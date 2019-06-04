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六四30週年直播：半個甲子後的紀念與抗爭
香港、台灣和澳門分別都有團體舉行晚會，紀念六四30週年。其中，香港維園燭光晚會主辦方預計今年出席人數會比以往高。
概要
- 中國1989年六四事件發生至今已經30週年，香港、澳門和台灣六四當天分別都有舉行紀念活動。
- 1989年6月4日，中國政府動用軍隊，鎮壓在北京天安門廣場示威的學生，造成重大傷亡。事件至今在中國社會仍然是禁忌，實際的受傷和死亡人數至今仍然無法確定。
- 香港和澳門是中國範圍內極少數可以公開悼念六四事件的地方。台灣多年來也有悼念活動。
- 近年，香港的本土思潮興起，一些年輕人主張與中國切割關係，質疑悼念六四事件的意義。
直播報導
所有標注均為英國時間
悼念六四、同時反對《逃犯條例》修訂
香港政府正推進修訂《逃犯條例》，容許香港法庭處理來自中國大陸的移交逃犯申請，引起巨大爭議。香港《南華早報》記者Jeffie Lam現場觀察，一些參加六四晚會的人，同時要求香港政府撤回《逃犯條例》修訂。
民主女神像重現
六四學生集會期間曾經豎立在北京天安門廣場的民主女神像，在香港維多利亞公園重現。香港六四晚會主辦方每年都會製作一個神像的複製品，安放在晚會場地。
「30年前的天安門廣場，全世界都在關注」
台灣前總統馬英九6月4日在臉書（Facebook）發文，回憶說他在收音機聽到中國軍隊對天安門示威學生開槍的消息後，安排與時任新聞局長邵玉銘開會商討政策。
他在文章中說，每個政權都會犯錯，「二二八事件」和白色恐怖時期也曾經為台灣帶來巨大傷痛。「唯有撫平受難者與家屬的傷痛，才能真正療癒國家的傷痛。大陸若能採取這些行動，所產生正面作用，將可大幅拉近兩岸的心理距離，讓雙方互信有更深層的基礎。」
蔡英文：「只要我當總統，台灣絶對不會屈服」
台灣總統蔡英文在社交網站發文，留意到六四事件學生領袖封從德早前被香港當局拒絶入境，又說「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。她又特別對「所有愛好自由的香港朋友、中國朋友」說加油，表示台灣絶對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透。「只要我當一天總統，台灣絶對不會在壓力下屈服。」
吳仁華：追蹤「六四屠殺」 永不遺忘
1989年6月4日清晨，中國政法大學青年教師吳仁華親眼目睹「六四屠殺」後，從天安門廣場返回學校。他一進校門，就看見了課桌上的五具遺體。吳仁華走到遺體前跪了下來，抑制不住放聲痛哭。他心裏反覆念叨著一句話：「永不遺忘，永不遺忘，永不遺忘......」
蓬佩奧：中國要完整調查六四死難者真相
美國國務卿蓬佩奧在六四30週年紀念日前一天發表聲明，形容6月4日當天要紀念中國人民「英雄式的抗議運動」，又指當年中國共產黨領導層派出坦克車，暴力地鎮壓一場要求民主、人權和打擊貪腐的和平示威活動。聲明特別提到天安門母親，稱讚她們冒著個人危險，要求當局承擔責任。
蓬佩奧在聲明指出，六四事件後，美國曾經希望隨著中國融入國際社會，中國會發展成一個「比較開放、包容」的社會，但這些願望已經幻滅，批評中國在新疆有系統地「消滅維吾爾文化」，但即使中共嘗試建立一個強大的監控國家，中國人民仍然繼續嘗試行使他們的權力，包括成立獨立工會、用法律系統追求公義等。
聲明呼籲中國政府要完整地清點六四事件中死亡或失蹤的人，安慰這場「歷史黑暗一章」的受害人，這才會讓中共顯示它尊重人權和基本自由。聲明又呼籲中國要釋放所有因為嘗試行使這些權利被囚禁的人。
澳大利亞的六四晚會
澳大利亞廣播公司在社交網站報道，一些墨爾本市民在中國駐當地領事館外舉行集會，紀念六四30週年。
六四事件起因與過程「懶人包」
BBC中文製作了短片，詳細解釋六四事件的起因與過程。
BBC中文六四30週年相關報道
歡迎
香港、台灣和澳門等地今天（6月4日）分別舉行晚會，紀念六四30週年。BBC中文為你全程直播。BBC中文將從香港舉行晚會的維多利亞公園等地發回現場報道，同時刊登各界人士對六四事件的評論，以及國際社會的反應。