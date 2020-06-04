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六四31週年：香港維園燭光晚會和紀念活動會否成為絶唱
三十年來，香港是中國國土唯一可以舉辦大規模紀念活動，悼念1989年天安門大屠殺死難人士的地方。 當局援引新冠疫情下令，禁止今年的維園萬人燭光晚會。 北京有關香港《國安法》的立法決定更讓人們擔憂，有關"六四"的紀念活動已經成為絶唱。
三十年來，香港是中國國土唯一可以舉辦大規模紀念活動，悼念1989年天安門大屠殺死難人士的地方。 當局援引新冠疫情下令，禁止今年的維園萬人燭光晚會。 北京有關香港《國安法》的立法決定更讓人們擔憂，有關"六四"的紀念活動已經成為絶唱。
直播報導
所有標注均為英國時間
香港年青人與六四悼念：從支持、到杯葛、到再支持
BBC中文記者林祖偉
過去幾年，香港年輕人因為反中情緒和本土意識的加強，又不滿支聯會的悼念過於行禮如儀，而杯葛「六四」晚會。
今年在香港維多利亞公園聚集的人數明顯不及去年30週年，但年輕人不再是少數。
他們更加賣力喊出「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」，這些口號和」平反六四」、「結束一黨專政」等口號交錯響起，似乎標誌兩場相隔30年的政治運動有了連接。
經過「反送中」示威，香港年輕人似乎意識他們追求民主自由的熱情是一樣，也面對著同一個政權。
在《國安法》的陰影下，許多人擔心這可能是最後一個「六四」晚會，有些口號可能以後不能再喊。警方沒有阻止集會，似乎是想向外界顯示，香港的「一國兩制」沒有變。但在香港市民心目中，今年要冒著犯法的風險去參與悼念，香港其實已經不一樣。
維園現場：多人高呼「香港獨立」口號
將近八點，香港維園聚集的人越來越多，幾個足球場地快站滿。有人喊口號：「民族自強，香港獨立」、「香港獨立，唯一出路」。
另外，BBC中文記者注意到，「光復香港、時代革命」旗首次進入「六四」晚會。
香港本土派組織眾志副主席鄭家朗：「六四」也是年輕人的事
香港眾志副主席鄭家朗今年和自己的同學一起來紀念。他回應前幾年有本土派和年輕人不願意參加紀念，認為「六四」也是年輕人的事，因為「大家面對的是同一個政權」。
即使沒有新《國安法》，他已經預見香港的自由空間會越來越窄，「越打壓越要反抗，他說。他想對「六四」受害者家屬說：「你們的堅持不會白費，我們會繼續抗爭下去」。
前香港學生組織成員：悼念「六四」將越來越困難
林洋鋐律師1989年中國大陸學生運動爆發後，代表香港學生組織「學聯」到北京，也是鎮壓開始後，最後一批離開天安門廣場的香港學生。他預期，《國安法》通過後，即使是在「六四」晚會叫喊「建設民主中國」等正面的口號都會被視為「顛覆國家政權」，因為中國大陸多年來都以這個罪名為因打壓異見分子。
台北自由廣場「六四」紀念活動晚上8點正式開始
參與台北「六四」紀念活動延續進入自由廣場，因應疫情，參與民眾必須量體溫後才能進入
香港市民推倒維園球場圍欄，入內參加集會
香港一年一度的維園「六四」燭光晚會，不獲當局批准舉行。然而，部分堅持到場的市民推倒圍欄，進入球場參加集會。
香港市民：有到公園的自由 不怕被警方驅散
香港退休教師黃老師對BBC中文表示，「六四」是一件悲痛的慘劇，過去30年來都可以到維多利亞公園表達自己的感受，但今年在這個環境下沒法和以前一樣暢所欲言，她感到很難過。她認為，就算警方禁止集會，香港人仍有到公園的自由，不怕被警方驅散。
她不滿過去一年香港警方對待示威者的做法，擔心中國政府推動港版《國安法》，形容現在是香港「危急的關頭」，香港可能走向「一國一制」，失去言論自由和人權，變成另一個普通中國城市。 對於「反送中」示威一度演變成暴力衝突，她呼籲，年輕人要改變抗爭的方式，不能夠犧牲自己的生命和前途，「沒有一場運動是幾個月就會成功」，但只要生存下去，維持心中的火，才會有希望。
她坦言，香港是中美之間的一隻棋子，但爭取民主自由這些普世價值，是他們應該爭取的事情，無論國際形勢怎樣，香港都要繼續爭取。
維園足球場有人擺設蠟燭和標語紀念
