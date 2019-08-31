香港抗議
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香港8.31抗議直播：遊行集會被禁，仍有大批人士走上街頭爭取五大訴求

香港團體民間人權陣線原本計劃8月31日發起集會遊行，但遭警方反對，黃之鋒、周庭等多名民主派人士被捕，外界擔心香港局勢會升級。

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直播報導

所有標注均為英國時間

  1. 現場直擊：示威者佔領銅鑼灣馬路

    BBC中文記者在現場觀察，香港銅鑼灣崇光百貨公司對出的馬路被大概二千名示威者佔領，部分人則步行至灣仔及金鐘方向，他們大多身穿黑衣及帶上口罩，天雨關係許多人也舉起雨傘。他們高呼「光復香港，時代革命」的口號。

    附近交通癱瘓，巴士未能前進，但有巴士乘客將行政長官林鄭月娥的照片貼在上層，並有「千古罪人」四字。

    銅鑼灣現場有示威者佔據主要馬路。
    Copyright: BBC CHINESE
    Image caption: 銅鑼灣現場有示威者佔據主要馬路。
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    Image caption: 有人坐輪椅走上街頭。
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  2. 歡迎收看BBC中文的多媒體直播

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    Copyright: AFP

    成千上萬的香港市民在8月31日不理會香港警方警告下，走上街頭抗議，佔領主要馬路，警方提醒市民正「參與未經批准的集結」。

    五年前的8月31日，中國全國人大常委會宣佈8.31決定，香港普選方案在提名階段便引入篩選機制，並非抗議者希望有的「真普選」，成為之後佔領運動（又稱「雨傘運動」）的觸發點。

    香港團體「民間人權陣線」原本計劃在這天發起遊行集會，爭取「反送中」示威者的五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、撤回暴動定性警民衝突、成立獨立委員會調查事件、釋放被捕示威者及爭取雙普選。

    但警方以可能發生暴力事件為由禁止民陣的遊行，並在近日拘捕三名民主派立法會議員及黃之鋒、周庭等多名社運人士，遭示威者批評打壓言論自由。

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