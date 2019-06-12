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香港《逃犯條例》修訂：立法會示威現場直播
香港多個不同界別團體星期三（6月12日）發起罷工和罷課。同時，《逃犯條例》修訂內容在立法會二讀。BBC中文在立法會外進行Facebook直播，並推出相關文章和視頻，緊跟報道。
概要
- 香港立法會星期三（6月12日）對《逃犯條例》修訂內容進行二讀。香港多個團體蘊釀發起罷工、罷課、罷市以及包圍立法會的行動。
- 6月9日，香港爆發主權移交後最大規模的示威，遊行發起人估計約103萬人參加，警察則表示高峰期有24萬人參加，兩個數字都是近年遊行人數的新高。遊行結束後，有示威者與警方爆發衝突，多人受傷及被捕。
- 香港行政長官林鄭月娥堅持不會撤回修訂，香港行政長官林鄭月娥堅持不會撤回修訂，按原計劃進行草案審議。香港立法會12日將恢復審理草案，預計在20日進行表決。
- 反對者擔心，修訂《逃犯條例》使任何在香港的人都面臨被移交到人權及司法制度不完善的中國大陸的風險。港府則強調移交安排有法庭把關，並稱不會移交涉及死刑以及政治相關罪行的嫌疑犯。
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繼6月9日香港爆發百萬人大遊行之後，《逃犯條例》修訂內容依照原計劃在立法會二讀。香港多個專業界別、團體及學界發起罷工、罷課、罷市以及包圍立法會的行動。 BBC中文在立法會外全程直播，發回現場報道，並推出相關文章和視頻，敬請關注。