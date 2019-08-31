香港8.31抗議直播：遊行集會被禁，仍有大批人士走上街頭爭取五大訴求

BBC中文記者在現場觀察，香港銅鑼灣崇光百貨公司對出的馬路被大概二千名示威者佔領，部分人則步行至灣仔及金鐘方向，他們大多身穿黑衣及帶上口罩，天雨關係許多人也舉起雨傘。他們高呼「光復香港，時代革命」的口號。

附近交通癱瘓，巴士未能前進，但有巴士乘客將行政長官林鄭月娥的照片貼在上層，並有「千古罪人」四字。

BBC CHINESE Copyright: BBC CHINESE 銅鑼灣現場有示威者佔據主要馬路。 Image caption: 銅鑼灣現場有示威者佔據主要馬路。

BBC CHINESE Copyright: BBC CHINESE 有人坐輪椅走上街頭。 Image caption: 有人坐輪椅走上街頭。