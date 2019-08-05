香港罷工：「不合作運動」讓全城交通部分癱瘓

BBC CHINESE Copyright: BBC CHINESE 銅鑼灣有食肆響應號召罷工 Image caption: 銅鑼灣有食肆響應號召罷工

在香港有90多個成員工會的民主派工會職工盟表明響應號召罷工。

由30間香港社福機構組織組成的「反送中社福聯合陣線」表示，超過2000名社工及同工稱會參與罷工，有幾十個單位關閉，分別涉長者、青少年、戒毒、智障者、新來港者及少數族裔等服務。

香港電台及商業電台多名主持人以個人名義響應宣佈罷工。商台回應指，尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工，節目以播放歌曲為主，新聞報道與天氣消息則如常播出。香港電台工會警告，有關方面勿秋後算賬。香港記者協會表示，相信新聞工作者會以專業態度和精神，處理緊急採訪工作，維護公眾知情權，但呼籲傳媒機構尊重員工行使基本法保障的權利和自由，不向參與罷工的員工追究。

18個環保團體包括長春社和綠領行動等表示，會與民同行及守護香港，響應大罷工。

藝術行業方面，香港九大藝團，包括香港中樂團、香港芭蕾舞團、香港話劇團、香港管弦樂團、香港舞蹈團等陸續發公開聲明，表示同意員工參與 8.5 罷工。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機向教區部門主管或堂區主任司鐸發信，稱理解員工關心時局，欲以自己的假期回應罷工呼籲，教區認為在維持必要服務下，可寬鬆處理，「使這顆東方明珠早日脫離困境」。

香港浸會大學、科技大學和理工大學表示，尊重員工表達自由，如不能上班可按規定作出安排。香港中文大學強調，不會對參與下周一罷工的僱員採取任何處分或追究行動。

匯豐發言人回復查詢時表示，尊重員工對於社會上不同議題，有自己的看法。