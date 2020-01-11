台灣大選全記錄：蔡英文獲勝，再次以四個關鍵喊話北京以求良性互動

台灣中央選舉委員會公布總統選舉與立法委員選舉最終結果。蔡英文與其搭檔賴清德以817萬231票，57.13%得票率分別當選總統、副總統，韓國瑜及其搭檔張善政得票超過552萬票，宋楚瑜及其搭檔余湘得票超過60萬。 立委方面，民進黨贏得過半席位，獲得61席，國民黨獲得38席，民眾黨得到5席，時代力量獲得3席，另外6席由其他黨派獲得。
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台灣選舉最終結果：蔡英文超817萬票
台灣中央選舉委員會公布總統選舉與立法委員選舉最終結果。蔡英文與其搭檔賴清德以817萬231票，57.13%得票率分別當選總統、副總統，韓國瑜及其搭檔張善政得票超過552萬票，宋楚瑜及其搭檔余湘得票超過60萬。
立委方面，民進黨贏得過半席位，獲得61席，國民黨獲得38席，民眾黨得到5席，時代力量獲得3席，另外6席由其他黨派獲得。
中國國台辦發言人馬曉光：兩岸關係和平發展是「正確道路」
中共中央台辦、國務院台辦發言人馬曉光1月11日就台灣地區選舉結果接受採訪時表示，我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。
兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。
美國台灣問題學者：習近平不會在台灣問題上冒險
美國智庫戰略及國際研究中心台灣問題學者葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC中文表示，她預期在蔡英文的第二任期，中國將在軍事、經濟和外交層面加重對台灣的壓力。「但我認為，對習近平來說，統一併不是急迫優先的議題。」葛來儀指出，在習近平去年1月2日的演講中，他提到「祖國統一是必然的歷史大勢」，潛台詞是並不急迫。
葛來儀認為，由於選前民調已顯示蔡英文勝算高，北京對台灣選舉的結果並不會感到驚訝。而在香港示威持續、中國經濟增長放緩及中美關係緊張的內憂外患下，她並不預期習近平會在台灣問題上冒險。
華盛頓智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻此前對BBC中文表示，在美中大國競爭白熱化的大背景下，台灣在美國的印太戰略中的地位上升。然而，美國對台政策的核心始終沒有變化，即是保持不對統一或台獨表態的戰略模糊，以和平為解決台海問題的最高原則。
美國國務卿蓬佩奧：台灣選舉再現強健民主體制的力量
美國國務卿蓬佩奧發表聲明，祝賀蔡英文在台灣總統選舉中連任、台灣再次展現「強健民主體制的力量」，稱其成為印太地區的模範和世界上的一股良性勢力。
美國國務院在聲明中認可了蔡英文對台美、兩岸關係上的往績。「美國感謝蔡總統發展與美國伙伴關係的領導力，以及讚揚她在持續的壓力面前，維持兩岸穩定的貢獻。」
「美國和台灣人民不僅是伙伴，我們還是共同的民主社會的成員。」蓬佩奧還在聲明中強調美台共享的民主價值。民主自由也是蔡英文近年來屢屢強調、台美關係深植的長久價值，以及「台灣的生存之道」。
《環球時報》主編胡錫進警告蔡英文「不要誤讀情勢」
《環球時報》主編胡錫進則在推特上說，蔡英文和民進黨「看來取得一場大勝」，「希望他們不會用更激進的政策來刺激大陸」，警告蔡英文不要誤讀情勢。在微博上，胡錫進則解讀選舉結果為「國民黨的失敗，而不是大陸的失敗」，強調「陸強台弱」的趨勢將持續下去，大陸綜合實力將變得不可阻擋。
芝加哥大學政治學教授楊大利：在與美方溝通上，蔡英文可能更為通暢
芝加哥大學政治學教授楊大利預期，美台關係在蔡英文的第二任期內不會有太大變化。他說，美國在台灣選舉中保持中立，不過在與美方溝通上，蔡英文可能更為通暢。由於已有以往三年多的磨合，她與美方存有一定信任，雙方有交流溝通的基礎。
楊大利對BBC中文表示，經過香港區選舉後，估計北京已認識到在香港、台灣的政治現實，對台灣選舉結果並不會感到驚訝。他預期北京將持續對台的外交、軍事與經濟壓力，是否進一步加強力度，還需觀察蔡英文連任後的兩岸互動。
