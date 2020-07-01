台灣總統蔡英文周二（7月1日）上午在臉書表示，援港專案的「台港服務交流辦公室」正式營運。因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。 她還表示，中國曾經承諾香港五十年不變，港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。 台灣行政院長蘇貞昌則表示，港版國安法讓大家看到中國的真面目：它所承諾的50年不變，港人自治，完全破功。而且，該法適用範圍不只香港，蘇貞昌批評中共根本想管轄全世界，呼籲台灣民眾認清中共本質並自保。
直播報導
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台灣總統蔡英文：給予香港人民最堅定支持
台灣總統蔡英文周二（7月1日）上午在臉書表示，援港專案的「台港服務交流辦公室」正式營運。因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。
她還表示，中國曾經承諾香港五十年不變，港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。
台灣行政院長蘇貞昌則表示，港版國安法讓大家看到中國的真面目：它所承諾的50年不變，港人自治，完全破功。而且，該法適用範圍不只香港，蘇貞昌批評中共根本想管轄全世界，呼籲台灣民眾認清中共本質並自保。
張曉明：《國安法》是給香港的生日禮物
在北京，中國國新辦舉行記者會交代港區《國安法》的詳情。
中國港澳辦副主任張曉明在會上稱，港區《國安法》是給予香港的生日禮物，是令香港發展重返正軌的轉捩點。他表示，香港不止一次出現過移民潮及撤資潮，相信立法所出現的所有的恐懼，都被時間及事實消除，化為烏有，又認為港區國安法可以扭轉乾坤，產生變局效應，一法可安香江。
他稱，香港人想移民是怕「黑暴」及看不到出路，又稱有人原本想移民新加坡，但當知道人大將制訂港區《國安法》，便說「香港有救了」，他相信，香港可變亂為治，絶境重生。
在發佈會上，中國人大常委會法工委主任沈春耀則指出，港區《國安法》在短時間內完成，是完全按照中國的立法程序進行，強調過程有聽取香港政府和各界人士的意見。
香港法律界：港區《國安法》是把中國特色的法治概念套用至香港
中國人大常委會6月30日通過港區《國家安全法》，香港政府在30日晚11時刊憲，「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四條罪行被寫入《基本法》附件三，法律即時生效。
憲報列出四項罪行和處罰，最高刑罰是終身監禁，當中部分細節讓外界憂慮。
香港大律師公會副主席葉巧琦表示，港區《國安法》條文沒有定義何謂「國家安全」，條文提及一些字眼不清晰，例如當中提及以「其他非法手段」，組織、策劃或實施顛覆國家政權的行為，即屬犯罪，當中的「其他非法手段」幾乎涵蓋任何手段，反問部分店鋪向示威者提供食物及飲品等，是否算違法。她擔心條文會影響正常的國際交流，憂慮港人接受外國媒體訪問時，一不小心說錯話就會有問題。她表示，日後成立的香港特區維護國家安全委員會，工作信息不會公開，作出的決定亦不受司法覆核，是完全無透明度，而《國安法》條文公開前並無經過諮詢，認為社會要廣泛討論，才知道條文對各界的實際影響。
香港大學法律學者張達明表示，港區《國安法》的文本比他預想最差的情況更差，稱法律文本「充滿國內社會主義法制的特色，與香港普通法的精神及法律語言大相徑庭」，北京是「將具中國特色的法治概念套用至香港」。
他舉例指，香港維護國家安全委員會的工作將不受任何特區機構、組織的干涉，無須公開，及不受司法覆核，做法有別於一貫法治社會要求公權者須受獨立法院監管的精神，而維護國家安全委員會的開支不受立法會審批，而經由行政長官直接批准，偏離以往公共財政須由立法會批准的慣例，他指出，國際人權標凖一般要求行為必須包括使用武力或武力威脅，才會構成分裂國家，以保障言論由及和平集會等權利，但港區《國安法》是不理會是否使用武力。他亦指出，恐怖活動罪名定義廣闊，只要是為實現政治主張組織不同的非法行動（例如縱火、嚴重干擾交通），也可被視為恐怖活動。
【新聞回顧】香港《國安法》有哪些內容？會產生什麼影響？
中聯辦主任駱惠寧：港區《國安法》是「高懸的利劍」
香港政府7月1日早上舉行了主權移交的升旗儀式和慶祝酒會，但由於疫情關係縮減規模，沒設公眾席。
在活動上，中聯辦主任駱惠寧表示，港區《國安法》是香港「由亂到治的重大轉捩點」，亦是一國兩制實踐的「重大歷程碑」。他指，去年修例風波，暴露香港在維護國家安全的巨大風險，是「一國兩制」前所未有的嚴峻挑戰，通過港區《國安法》，有利加固及體現「一國兩制」體系，港區《國安法》對危害國家安全的「極少數人」來說，是「高懸的利劍」，對絶大多數香港居民，包括在港外國人來說，是保障權利自由和安寧生活的「守護神」。
香港行政長官林鄭月娥指，一些外國及本地組織及人士對港區《國安法》「百般抵毀及惡意攻擊」，重申《國安法》「合憲合法合情合理」，不影響香港的高度自治、司法獨立、法治及香港市民的合法權益，形容是香港走出困局，由亂到治的轉機。
她提到，過去一年是她40年公務員生涯最嚴峻的考驗，個人遭受前所未有攻擊，亦對香港前景憂慮，感謝中央對她信任。她指，政府未來兩年要走出政治困境、重振經濟、恢復香港國際聲譽及重建政府與青年關係，並非易事，但只要大家願放下分歧，重新出發，相信香港可再創光輝前路。
中環碼頭「慶香港回歸」：《國安法》更好地保障言論自由
周三（7月1日）上午9點左右，香港各界慶典委員會在香港中環摩天輪附近，舉辦「慶香港回歸」23週年紀念。40多歲的家庭主婦馬女士和幾個朋友一起來唱國歌。她說自己是第一次來，香港《國安法》通過，今天有特別意義。
馬女士有兩個小朋友，分別9歲和13歲。去年反送中運動期間，她擔心小朋友的安全。馬女士說自己以往對政治冷感，是去年的「反送中」運動讓她們覺得香港的自由岌岌可危。她希望香港可以回到「反送中」運動以前，稱《國安法》可以更好地保障言論自由和集會自由。馬女士對BBC中文現場記者說，她希望可以自由地表達政見而不被人攻擊。
大部分在中環參加慶典活動的都是中老年人。中環碼頭停著多輛旅遊車。一些人隨團過來，表示並不知道今天團隊有甚麼安排，很多人不願意接受訪問。一位在看《大公報》的郭先生告訴BBC中文，知道《國安法》已經通過，希望香港今後「安定繁榮」。
多媒體直播開始
港區《國安法》正式實施，港府早上依舊舉行升旗禮和慶祝酒會。香港民主派在警方反對下，堅持在下午發起七一遊行。BBC中文今天通過多媒體方式持續為您直播香港正在發生的新聞，和您一起記錄和見證歷史。