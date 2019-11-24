香港示威下的區議會選舉：對港府一次大考驗

香港特首林正月娥表示，今年的區議會選舉因為經過了幾個月的社會動亂，所以面對的挑戰特別之大。 「經過各方的努力，我們相信，今天應該會有一個平和、有序的環境，讓登記的選民投票選出他們心目中的區議員，」她說。 她相信，區議會的選舉順利進行，對走出困局和回復社會平靜，都有一點正面的作用。
直播報導
所有標注均為英國時間
林正月娥：和平有序選舉有助社會回復平靜
林正月娥：和平有序選舉有助社會回復平靜
香港特首林正月娥表示，今年的區議會選舉因為經過了幾個月的社會動亂，所以面對的挑戰特別之大。
「經過各方的努力，我們相信，今天應該會有一個平和、有序的環境，讓登記的選民投票選出他們心目中的區議員，」她說。
她相信，區議會的選舉順利進行，對走出困局和回復社會平靜，都有一點正面的作用。
美國國會通過《香港人權與民主法案》
2019年11月第四周，持續五個多月的香港抗議未平息，理工大學局勢令國際憂慮之際，美國參眾兩院先後通過《香港人權與民主法案》，只要特朗普總統簽署法案，便會正式成為法律。
有關法例將要求美國國務卿每年審視香港自治情況，評估香港是否仍存在足夠自治，是否有資格繼續享有有別於中國大陸的特別待遇，包括獨立關稅區。法例亦容許美國制裁侵犯香港人權的官員。
法案生效不代表香港會失去與中國內地有別的獨立關稅區地位，但通過總統行政命令，特朗普可以取消香港的這一特殊待遇。目前尚無法得知特朗普是否會簽署《香港人權與民主法案》以及什麼時候簽署。
這個法案引發中國強烈不滿，中國外交部表明，中國可能會有反制措施。
《香港人權與民主法案》離生效一步之遙，只需特朗普簽署
特朗普談判桌上的「雙刃劍」：香港人權法案
這次選舉有多重要？
香港目前分為18個區，每區都有屬於自己的區議會。2015年選舉產生的區議會共有431席民選議員，27席由新界鄉事派組織成員兼任（香港稱這些席位做「當然議員」）。今年的選舉，民選議員數目增加到452席，「當然議員」仍然有27席。
區議會只是一個地區諮詢組織，沒有任何法定權力，也沒有獨立的財權。但區議員的影響力不止於地方市政事務。例如，立法會其中兩個功能組別都只能由區議員擔任，在70席的立法會中佔有六席。其中一席由區議員之間互相提名、投票選出，而另外五席由區議員之間互相提名，之後交給大部份選民投票選出。
區議員也可以競選成為香港特首選舉委員會的成員。2016年選舉委員會1200個成員當中，有117人由區議員互相提名、投票產生。因此這次區議會選舉會影響2022年行政長官選舉。
另外，近年多區的區議員都就香港的政治問題向自己所屬的區議會提出動議。例如，灣仔區區議員楊雪盈今年6月曾經動議，譴責香港警方處理當月12日處理示威的手法，但議案得不到任何其他議員支持。
東涌中選區大排長龍
投票人數破百萬，投票率高企
截至早上11時30分，香港區議會選舉投票人數突破100萬。
截至早上11時30分，區議會一般選舉投票人數突破100萬，累計投票人數較上屆增加接近兩倍。
累計投票率為24.37%，比上一屆區議會選舉增加13.84個百分點。
黃之鋒是唯一一位被取消資格的候選人
黃之鋒曾表明自己不主張香港獨立，也不支持以香港獨立作為香港人自決前途的選項，但香港選舉主任認為他所屬組織「香港眾志」的立場是以「港獨」作為香港人自決的選項，認為黃之鋒的說話「並非真心」，取消了黃之鋒的參選資格。
黃之鋒成為這次選舉唯一被取消參選資格的人，他批評政府做法是政治審查。
他原擬參選的選區，改為另一名民主派人士林浩波參選，挑戰現任區議員陳家佩，陳家佩隸屬建制派政府新民黨。
外界關注林浩波沒有黃之鋒的知名度下，會爭取到幾大支持。
競爭最激烈的選舉？
這次區議會選舉是香港主權移交後，首次每個選區都有最少兩名候選人的區議會選舉，因此沒有候選人可以自動當選。
自動當選是指一個選區只有一名候選人報名，因此無須舉行選舉，例如2015年的選舉就有68個選區只有一名候選人，這68人全部無須經過投票，就能成為區議會議員。
選舉伊始，大排長龍
BBC中文記者 葉靖斯
這個位於元朗的選區已經連續兩屆無人挑戰，自動當選。這次投票還沒開始，就已經有40人左右在投票站外排隊等候。香港時間07:30（23:30GMT）投票才剛開始，記者作為當區選民領票，已經看見工作人員報告印章與墊板不足，其他工作人員急忙從投票箱位置回傳墊板。投票開始了15分鐘，隊列從領票櫃枱倒流回去入口，至少100人排著隊。
在香港，早鳥選民一般都是老人家，青年一般等到晚上聽遍各方參選人「告急」才趕「末班車」。可是在這個票站目測，不少40歲以下選民也在票站剛開門之際出現，這次地方選舉的局面，或許真會有顯著變化。
區議會的職能是什麼？
香港區議會是地區議會，主要處理地區事務工作，包括替政府在地區進行諮詢工作，以及審批地區相關撥款等等。
許多區議員會為街坊反映對社區交通或設施的不滿，亦會替有需要的居民填寫政府表格、申請資助、聯繫社區組織提供法律或醫療意見、舉辦聯誼活動等等。
香港坊間一直視區議會面向民生，立法會面向政治，但隨著香港政制改革，有6席立法會議席是由區議員擔任，而在選出行政長官的選舉委員會的1200人之中，有117席是由區議員互相投票下產生，連同6個立法會議席，有123人可以左右大局。
但由於區議會一直被建制派佔優，那117個選委會委員一直由建制派壟斷。民主派要透過區議會突破重圍在特首選舉有話語權，並不容易。
年輕選民增幅最大
今屆選舉多了39萬名新選民，是歷來最大增幅，年輕人選民增幅最大，一般相信與抗議有關，但整體而言，年長選民較多。
歡迎收看BBC中文的多媒體直播
今天是香港四年一度的區議會選舉，在示威活動未有平息跡象下，這場選舉被視為對林鄭月娥政府的一大考驗。
413萬名合資格選民，將會在各區的票站，投票選出452個民選區議會議席。
選舉時間由早上7時30分至晚上10時30分，投票結束後會進行點票，陸續得出結果。
選舉事務處表明，如果出現騷亂或暴力事件，可能會押後至12月1日（周日）舉行。
過往香港建制派在區議會佔盡優勢，上屆68個議席在無競爭下自動當選，但今屆示威觸發很多人參選，今屆歷史性首次出現所有區份都有競爭。
香港示威者在多處堵路和破壞，令一些票站要更改地點。
分析認為，示威浪潮對民主派有利，但示威者持續破壞社區和交通，可能觸發一些市民支持建制派。