習近平在今年的新年賀詞發言中，罕見未提到台灣。楊大利認為，北京也意識到，在台灣大選前多加評論，反倒會導向更不被中國大陸期待的結果。
楊大利指出，台灣選舉制度日漸成熟，透明度高，沒有再出現類似2004年大選「319槍擊案」、「公投綁大選」的戲劇化爭議。「從體制、流程、民眾參與度上，都非常成熟。」
他觀察到，中國大陸媒體關於台灣選舉的報道亦因此減少。「因為擔心讓大陸民眾看到，台灣選舉不像過去那麼亂。」
蔡英文支持者葉同學：今天看完結果，可以回去睡個好覺了
蔡英文宣佈勝選後表示，今天是屬於全體台灣人的晚上，她守住自由土地與民主堡壘，她心中只有感謝。
現場28歲的吳小姐跟BBC中文表示：「聽到蔡英文的演說很感動，她一直不是激動的人，不會鼓噪他人。她都冷靜地想過後說出符合時宜的話」。她並稱「現場氣氛很溫馨」，吳小姐希望，未來4年蔡英文能讓台灣一點一點持續進步，也可以帶給全世界互利的關係。
20歲的葉同學，則是首投族，他表示他在現場看到很感動：「本來覺得破765萬就很了不起了，沒想到衝破800萬，那一刻真的很感動。」他並期望，蔡英文連任後，希望可以面對改革困難時，持續秉持初衷服務人民。
葉同學從下午就跟朋友來到競選總部，他說：「我很喜歡這種大家一起患難與共的感覺，今天看完結果，可以回去睡個好覺了。」
台灣立法委員選舉結果
韓國瑜支持者：蔡英文政府奉行類似「鎖國」的經濟政策
在韓國瑜宣佈敗選後，很多支持者高叫驗票、驗票的口號，他們認為難以接受選舉結果。
來自新竹的劉小姐對BBC中文說，原本以為韓國瑜贏定了才刻意來高雄感受氣氛，豈料選舉結果出乎她預期之內。
「我身邊的人全都跟我說討厭民進黨和蔡英文，怎麼可能會這樣？」
她批評蔡英文政府是奉行類似「鎖國」的經濟，與大陸關係不好令很少大陸遊客去台灣，亦失去邦交國。
她反問綠營支持者，「難道他們以為台灣真的會變香港嗎？其實不是這樣。」
台灣果農：「誰當選都一樣」但「台灣民主值得驕傲」
蔡英文競選總部旁邊的農產品市場，因為湧入大批蔡英文支持者也非常熱鬧。但老闆們都相當冷靜，其中一名橘農向BBC中文說：「誰當選都一樣，明年還是要繼續上工。」
不過，39歲的他對於台灣過去能政黨輪替，能一票票投下自己支持的候選人感到驕傲。他說，台灣真的很民主，什麼話都可以說，有言論自由。
他說蔡英文執政四年，他其實有所受惠，因為台灣政府輔導農業轉型，改變通路，在網上販售，協助他鄉下的果農事業。他笑著對BBC中文笑著說：「幾乎年年有賺錢。」
4年前離開運輸業，在新竹種橘子台北賣橘子的他表示，蔡英文上任後，中國大陸限縮陸客，取消個人自由行對他影響不大，因為他主要的客源是台灣人和來自韓國、日本及香港遊客。
國民黨候選人韓國瑜宣佈敗選，悲傷的支持者
蔡英文宣佈勝選，支持者歡呼
蔡英文答BBC記者問：選舉結果彰顯台灣人民的價值
BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）在記者會現場向蔡英文提問，是否認為此次勝選應該感謝習近平？
蔡英文稱，這次選舉結果彰顯出台灣人民的價值，也就是台灣人民拒絶「一國兩制」，堅持主權跟民主的生活方式。身為台灣總統必須在台灣的民意基礎上處理兩岸關係。希望這一次選舉的結果可以給中國帶來很正確的訊息，讓他們可以清楚了解台灣人民的期待和堅持，更期待他們可以理解， 一個關係的和平穩定和發展來自於雙方的共同努力，絶不是一個單方所承擔的作為。我們願意在我剛才講的四個基礎之上一起來開啟良性互動的時代。
蔡英文再提兩岸良性互動關鍵八字：和平、對等、民主、對話
蔡英文勝選宣言的第二部分著重闡述其兩岸關係主張。主要內容如下：
這次選舉的結果有一個重要的意義，那就是我們的主權和民主被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音喊出我們的堅持。
三年多來政府緊守主權底線，也願意跟中國持續健康交往，面對中國的文攻武嚇，我們保持了不挑釁不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重衝突。
然而中國對台灣節節緊逼，提出一國兩制台灣方案，讓台灣在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件。面對中國試圖片面改變台海現狀，台灣別無選擇。我們必須持續強化我們的民主防衛機制，並且建立足以保衛台海安全的國防力量。
