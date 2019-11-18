香港示威直播：理工大學衝突達「暴亂」，高院判「禁蒙面法」違憲

香港政府早前引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，遭民主派團體提出司法覆核，認為做法是繞過立法會，賦予特首不受約束的立法權力。但政府代表認為，緊急法與《基本法》並沒有出現牴觸，特首在緊急法底下擁有廢除法例的權力，不代表立法會的權力會因而受到限制。

高等法院今日頒判詞，裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要，《禁蒙面法》亦違憲。法庭周三會開庭聽取雙方陳詞，以商討補救裁決引發的情況。

香港政府推行《禁蒙面法》時，激發了更大規模示威，大部分示威者也沒有理會有關法例，繼續蒙面。