香港示威下的區議會選舉：對港府一次大考驗

香港特首林正月娥表示，今年的區議會選舉因為經過了幾個月的社會動亂，所以面對的挑戰特別之大。

「經過各方的努力，我們相信，今天應該會有一個平和、有序的環境，讓登記的選民投票選出他們心目中的區議員，」她說。

她相信，區議會的選舉順利進行，對走出困局和回復社會平靜，都有一點正面的作用。