我要特別強調，我為兩岸關係和平穩定所做的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任致力於確保台海的和平穩定。
今天我要再一次誠懇呼籲對岸當局，和平、對等、民主、對話這八個字是兩岸重啟良性互動長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離，互惠互利的唯一途徑。
和平就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅，對等就是雙方就是雙方互不否認彼此存在的事實，民主就是台灣的前途要由2300萬人來決定，對話就是雙方能夠坐下來談未來關係的發展。
我也希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇，兩岸的相互尊重跟良性互動才符合彼此人民的利益跟期待，這場選舉的結果就是最清楚的答案。
蔡英文宣佈勝選：對每個國家而言，台灣應該是一個伙伴，不是一個議題
現任總統、民進黨候選人蔡英文宣佈成功連任。以下是她勝選宣言的部分主要內容：
感謝大家的耐心等待。
謝謝今天出來投票的選民，不論投票給誰，都是民主價值的實現。每一次台灣總統大選，台灣人都在告訴全世界，有多珍惜台灣的自由民主的生活方式，也有多珍惜中華民國。
向韓市長和宋主席致意，我會帶著選舉過程中對我所有建設性的批評開始下一個任期。我相信即使政黨立場不同，也還是可以有很多合作空間。
今天台灣人民用選票選擇讓民進黨繼續執政，並且維持國會多數。這樣的結果代表過去四年我們的執政團隊和立法黨團走在了正確的方向上。
感謝每一位投票給英德配和民進黨候選人的選民，謝謝你們選擇了民主和進步的價值，選擇了改革和團結的道路。向大家保證，不會因為勝利就忘記反省。台灣人民願意再給我們四年，我們會把做不夠的來不及做的，做得更好做得更多。
未來我們會繼續打造一個更好的國家，有更完善的社會照顧，更全面的基礎設施建設，更有競爭力的經濟。
我們會鞭策自己，政府必須有效率，改革必須持續推動，區域必須持續聚恆發展，縮小貧富差距，繼續加強國家安全，守衛國家主權。
我和團隊第二個任期會在過去四年基礎上繼續努力。這次大選能得到國際上前所未有的關注，我代表台灣人民，感謝國際友人對台灣民主的關注和支持。
這次的選舉顯示台灣人民希望國際社會看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同，並且在國際社會給予台灣公平對待。中華民國台灣是國際社會不可或缺的一員，對每個國家而言，台灣應該是一個伙伴，不是一個議題。
國民黨候選人韓國瑜承認敗選
韓國瑜敗選總統，粉絲情緒激動
韓國瑜承認敗選：呼籲蔡英文能夠真正為台灣人民開創幸福樂業的好日子
國民黨總統候選人韓國瑜剛剛在高雄競選總部宣佈敗選。以下是他感言的部分內容。
非常感謝大家一年多來一路的相挺。非常榮幸與張院長一起搭檔。謝謝大家。
我知道大家的心情非常激動，也知道海內外很多朋友現在心情非常激動，但請大家務必冷靜下來，聽我簡短扼要報告。
剛剛已經打電話給蔡英文總統。她獲得了台灣人民未來四年的最新授權。
非常感謝大家的幫忙、支持、愛護和鼓勵，我們台灣最寶貴的民主自由法治，是我們的無尚珍寶。既然中華民國國民做出了決定，我們一定服從選舉結果，我只能說我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。再一次拜託大家，也要跟現場所有好朋友，以及所有中華民國國民一起共同勉勵，無論如何，明天起來，我們還是希望見到一個團結的台灣，不管各行各業，山邊海角，我們仍然在自己崗位上奮發，全世界最愛台灣的只有台灣人。
世界不會等待台灣，我們自己要自立自強，呼籲蔡英文，能夠真正一心一意為台灣人民開創幸福樂業的好日子。在這裏除了祝福她，也要提勉她，我相信過上幸福樂業的好日子是大家共同的心願。的確大家有一段時間過得很辛苦。
星期一我會繼續回到市政府上班，農曆年要到了，必須抓緊高雄市各項工作，繼續執行我肩膀上的責任。
讓我們一起為台灣加油，為中華民國加油。祝福大家，再次感謝！謝謝！
此刻台灣：蔡韓陣營氣氛迥異
伴隨台灣總統選舉開票結果逐步出爐，蔡英文與韓國瑜陣營的氣氛愈發不同。韓國瑜已在一小時前抵達選舉本部，尚未公開進行發言。而蔡英文方面則表示要等韓國瑜發表講話後再面向外界表態。