香港示威直播：理工大學衝突達「暴亂」，高院判「禁蒙面法」違憲

香港政府早前引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，遭民主派團體提出司法覆核，認為做法是繞過立法會，賦予特首不受約束的立法權力。但政府代表認為，緊急法與《基本法》並沒有出現牴觸，特首在緊急法底下擁有廢除法例的權力，不代表立法會的權力會因而受到限制。 高等法院今日頒判詞，裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要，《禁蒙面法》亦違憲。法庭周三會開庭聽取雙方陳詞，以商討補救裁決引發的情況。 香港政府推行《禁蒙面法》時，激發了更大規模示威，大部分示威者也沒有理會有關法例，繼續蒙面。
直播報導
所有標注均為英國時間
香港高院：《禁蒙面法》違憲
香港政府早前引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，遭民主派團體提出司法覆核，認為做法是繞過立法會，賦予特首不受約束的立法權力。但政府代表認為，緊急法與《基本法》並沒有出現牴觸，特首在緊急法底下擁有廢除法例的權力，不代表立法會的權力會因而受到限制。
高等法院今日頒判詞，裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要，《禁蒙面法》亦違憲。法庭周三會開庭聽取雙方陳詞，以商討補救裁決引發的情況。
香港政府推行《禁蒙面法》時，激發了更大規模示威，大部分示威者也沒有理會有關法例，繼續蒙面。
香港教育局：周二繼續停課
香港教育局周一宣佈，全港學校周二（19日）繼續停課。局方聲明表示，按現時情況，中小學及部分特殊學校計劃於周三恢復上課，至於幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校，將停課至星期日（24日）。教育局再次提醒學生應留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。
香港警察呼籲示威者放下武器
香港警方中午時在社交網站發表聲明，呼籲示威者放下武器和除下防毒面具，和平有序地在循暢運道南橋的馬路橋面離開。
香港理工大學示威者被包圍，警方警告用實彈
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香港示威未有平息，主戰場移至位於紅磡的香港理工大學，從上周一開始，大批示威者連日佔據理大，在附近道路設置路障，包括影響一條過海隧道。
香港警方多次與示威者爆發衝突，周日起，雙方以催淚彈與汽油彈交戰，警方周一清晨一度進入校園範圍制服示威者，遇到抗議者放火抵抗。
數百名示威者目前被困校園內，早上試圖衝破警方防線逃走但不成功。
香港警方指責「暴徒」多處放火並使用汽油彈、磚頭、弓箭等武器攻擊警察；警方說校園目前藏有大量爆炸品、易燃物品，「極為危險」，「暴徒」行為是已達「暴亂」程度，警告如示威者使用致命武器會用實彈反擊。
示威者指責警方包圍理工大學時使用過分武力，校園內多名傷者未能送院。理大學生校董李傲然稱校內大部份義務急救員和救護人員已被警方拘捕和帶走，正出現反修例運動「最大的人道危機」。
理工大學校長滕錦光清晨透過傳媒發表錄像講話，稱警方承諾，若示威者不攻擊，警方會暫停使用武力，同時又指警方容許校園內的人和平離開，他說自己願意陪這些人去警署，確保他們的個案獲公平處理。