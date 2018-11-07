激戰正酣 2018美國中期選舉滾動直播

BBC中文駐美記者馮兆音發自得克薩斯州

民主黨人、俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）已在中期選舉中贏得連任。布朗公開支持特朗普政府對華商品徵稅，他的立場體現了民主黨內對中美貿易戰的看法並不統一。

在中期選舉競選過程中，中美貿易戰並非兩黨爭持的焦點。民主黨人圍繞著全民醫保、稅收改革、移民遣返和女性權益等內政政策攻擊共和黨，卻並沒有圍繞貿易戰多做文章。這是由於除了受關稅影響頗大的農業州外，大部分的選民還未直接感受到中美貿易戰的負面效應。而且，民主黨的基本盤中包括大量工會工人，他們傾向於支持貿易保護主義的政策，這讓民主黨政客左右為難，無法正面抨擊特朗普政府發起的中美貿易戰。

華府保守派智庫美國企業研究所資深研究員史劍道（Derek Scissors）長期關注中美經濟關係，他對BBC中文表示，即使民主黨贏得眾議院多數席位，對美國對華經濟政策「幾乎全無影響」。他認為，美國近期在貿易方面的重頭戲是美墨加三國協議（USMC）。退一步說，即使民主黨掌控參眾兩院，大部分民主黨人比共和黨人更支持貿易保護主義，且會抓住每個機會阻撓特朗普政府與中國達成的貿易協議。

美國外交關係協會資深副總裁林德賽（James Lindsay）亦撰文表示，若華盛頓與北京達成停止貿易戰的協議，民主黨人無論是從政策還是黨派政治的角度考量，都有動機來批評特朗普政府沒有達成對美國更有利的協議。