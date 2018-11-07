激戰正酣 2018美國中期選舉滾動直播

BBC中文駐美記者馮兆音發自得克薩斯州 民主黨人、俄亥俄州參議員布朗（Sherrod\nBrown）已在中期選舉中贏得連任。布朗公開支持特朗普政府對華商品徵稅，他的立場體現了民主黨內對中美貿易戰的看法並不統一。 在中期選舉競選過程中，中美貿易戰並非兩黨爭持的焦點。民主黨人圍繞著全民醫保、稅收改革、移民遣返和女性權益等內政政策攻擊共和黨，卻並沒有圍繞貿易戰多做文章。這是由於除了受關稅影響頗大的農業州外，大部分的選民還未直接感受到中美貿易戰的負面效應。而且，民主黨的基本盤中包括大量工會工人，他們傾向於支持貿易保護主義的政策，這讓民主黨政客左右為難，無法正面抨擊特朗普政府發起的中美貿易戰。 華府保守派智庫美國企業研究所資深研究員史劍道（Derek\nScissors）長期關注中美經濟關係，他對BBC中文表示，即使民主黨贏得眾議院多數席位，對美國對華經濟政策「幾乎全無影響」。他認為，美國近期在貿易方面的重頭戲是美墨加三國協議（USMC）。退一步說，即使民主黨掌控參眾兩院，大部分民主黨人比共和黨人更支持貿易保護主義，且會抓住每個機會阻撓特朗普政府與中國達成的貿易協議。 美國外交關係協會資深副總裁林德賽（James Lindsay）亦撰文表示，若華盛頓與北京達成停止貿易戰的協議，民主黨人無論是從政策還是黨派政治的角度考量，都有動機來批評特朗普政府沒有達成對美國更有利的協議。
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「民主黨無法正面抨擊特朗普發起的中美貿易戰」
BBC中文駐美記者馮兆音發自得克薩斯州
民主黨人、俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）已在中期選舉中贏得連任。布朗公開支持特朗普政府對華商品徵稅，他的立場體現了民主黨內對中美貿易戰的看法並不統一。
在中期選舉競選過程中，中美貿易戰並非兩黨爭持的焦點。民主黨人圍繞著全民醫保、稅收改革、移民遣返和女性權益等內政政策攻擊共和黨，卻並沒有圍繞貿易戰多做文章。這是由於除了受關稅影響頗大的農業州外，大部分的選民還未直接感受到中美貿易戰的負面效應。而且，民主黨的基本盤中包括大量工會工人，他們傾向於支持貿易保護主義的政策，這讓民主黨政客左右為難，無法正面抨擊特朗普政府發起的中美貿易戰。
華府保守派智庫美國企業研究所資深研究員史劍道（Derek Scissors）長期關注中美經濟關係，他對BBC中文表示，即使民主黨贏得眾議院多數席位，對美國對華經濟政策「幾乎全無影響」。他認為，美國近期在貿易方面的重頭戲是美墨加三國協議（USMC）。退一步說，即使民主黨掌控參眾兩院，大部分民主黨人比共和黨人更支持貿易保護主義，且會抓住每個機會阻撓特朗普政府與中國達成的貿易協議。
美國外交關係協會資深副總裁林德賽（James Lindsay）亦撰文表示，若華盛頓與北京達成停止貿易戰的協議，民主黨人無論是從政策還是黨派政治的角度考量，都有動機來批評特朗普政府沒有達成對美國更有利的協議。
中期選舉美國選民關注什麼議題？
美國有線電視台（CNN）的中期選舉出口民調顯示，民主黨選民中，71%的人認為醫療保險是他們投票時考慮的關鍵議題，54%關注美國的腐敗問題，53%的人關切俄羅斯干預美國政治的調查和總統特朗普。而共和黨人最關注的議題是移民、經濟與總統特朗普。特朗普雖不出現在選票上，但兩黨選民實際上是為他上任兩年來政績打分。
恐龍為民主黨拉票
得州民主黨候選人洛克的支持者穿上了恐龍服飾，在休斯頓一個投票站外做最後的拉票努力。
得州休斯頓是美國族裔最多元的城市，投票站的指示有英語、西班牙語、越南語與漢語四種語言。 美國各地以百萬計的選民在11月6日為中期選舉投票。今屆中期選舉的投票率預期將創近年來的新高。
觥籌交錯的克魯茲競選總部
得州的參議院選戰情況尚未清楚，但在共和黨參議院候選人克魯茲（Ted Cruz）的競選總部，支持者已經開始開派對。 目前已公布的結果顯示，克魯茲與民主黨候選人奧羅克（Beto O'Rourke）的選情仍然十分接近。得州參議院選戰尚要數小時才能明朗。
歡迎！
美國中期選舉部份州份的結果已經公布。BBC中文將為你全程跟進重要結果和分析。
共和黨贏得印第安那州參議院議席
印第安那共和黨候選人麥克‧布朗（Mike Braun）擊敗現任參議員、民主黨的唐諾利（Joe Donnelly）。印第安那擁有大量共和黨支持者。特朗普2016年在這裏取得大勝
共和黨有望維持參議院控制權
目前已公布的結果顯示，共和黨已經取得44席，距離控制參議院需要的51席距離7席。