香港遊行直播：「反送中」示威者再度上街抗議

抗議隊伍凖備從維園出發。
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抗議隊伍凖備出發
抗議隊伍凖備從維園出發。
香港警方稱發現爆炸品，本土派組織成員被捕否認涉案
香港警方聲稱周五晚在荃灣一座工業大廈的一個單位搗破一個武器庫，檢獲汽油彈、爆炸品TATP「三過氧化三丙酮」等物品，警方疏散工廈內的人，並在大廈天台把懷疑危險品引爆，拘捕三名男子，指他們涉嫌無牌藏有爆炸品。
警方向香港媒體展示在單位搜獲的鐵棍、鏹水、刀、鐵棍、彈叉、10枚以電油製成的燃燒彈，以及TATP炸藥，又有頭盔、寫有「香港民族陣線」的T恤和寫有「反送中」的標語。
警方表示正調查事件與涉及組織有沒有關係，不排除更多人被捕。警方批評製造爆炸品行為對社會大眾極不負責，TATP炸藥性質不穩定及危險，不能在市面上購買，必須自行製造。
香港本土派組織「香港民族陣線」承認其中一名姓盧的男子為該組織成員，但組織發言人梁頌恆表示，有關單位一直用作存放音樂和宣傳物品，未知為何會有爆炸品。
香港獨立聯盟亦證實一名姓鄧的被捕人士是該組織成員，該組織在社交網站稱，該處只是「友好組織存放直幡及音響的倉庫」，強烈譴責拘捕是「政治打壓」，「再多的拘捕並不會使我們害怕」。
中國三大官媒發聲反暴力
《人民日報》周日（21日）發表題為《共同反對暴力珍惜法治秩序》的評論員文章，稱「不能再亂下去了」等是香港主流民意，期待香港各界團結一致，共同反對暴力，支持港府落實「一國兩制」、凝聚社會共識，集中精力發展經濟、改善民生。
《環球時報》社評題為《香港「沉默的大多數」 不會永遠沉默》，回應建制派號召的集會，文章稱維護香港法治，反對暴力，守護香港的經濟和安寧生活是聚集者主要訴求，批評之前的示威出現嚴重暴力、一些暴力示威者的「氣焰愈發囂張」，社會急需冷靜下來，在修復法治權威的基礎上，重新將公眾的注意力凝聚到城市建設。
新華社題為《齊心反暴力 共同護香港》的時評文章稱,連日來，香港「沉默的大多數」開始密集發聲，向暴力說「不」，支持特區政府和警方依法履行職責，支持有關機構依法追究暴力犯罪者的刑事責任，重塑法治環境。
示威民眾陸續進入維園
BBC中文記者下午3時15分在香港維多利亞公園看到，穿著黑衣的示威民眾陸續湧入維園，部分人手拿「香港人撐住」丶「徹查警暴」等標語。記者現場目測，與6.16及7.1大遊行相比，此次參與人數相對較少。
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香港民間人權陣線（民陣）周日（21日）下午發起遊行，起點是銅鑼灣維多利亞公園，終點在灣仔盧押道； 示威者要求行政長官林鄭月娥撤回《逃犯條例》修訂，以及設立獨立委員會調查警民衝突。
香港警方周五在荃灣某處發現爆炸物，此屋為本土派組織所租用，但他們表示不清楚為何該處有爆炸物，但其成員被捕。外界關注香港局勢會否升級。
上周日晚，警察與示威者在沙田新城市廣場發生衝突，有人圍毆警察，警察被指使用過度武力和採取錯誤人群管制策略。警民衝突有暴力化的跡象。
林鄭月娥表明，有關修訂已經「壽終正寢」，但拒絶示威者要求的「撤回」的字眼，亦沒有回應其它訴求； 她在不同場合譴責暴力示威者，強調會追究。
香港建制派組織及議員周六發起集會，反對示威者使用暴力。主辦單位稱，人數有31.6萬，香港警方說最高峰有10.3萬人。
中國官方媒體《人民日報》周日（21日）發表評論員文章，表示「香港不能再亂下去了」是香港的主流民意，支持警方和司法機構嚴正執法，對違法行為追究到底。