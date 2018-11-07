Voters in Missouri

激戰正酣 2018美國中期選舉滾動直播

美國2018年中期選舉，共和黨和民主黨誰勝誰負。BBC中文直播關注選戰中的關鍵新聞和關鍵時刻。

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

概要

  1. 美國眾議院全部435席都會改選，而參議院100席中有35席會改選。選民也會投票改選36名州長。
  2. 民主黨需要在眾議院從共和黨取得23席才可以取得眾議院的控制權，另外需要在參議院從共和黨取得兩席，就能控制參議院。
  3. 外界視這場選舉為對美國總統特朗普管治的公投。

直播報導

撰稿人 和

所有標注均為英國時間

  1. 「民主黨無法正面抨擊特朗普發起的中美貿易戰」

    BBC中文駐美記者馮兆音發自得克薩斯州

    民主黨人、俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）已在中期選舉中贏得連任。布朗公開支持特朗普政府對華商品徵稅，他的立場體現了民主黨內對中美貿易戰的看法並不統一。

    在中期選舉競選過程中，中美貿易戰並非兩黨爭持的焦點。民主黨人圍繞著全民醫保、稅收改革、移民遣返和女性權益等內政政策攻擊共和黨，卻並沒有圍繞貿易戰多做文章。這是由於除了受關稅影響頗大的農業州外，大部分的選民還未直接感受到中美貿易戰的負面效應。而且，民主黨的基本盤中包括大量工會工人，他們傾向於支持貿易保護主義的政策，這讓民主黨政客左右為難，無法正面抨擊特朗普政府發起的中美貿易戰。

    華府保守派智庫美國企業研究所資深研究員史劍道（Derek Scissors）長期關注中美經濟關係，他對BBC中文表示，即使民主黨贏得眾議院多數席位，對美國對華經濟政策「幾乎全無影響」。他認為，美國近期在貿易方面的重頭戲是美墨加三國協議（USMC）。退一步說，即使民主黨掌控參眾兩院，大部分民主黨人比共和黨人更支持貿易保護主義，且會抓住每個機會阻撓特朗普政府與中國達成的貿易協議。

    美國外交關係協會資深副總裁林德賽（James Lindsay）亦撰文表示，若華盛頓與北京達成停止貿易戰的協議，民主黨人無論是從政策還是黨派政治的角度考量，都有動機來批評特朗普政府沒有達成對美國更有利的協議。

  2. 中期選舉美國選民關注什麼議題？

    美國有線電視台（CNN）的中期選舉出口民調顯示，民主黨選民中，71%的人認為醫療保險是他們投票時考慮的關鍵議題，54%關注美國的腐敗問題，53%的人關切俄羅斯干預美國政治的調查和總統特朗普。而共和黨人最關注的議題是移民、經濟與總統特朗普。特朗普雖不出現在選票上，但兩黨選民實際上是為他上任兩年來政績打分。

    ，
    Copyright: BBC

  3. 恐龍為民主黨拉票

    得州民主黨候選人洛克的支持者穿上了恐龍服飾，在休斯頓一個投票站外做最後的拉票努力。

    得州休斯頓是美國族裔最多元的城市，投票站的指示有英語、西班牙語、越南語與漢語四種語言。 美國各地以百萬計的選民在11月6日為中期選舉投票。今屆中期選舉的投票率預期將創近年來的新高。

    恐龍也為民主黨拉票
    Copyright: BBC

  4. 觥籌交錯的克魯茲競選總部

    得州的參議院選戰情況尚未清楚，但在共和黨參議院候選人克魯茲（Ted Cruz）的競選總部，支持者已經開始開派對。 目前已公布的結果顯示，克魯茲與民主黨候選人奧羅克（Beto O'Rourke）的選情仍然十分接近。得州參議院選戰尚要數小時才能明朗。

  5. 歡迎！

    美國中期選舉部份州份的結果已經公布。BBC中文將為你全程跟進重要結果和分析。

    一名男子手持標語鼓勵選民投票
    Copyright: AFP

  6. 共和黨贏得印第安那州參議院議席

    印第安那共和黨候選人麥克‧布朗（Mike Braun）擊敗現任參議員、民主黨的唐諾利（Joe Donnelly）。印第安那擁有大量共和黨支持者。特朗普2016年在這裏取得大勝

  7. 共和黨有望維持參議院控制權

    目前已公布的結果顯示，共和黨已經取得44席，距離控制參議院需要的51席距離7席。

    目前已公布的結果
    Copyright: BBC
顯示更多內容