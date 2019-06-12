直播 直播 香港《逃犯條例》修訂：立法會示威現場直播

香港多個不同界別團體星期三（6月12日）發起罷工和罷課。同時，《逃犯條例》修訂內容在立法會二讀。BBC中文在立法會外進行Facebook直播，並推出相關文章和視頻，緊跟報道。