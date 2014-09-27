論壇：如何看香港警方對抗議學生清場？

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香港警方周六（27日）在政府總部東翼前地採取的清場行動，拘捕60多人。

但學生組織則召開記者會宣佈「堅守到最後」，多個民間團體也成立「支援學界全民抗命聯合陣線」，聲援學生爭民主。

有報道指警方使用過分武力，警方發言人回應說，示威人士在行動期間不理會警方多次勸喻及警告，並進行激烈的衝擊行為，阻礙警方執行職務。

在別無選擇下，警方使用了適當和必要的武力，包括使用胡椒噴劑，令有關人士離開。

立法會主席曾鈺成表示，對於學生闖入政府總部廣場感到失望，如果是因為行政長官梁振英之前不與學生見面而衝擊，他認為這不是合理理由，他不能接受。

你如何看香港警方的清場行動？你如何看學生的抗議行動？警方是否過分使用武力？學生與警方的衝突將會對香港社會產生什麼影響？對爭取「真普選」運動產生什麼影響？」

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網友反饋

香港警方做的很到位，勸誡和忍讓行的界限在先，對不聽勸誡的，清場行動很乾脆果斷，胡椒水相比美國和英國警察的警棍簡直是溫和多了！

皎月星空, Surrey UK

清場是迫不得已的做法，香港允許和平示威，但是明顯這些學生已經開始攻擊政府建築，對市民，警察和政府工作人員構成了威脅，拘捕是恰當的手法。

或許這些學生的初衷確實是帶給香港一個更公平更美好的明天，但是他們攻擊警察，擅闖廣場是事實。

Hao Yan, UK

不論在大陸、台灣還是香港，學生是這個社會最可悲、可憐、可恨的，每次運動都被操控，被利用。

David

廣州雖然和香港只有3分鐘的車程，大陸也和香港連接，但由於共黨的媒體控制，大陸很多人也不知道香港發生什麼事情，也不知道箇中原因，政府媒體是唯 一的新聞，淪為政府的政治宣傳，所以大陸人民都成為政府的工具。我是一個嚮往自由的人，沒有什麼東西能阻止一顆嚮往自由的心，我這幾年用代理上外網，也試 過出國，真正跳出中國看世界，看中國。我已接受西方意識形態和思維，認為這才是人和大自然相吻合，合符人性的制度。我從小看香港電視、電影長大，深受香港 文化影響，並堅持認為香港文化代表真正的中國文化，我支持香港市民的意願，我深深感到香港人真的很愛香港。如果香港為成了中國的一個城市，那香港還有什麼 特色呢。我作為一個大陸人的觀點，希望和BBC中文的編輯一起交流，分享。希望聯繫我。

陳鍵鋒, 廣州，中國

把學生參與進這種活動本身就是不道德的，你讓學生去做這種甚至有些違法的事情，後果他們承擔，是不是太不要臉了。說得就算再好聽，讓他人流汗流血，總是渣渣。

Not Important, York UK

香港這種罷課毫無意義，54運動是為了驅除侵略者，完全2性質，如果現在香港還是被英國統治，那還能說說。中國是民主集中制，民主的同時也需要集中管理，否則偌大的中國會分裂。香港人很多是英國國籍，大家還記得BNO吧，英國國籍，但是英國禁止你在英國本土居住，就是說給你個名分，別鬧事，但是待還是得給我老老實實待在你自己的小山坡中，完全的二等公民，真搞不懂。英國殖民時代，沒有普選，從來沒見鬧事，回歸後給了自由，倒來個罷課

江浙人

讀者反饋

一個小小的幾萬人佔中，就讓香港的小部分屁民自認驕傲，可笑！ 大陸改革開放時的國企改革，幾百萬下崗工人的大潮的動蕩與掙扎，英雄的中國人民都挺過來了！ 錯誤我們有，但對這群低智，無能的，連勇敢都談不上的幼稚園的小朋友，還談不到道歉！ 他們一沒光榮的歷史，二沒努力向上的精神。 欺負文明的軟弱的基因，真有生死大事時，就沒聽說過香港生過一個英雄出來！

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