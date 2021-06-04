六四32週年：國安法管轄香港，維園燭光會否熄滅？

香港警方上月以新冠疫情為由，拒絶批准支聯會6月4日在維園舉辦年度燭光晚會。並再三呼籲市民，不要參與「任何未經批准集結」。支聯會表明今年在6月4日當天不會組織任何「六四」相關活動，但呼籲市民「自發悼念」。 香港警方對BBC中文表示，在「六四」當日會在相關地點部署足夠警力，「迅速果斷執法」。警方發言人說：「警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的群組聚集，並應避免聚集，減低病毒擴散的風險。 」 根據香港電台、《明報》、《香港01》、《南華早報》等多家香港媒體引述警方消息稱，當局將會部署超過數以千計的警員在「六四」當天於市內各處戒備，其中單在維園，就凖備安排3千名警員，防止有人違法集結悼念「六四」。 港媒引述的消息人士透露，「身穿黑衣」、「叫喊口號」和「燃點燭光」都可能成為違法證據，會按情況可能隨時封鎖維園等個別地點。不過警方暫時未有計劃以《國安法》為主要檢控方式，而是以疫情「限聚令」或《公安條例》的未經批准集結等相關罪名執法。 對於有消息傳出，在維園附近穿黑衣點燭光都可能違法，支聯會秘書蔡耀昌批評這「變相恐嚇香港人」，呼籲市民小心應對，相信港人能以合法、和平、理性的方式，用自己的方式表達對「六四」的悼念。 六四32週年：《國安法》下香港悼念困難重重，黑衣燭光也可能違法
直播報導
所有標注均為英國時間
《國安法》下香港悼念困難重重
香港警方上月以新冠疫情為由，拒絶批准支聯會6月4日在維園舉辦年度燭光晚會。並再三呼籲市民，不要參與「任何未經批准集結」。支聯會表明今年在6月4日當天不會組織任何「六四」相關活動，但呼籲市民「自發悼念」。
香港警方對BBC中文表示，在「六四」當日會在相關地點部署足夠警力，「迅速果斷執法」。警方發言人說：「警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的群組聚集，並應避免聚集，減低病毒擴散的風險。 」
根據香港電台、《明報》、《香港01》、《南華早報》等多家香港媒體引述警方消息稱，當局將會部署超過數以千計的警員在「六四」當天於市內各處戒備，其中單在維園，就凖備安排3千名警員，防止有人違法集結悼念「六四」。
港媒引述的消息人士透露，「身穿黑衣」、「叫喊口號」和「燃點燭光」都可能成為違法證據，會按情況可能隨時封鎖維園等個別地點。不過警方暫時未有計劃以《國安法》為主要檢控方式，而是以疫情「限聚令」或《公安條例》的未經批准集結等相關罪名執法。
對於有消息傳出，在維園附近穿黑衣點燭光都可能違法，支聯會秘書蔡耀昌批評這「變相恐嚇香港人」，呼籲市民小心應對，相信港人能以合法、和平、理性的方式，用自己的方式表達對「六四」的悼念。
六四32週年：《國安法》下香港悼念困難重重，黑衣燭光也可能違法
英國領館「點燃燭光」
英國駐香港總領事館在其官方Facebook 和Twitter賬號上刊登了一張白蠟燭照片，並未附加任何說明。
香港大學學生洗刷國殤之柱
香港大學學生按過去的傳統，洗刷在校園內的國殤之柱，並進行默哀。
國殤之柱在1997年的六四晚會，從維園的集會場地移送到香港大學校園安置至今，當時距離香港主權移交不足一個月。香港大學學生會每年都會為國殤之柱清潔，並重新上漆。
香港應用程式推「不存在的六四集會」
香港「黃店」搜尋應用程式「Mee懲罰師」在網絡上發起紀念活動「不存在的六四集會」，至下午五點有超過450人參與。 不少人在活動下方發佈點燃蠟燭的圖片，紀念在六四事件中死去的人，並留言「未敢忘記」「勿忘六四」等。
其中一位署名Lau的網友寫道，「死亡不是真正的失去，遺忘才是永恆的消亡。」 另一位署名Him的網友寫道，「人與強權的鬥爭，即記憶與遺忘的鬥爭。六四天安門的血腥是改變不了的歷史」。
流亡海外的香港前立法會議員也許無法再在香港過「六四」
