理陳光誠事務並與陳談多次的官員的話：陳只以自己為中心。再看了一下陳光誠這兩天的說話，只談為什麼還不給我辦護照？往大裏說，他不知道外界到底在發生什麼事情。比如中共權力鬥爭方酣，也不知道中美關係涉及的問題比他個人的大多了。往小裏說，只會以可憐人姿態出現，任性，連求助的公關能力都沒有。這樣的異議人士領軍人物，會將中國的異議運動領往哪個方向？在波士頓的北京人, 北京百萬莊

中國在充分吸收蘇聯解體的教訓，即用經濟糖衣炮彈來對付西方的和平演變。打著民族主義的口號來推行權貴資本主義化。對付這樣一個流氓政權，我覺得西方政界有只志之士應該挺身而出，拋棄政治實用主義，以人權為雙方關係交往的基礎，否則中共最終還是會發展為權貴資本主義軍事集團。未署名

我很懷疑媒體的用心~在美國有佔領華爾街運動還在持續的進行,在英國也有IRA的麻煩持續!難道他們的要求就不應該被關心嗎?如果中國使領館一樣的給予他們方便~那又會怎麼樣!台灣讀者, 台北

我很喜歡這篇文章 我願意為中國的改變做出自己的貢獻。周, 中國

民族脊樑不是倪萍，芮成鋼之流，而是這些敢於對專制及不公說不的人，瞎子律師也要走了，民族的脊樑不是在坐牢，就是去了「敵對勢力「。中華民族早晚變成」無脊椎動物「。中國最安全的地方是美領館，這不是笑話，而是插在本民族心臟上的一把尖刀！有人曾說，自大宋崖山海戰之後，再無中華，自大明之後再無華夏。但是自滿清後期至本朝建國之前，卻是人才輩出，大師頻現，經滿清統治數百年之中華再次恢復生機。因此，我相信中華民族總有一天能再次醒來，而下次，希望永垂不朽！朝代常有更替，太陽照常升起！寶珠蒙塵終有重見天日之時，只是不要放棄希望才好！湯慶雲

讀者反饋

我覺得何清漣說的很對，支持！茅青

我只看到是一個自私自利的家伙！富民, 中國

任何對英雄發表不敬的言論都是可恥的。所謂的理性，只能面對有理性的人才能發揮作用，否則，自以為理性的人，不是無知就是別有用心。更何況，這裏已被國內外5毛淪陷，這些所謂的討論，連拿到新浪微博它們都不敢。毛聊, 中國廣州