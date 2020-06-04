六四31週年：香港維園燭光晚會和紀念活動會否成為絶唱

過去幾年，香港年輕人因為反中情緒和本土意識的加強，又不滿支聯會的悼念過於行禮如儀，而杯葛「六四」晚會。

今年在香港維多利亞公園聚集的人數明顯不及去年30週年，但年輕人不再是少數。

他們更加賣力喊出「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」，這些口號和」平反六四」、「結束一黨專政」等口號交錯響起，似乎標誌兩場相隔30年的政治運動有了連接。

經過「反送中」示威，香港年輕人似乎意識他們追求民主自由的熱情是一樣，也面對著同一個政權。

在《國安法》的陰影下，許多人擔心這可能是最後一個「六四」晚會，有些口號可能以後不能再喊。警方沒有阻止集會，似乎是想向外界顯示，香港的「一國兩制」沒有變。但在香港市民心目中，今年要冒著犯法的風險去參與悼念，香港其實已經不一樣。