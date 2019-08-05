香港罷工：「不合作運動」讓全城交通部分癱瘓

10：30，港鐵八條線路嚴重受阻。 有乘客與抗議者發生爭執。一名男子在港鐵內安慰的妻子。
直播報導
所有標注均為英國時間
港鐵嚴重受阻
10：30，港鐵八條線路嚴重受阻。
有乘客與抗議者發生爭執。一名男子在港鐵內安慰的妻子。
香港六區獲警方批准下午集會
除罷工之外，香港市民在七個地區發起集會，呼籲罷工市民下午參與。其中六區已獲警方確認，包括金鐘、旺角、屯門、黃大仙、大埔及沙田。只有荃灣未獲得」不反對通知書「，但有網民呼籲下午一點前往荃灣公園「賞花，思考前路」，以此為借口集會。
香港罷工列表
在香港有90多個成員工會的民主派工會職工盟表明響應號召罷工。
由30間香港社福機構組織組成的「反送中社福聯合陣線」表示，超過2000名社工及同工稱會參與罷工，有幾十個單位關閉，分別涉長者、青少年、戒毒、智障者、新來港者及少數族裔等服務。
香港電台及商業電台多名主持人以個人名義響應宣佈罷工。商台回應指，尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工，節目以播放歌曲為主，新聞報道與天氣消息則如常播出。香港電台工會警告，有關方面勿秋後算賬。香港記者協會表示，相信新聞工作者會以專業態度和精神，處理緊急採訪工作，維護公眾知情權，但呼籲傳媒機構尊重員工行使基本法保障的權利和自由，不向參與罷工的員工追究。
18個環保團體包括長春社和綠領行動等表示，會與民同行及守護香港，響應大罷工。
藝術行業方面，香港九大藝團，包括香港中樂團、香港芭蕾舞團、香港話劇團、香港管弦樂團、香港舞蹈團等陸續發公開聲明，表示同意員工參與 8.5 罷工。
天主教香港教區宗座署理湯漢樞機向教區部門主管或堂區主任司鐸發信，稱理解員工關心時局，欲以自己的假期回應罷工呼籲，教區認為在維持必要服務下，可寬鬆處理，「使這顆東方明珠早日脫離困境」。
香港浸會大學、科技大學和理工大學表示，尊重員工表達自由，如不能上班可按規定作出安排。香港中文大學強調，不會對參與下周一罷工的僱員採取任何處分或追究行動。
匯豐發言人回復查詢時表示，尊重員工對於社會上不同議題，有自己的看法。
林鄭月娥：玉石俱焚的做法，會把香港推上一條不歸路
香港行政長官林鄭月娥早上10時見記者，她指一連串極端暴力行為，把香港推向危險境況，她批評，暴力行為不斷升級，示威者多次阻礙地鐵和主要幹道，多次堵塞過海隧道，圍堵和攻擊各區警署，肆意破壞公共設施，甚至是製造汽油彈、炸彈，這些都是非常嚴重的罪行。
她指出，部分極端分子令事件變質，有人污損國徽，拆國旗和把國旗扔到海里，部分人更揚言要搞革命和光復香港，超越原來的政治訴求，挑戰國家主權，危害一國兩制，摧毀香港的穩定繁榮。
她說，玉石俱焚的做法，會把香港推上一條不歸路，問是否要押上七百多萬人的穩定生活，以香港的未來作賭注。
她表示政府一直關注罷工，已啟動跨部門機製作出應變，確保緊急服務不受影響，希望市民和平表達意見，她指出，有人可以選擇罷工，但亦要尊重其他人上班的自由，在地鐵的不合作運動，令很多想上班的人不能上班，打爛了這些朋友的飯碗，受影響的將會是很多基層家庭。
機場運作受影響
截至上午6時，機場管理局網站顯示，今日有約170班離港及抵港航班取消。機場管理局表示，今日可能出現影響機場運作的情況，呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後，才前往機場。
元朗交通「不合作」
上午7點元朗站，示威者開始阻擋列車關門，港鐵車務人員宣佈列車不載客。擋門的抗議者與不少中年乘客多次爭執。40分鐘後，再次重新開始載客。
9：30，元朗站外的公路已堵塞超過20分鐘，車輛移動極其緩慢。一位從事會計業的先生在行人天橋上觀望。他說：「剛才想搭68M（巴士）排長隊，現在看看西鐵什麼時候通行吧。」
「怕不怕老闆埋怨？應該不會吧，大家都知道今天會是這種狀況。」