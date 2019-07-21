香港遊行直播：「反送中」示威者再度上街抗議

香港警方聲稱周五晚在荃灣一座工業大廈的一個單位搗破一個武器庫，檢獲汽油彈、爆炸品TATP「三過氧化三丙酮」等物品，警方疏散工廈內的人，並在大廈天台把懷疑危險品引爆，拘捕三名男子，指他們涉嫌無牌藏有爆炸品。

警方向香港媒體展示在單位搜獲的鐵棍、鏹水、刀、鐵棍、彈叉、10枚以電油製成的燃燒彈，以及TATP炸藥，又有頭盔、寫有「香港民族陣線」的T恤和寫有「反送中」的標語。

警方表示正調查事件與涉及組織有沒有關係，不排除更多人被捕。警方批評製造爆炸品行為對社會大眾極不負責，TATP炸藥性質不穩定及危險，不能在市面上購買，必須自行製造。

香港本土派組織「香港民族陣線」承認其中一名姓盧的男子為該組織成員，但組織發言人梁頌恆表示，有關單位一直用作存放音樂和宣傳物品，未知為何會有爆炸品。

香港獨立聯盟亦證實一名姓鄧的被捕人士是該組織成員，該組織在社交網站稱，該處只是「友好組織存放直幡及音響的倉庫」，強烈譴責拘捕是「政治打壓」，「再多的拘捕並不會使我們害怕」。