台灣大選全記錄：蔡英文獲勝，再次以四個關鍵喊話北京以求良性互動

國民黨總統候選人韓國瑜剛剛在高雄競選總部宣佈敗選。以下是他感言的部分內容。

非常感謝大家一年多來一路的相挺。非常榮幸與張院長一起搭檔。謝謝大家。

我知道大家的心情非常激動，也知道海內外很多朋友現在心情非常激動，但請大家務必冷靜下來，聽我簡短扼要報告。

剛剛已經打電話給蔡英文總統。她獲得了台灣人民未來四年的最新授權。

非常感謝大家的幫忙、支持、愛護和鼓勵，我們台灣最寶貴的民主自由法治，是我們的無尚珍寶。既然中華民國國民做出了決定，我們一定服從選舉結果，我只能說我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。再一次拜託大家，也要跟現場所有好朋友，以及所有中華民國國民一起共同勉勵，無論如何，明天起來，我們還是希望見到一個團結的台灣，不管各行各業，山邊海角，我們仍然在自己崗位上奮發，全世界最愛台灣的只有台灣人。

世界不會等待台灣，我們自己要自立自強，呼籲蔡英文，能夠真正一心一意為台灣人民開創幸福樂業的好日子。在這裏除了祝福她，也要提勉她，我相信過上幸福樂業的好日子是大家共同的心願。的確大家有一段時間過得很辛苦。

星期一我會繼續回到市政府上班，農曆年要到了，必須抓緊高雄市各項工作，繼續執行我肩膀上的責任。

讓我們一起為台灣加油，為中華民國加油。祝福大家，再次感謝！謝謝！