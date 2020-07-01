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中國人大常委會6月30日通過港區《國家安全法》，香港政府在30日晚11時刊憲，「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四條罪行被寫入《基本法》附件三，法律即時生效。

憲報列出四項罪行和處罰，最高刑罰是終身監禁，當中部分細節讓外界憂慮。

香港大律師公會副主席葉巧琦表示，港區《國安法》條文沒有定義何謂「國家安全」，條文提及一些字眼不清晰，例如當中提及以「其他非法手段」，組織、策劃或實施顛覆國家政權的行為，即屬犯罪，當中的「其他非法手段」幾乎涵蓋任何手段，反問部分店鋪向示威者提供食物及飲品等，是否算違法。她擔心條文會影響正常的國際交流，憂慮港人接受外國媒體訪問時，一不小心說錯話就會有問題。她表示，日後成立的香港特區維護國家安全委員會，工作信息不會公開，作出的決定亦不受司法覆核，是完全無透明度，而《國安法》條文公開前並無經過諮詢，認為社會要廣泛討論，才知道條文對各界的實際影響。

香港大學法律學者張達明表示，港區《國安法》的文本比他預想最差的情況更差，稱法律文本「充滿國內社會主義法制的特色，與香港普通法的精神及法律語言大相徑庭」，北京是「將具中國特色的法治概念套用至香港」。

他舉例指，香港維護國家安全委員會的工作將不受任何特區機構、組織的干涉，無須公開，及不受司法覆核，做法有別於一貫法治社會要求公權者須受獨立法院監管的精神，而維護國家安全委員會的開支不受立法會審批，而經由行政長官直接批准，偏離以往公共財政須由立法會批准的慣例，他指出，國際人權標凖一般要求行為必須包括使用武力或武力威脅，才會構成分裂國家，以保障言論由及和平集會等權利，但港區《國安法》是不理會是否使用武力。他亦指出，恐怖活動罪名定義廣闊，只要是為實現政治主張組織不同的非法行動（例如縱火、嚴重干擾交通），也可被視為恐怖活動。