魯先生對BBC中文表示，就算中港政府用不同方式禁止香港人悼念「六四」，都不會成功。他說，「封得到我們的口，也不會封到我們的心，這是表面上不讓我們說，但不等於我們會忘記、放下」。
他形容「六四」是北京未完成的抗爭，這種精神散播到不同的地方，但現在中國大陸很多新一代，不一定知道「六四」發生什麼事情，或是不敢提，但香港是唯一一個地方，仍然清楚記得事件真相。香港人會繼續這場抗爭。
香港市民進入被關封的維園足球場悼念
香港過去多年的「六四」悼念晚會都在維多利亞公園的足球場進行，今年足球場因為新型肺炎疫情關閉，當局早前以鐵欄圍封。
但有市民把鐵欄拉倒，進入足球場範圍進行悼念。
王丹：與蓬佩奧見面是「歷史性的會見」
美國國務卿蓬佩奧2日在華盛頓會見「六四」親歷者王丹、蘇曉康、李恆青和李蘭菊等人。
這是31年來美國國務卿首次在國務院正與「六四」事件親歷者會面，王丹形容為「歷史性的會見」。國務院發表聲明稱，能與勇敢的「六四」參與者見面，蓬佩奧感到榮幸。聲明形容，六四事件是「被中國共產黨殘酷鎮壓的英勇民主示威」。
王丹接受BBC採訪時透露，會談歷時約40分鐘，在數日前由國務院牽線安排，約有五名美方官員參加。會中，蓬佩奧表達了對「六四事件」的關注，其餘大部分時間傾聽幾位親歷者的講述。
王丹認為，蓬佩奧在六四31週年之際會面六四參與者，是由於中美關係的大局變化。「華盛頓開始意識到中國對美國的威脅不僅在科技與經濟方面，還存在意識形態的對抗，美國需要調整對華戰略。」
他透露，自己向蓬佩奧提出對華政策的三點建議，包括加強與中國人民的直接對話、將中國勞工權益與網絡自由納入中美貿易談判、幫助中國人了解本國的歷史真相。
在反種族歧視示威席捲全美、總統特朗普聲言出動軍隊鎮壓之際，美國對「六四」週年紀念的評論尤其受到關注。蓬佩奧日前在推特上批評香港政府未批准一年一度的維園集會。「這麼快就開始了……所謂的兩制到此為止。」
中國官員及官方媒體則抨擊稱，美國政府針對國內和外國示威的立場存在「雙標」。北京稱華盛頓美化香港示威者的暴力，卻把本土的抗議者稱為「暴徒」。
BBC中文總編張晧宇談沒有維園燭光晚會的香港「六四」紀念活動
維園燭光晚會被禁，引起英國政界震蕩
1989年發生什麼事？
「六四」事件是中共建政以來最大一場學生運動，為什麼以武力鎮壓結局？BBC中文帶你回顧當年發生的事件。
六四事件依舊是中國網絡敏感話題
和往年一樣，中國大陸的社交媒體在「六四」事件週年紀念日加緊管控，在微博、豆瓣等公共討論平台幾乎看不到任何有關這一事件的字眼。
在中國最大的開放社交媒體新浪微博上，「六四」、「八九」、「天安門」、「維園」、「31年」等詞語均被列入審查關鍵詞。發佈這些相關詞或被直接提醒「存在違反相關法律法規」的信息，或看似發佈後但只對自己可見。新浪微博還取消了蠟燭的表情。
與中國大陸的一片噤聲形成鮮明對比的是香港的密集討論。從周四早上開始，「六四」便在門戶網站雅虎（Yahoo）成為熱門搜尋內容。在搜索引擎Google上，「六四」登上檢索趨勢的榜首。
在香港網上討論區連登（LIHKG），有很多有關「六四」的討論帖。有香港網友表示，對香港年輕一代來說，「六四」已是太遙遠的回憶，「結束一黨專政」等口號「已是明日黃花」，而香港的局勢已「每況愈下」，因此「凡是對抗爭有利的」，都需要去爭取，因此號召網友前往維園集會。
獨立學者胡平認為《國安法》是懸在港人頭上的一把劍
新《國安法》前夕的香港六四悼念活動
每年6月4日晚，在香港維多利亞公園，有數萬乃至數十萬支蠟燭照亮夜空，為1989年在北京天安門大屠殺中的受害者悼念。今年是燭光晚會舉辦30年來首次中斷。
但隨著北京政府計劃繞過香港立法會在當地實施《國家安全法》，許多人擔心以後是否也不能再公開悼念天安門事件，也是否不能叫喊「結束一黨專政」等六四集會經常出現的口號。
香港支聯會秘書長蔡耀昌對BBC中文形容，目前的憂慮「有點像97之前，大家擔心，支聯會會被取締嗎？」
詳細報道：新《國安法》陰影下的集體紀念是否還有未來
歡迎
今天是六四事件31週年，香港和澳門政府先後以新型肺炎疫情為由，禁止大型悼念活動。
在香港舉辦"六四"悼念燭光晚會多年的支聯會改為發起網上悼念活動。因為疫情關係,組織者今年無法在作為主會場的維多利亞公園舉辦萬人紀念活動。支聯會主席李卓人表示，將堅持在維園點起燭光。一些市民也發起在香港不同地方舉行悼念活動。
台灣總統蔡英文早前在社交網站發表文章，呼籲中國大陸當局不要再隱瞞天安門事件的歷史。
BBC中文將持續跟進報道各地的悼念情況。