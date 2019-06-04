六四30週年直播：半個甲子後的紀念與抗爭

美國國務卿蓬佩奧在六四30週年紀念日前一天發表聲明，形容6月4日當天要紀念中國人民「英雄式的抗議運動」，又指當年中國共產黨領導層派出坦克車，暴力地鎮壓一場要求民主、人權和打擊貪腐的和平示威活動。聲明特別提到天安門母親，稱讚她們冒著個人危險，要求當局承擔責任。

蓬佩奧在聲明指出，六四事件後，美國曾經希望隨著中國融入國際社會，中國會發展成一個「比較開放、包容」的社會，但這些願望已經幻滅，批評中國在新疆有系統地「消滅維吾爾文化」，但即使中共嘗試建立一個強大的監控國家，中國人民仍然繼續嘗試行使他們的權力，包括成立獨立工會、用法律系統追求公義等。

聲明呼籲中國政府要完整地清點六四事件中死亡或失蹤的人，安慰這場「歷史黑暗一章」的受害人，這才會讓中共顯示它尊重人權和基本自由。聲明又呼籲中國要釋放所有因為嘗試行使這些權利被囚禁的人。