七一遊行直播：逃犯條例爭議下的香港主權移交22週年

香港主權移交22週年當天早上，金紫荊廣場的升旗禮採取雨天方案，行政長官林鄭月娥及所有出席嘉賓改為在會展中心室內透過電視屏幕觀看。

林鄭在「回歸酒會」致辭時提到，近月發生的事令市民和政府產生矛盾和紛爭，她會「汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心、民情、民意，積極響應社會大眾的所思所想所求」。

致辭期間，民主派議員黃碧雲高叫口號要求政府撤回逃犯條例及暴動定性，並要求林鄭下台，其後被帶離場。

「七一」當天香港街頭再次出現大規模示威。示威者質疑林鄭的致辭只面對支持者說，而有建制官員則表示，林鄭已顯示「最大誠意」。