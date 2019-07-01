七一遊行直播：逃犯條例爭議下的香港主權移交22週年
香港主權移交22週年，港府舉辦慶祝活動，但慶祝以外是大大小小的示威抗議與警民衝突。BBC中文用多媒體方式跟蹤事態發展及各方回應。
概要
- 香港政府早上舉行慶祝主權移交週年的升旗儀式，但當局以天氣為由，行政長官林鄭月娥及其一眾嘉賓在室內觀看直播。
- 示威者在升旗場地外至政府總部之間抗議，警民衝突再起。一批示威者衝擊立法會，破壞大樓玻璃外牆。
- 林鄭月娥說會汲取教訓，改善施政風格，更貼近民心、民情、民意。
- 香港民陣再次發起七一遊行，由於六月發生兩次上百萬示威者抗議《逃犯條例》的遊行，此次遊行人數備受關注。
- 6月30日，香港建制派動員舉行支持警方的集會。
直播報導
所有標注均為英國時間
BBC中文現場直播金鐘示威情況
七一遊行維園起步 場面平和有序
下午2時40分左右，BBC中文記者在維多利亞公園現場看到，市民陸續進入維園，向中環方向起步，場面平和有序。
維多利亞公園遊行隊伍移動緩慢，有市民大喊「開路」。根據主席台喇叭播放的信息，有人身體不適，需要急救。
更多立法會衝突的圖片
七一遊行已經起步 終點改為中環遮打道
香港民間人權陣線今日發起七一遊行，遊行於下午三點維多利亞公園中央草坪起步。
原本遊行的終點為金鐘政府總部，但今日中午有多名示威者衝擊立法會。香港警方建議民陣，延期舉行遊行或更改遊行路線。
民陣隨後宣佈，將遊行終點改為中環遮打道。
「七一」示威之下，特首林鄭月娥致辭稱將「汲取教訓」
香港主權移交22週年當天早上，金紫荊廣場的升旗禮採取雨天方案，行政長官林鄭月娥及所有出席嘉賓改為在會展中心室內透過電視屏幕觀看。
林鄭在「回歸酒會」致辭時提到，近月發生的事令市民和政府產生矛盾和紛爭，她會「汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心、民情、民意，積極響應社會大眾的所思所想所求」。
致辭期間，民主派議員黃碧雲高叫口號要求政府撤回逃犯條例及暴動定性，並要求林鄭下台，其後被帶離場。
「七一」當天香港街頭再次出現大規模示威。示威者質疑林鄭的致辭只面對支持者說，而有建制官員則表示，林鄭已顯示「最大誠意」。
警方譴責立法會外的暴力行為
香港立法會添美道入口，多名示威者用大鐵枝、鐵籠車等撞向立法會大樓的落地玻璃。有民主派議員上前調停但不成功。
大批手持盾牌的警員在立法會大樓內戒備，舉起紅旗警告，要求示威者停止衝擊，一度向示威者施放胡椒噴霧。
警方表示，譴責示威者的暴力行為，強調會全力追查及追究違法行為。
歡迎收看BBC中文的直播
今天是香港主權移交22週年，但因為《逃犯條例》爭議，這天變成示威抗議的一天，示威者多度與警方爆發衝突。我們會密切關注事態發展。