分別流亡澳洲和英國的香港前立法會議員許智峯和羅冠聰也在「六四」前夕在社交媒體分享了無法在香港悼念「六四」的感受。
身在澳洲的許智峯表示，自1999年一直堅持年年到維園出席燭光晚會，是他政治啟蒙的地方，離開香港後最掛念香港的並非個別的人和事，而是香港以前能夠和其他人一起上街示威的自由。
他表示，當香港也難以組織「六四」悼念活動，身在海外的人要承擔更大責任，他在澳洲所居住的城市發起燭光悼念活動。
另一名身在英國的羅冠聰回憶稱，曾在2014年在地鐵站以靜默閲讀文匯報和播放「六四」的錄音進行抗議，但他自己再也回不了那個地鐵站月台。
他說：「我們的記憶尚存，希望各位都能用安全的方法，將六四屠城、八九民運的歷史真相傳承予下一代。在公共空間的悼念乎近消亡，在私人空間，我們便要多走一步。」
社交媒體上的「六四」紀念
在中國大陸社交媒體，一些網友通過文字和圖片含蓄隱晦地紀念六四。
網友們在微信朋友圈發出各式各樣的蠟燭圖片，配文「Never forget, never give up（永不遺忘，永不放棄）」，「記得那一天，要記得那一天」。
還有網友上傳白花的圖片，圖片上的文字是「從來不需要想起，永遠也不會忘記」。
在音頻社交平台clubhouse上，過去數周已有各種華語用戶的紀念房間和討論。從6月3日至周五（6月4日），越來越的六四主題的房間和討論出現，如「點燃燭光，紀念六四」、「致自由，向八九六四的學運前輩們致敬」等。
大量警員在維園駐守
香港警方以新冠肺炎疫情為由，禁止支聯會在維多利亞公園舉辦悼念活動。警方在當地時間下午二時開始，以可能有人舉行非法集會為由，封閉維園部分區域。
現場所見，每一個被封鎖的通道都有警員駐守，公園被圍封的範圍完全沒有途人，附近也停靠了大量警車。
香港普通人的聲音
香港市民黃先生告訴BBC中文，他往年這一天幾乎都會去維多利亞公園參加燭光悼念晚會，今年政府以疫情為由不批准集會，覺得十分可惜。 黃先生說，得知今晚穿黑衣去維多利亞公園都可能被逮捕，「打壓到這個程度，好離譜」。
他以往今天都會穿黑衫，但今年考慮到警方的警告，穿上一件黑白相間的T恤，「說是黑衫但明明有半邊是白色，還有什麼理由抓我？」黃先生反問。 他打算夜晚去維多利亞公園走一走，打開手機放上一張點燃著的蠟燭的動態圖片，以自己的方式表達悼念。
「這麼多年來都未得到平反，而且死去這麼多人，所以仍要紀念」，黃先生說。對於香港，這麼多年來風雨無阻舉辦燭光晚會，「堅持就是意義所在」，他說。
天安門母親：中國政府有不可推卸的責任
「六四」遇難者母親組成的「天安門母親」在6月1日透過總部設於美國的「中國人權」發表124名難屬聯署的聲明，指每個遇難家庭都承受痛苦和生活煎熬，「當年的血腥慘案對我們和所有國民造成的傷害，政府負有不可推卸的責任」。
他們表示，中國《憲法》規定人民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由，但掌權者無視法律，無視國民的生命，無視政府的職能，隨意決定國民的生殺大權，亂扣「反革命暴亂分子」和「危害國家政權」的大帽子。聲明稱，雖然他們多次呼籲政治問題法律解決，但政府至今依然對「六四」慘案保持沉默，絲毫沒有懺悔之心。
韓東方：不要替恐懼的製造者攜帶恐懼
當年在天安門廣場上擔任「北京工人自治聯合會」新聞發言人的韓東方於1993年被中國驅逐出境，繼而在香港定居，成為少數能持續出席維園燭光晚會的「六四」老將。
像主辦晚會的香港支聯會這樣的非政府組織前景堪憂，但韓東方仍堅信他主持的《中國勞工通訊》能安然度過。
韓東方在「六四」事件32週年前夕向BBC中文講述他對香港時局的看法。
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今天是中國當局在北京天安門鎮壓學生民主運動（「六四」事件）32週年。
香港警方連續第二年以疫情為由禁止支聯會在6月4日晚於銅鑼灣維多利亞公園舉行「六四」集會，並安排數千名警員嚴陣以待。
4日早上，支聯會副主席鄒幸彤和一名20歲男子被捕，警方指他們涉嫌在社交平台公布和宣傳未經批准集結，指他們的行為「極不負責任」。
鄒幸彤早前在社交網站曾表示會以個人名義，「在大家都能看到的地方點起燭光」，呼籲市民在晚上8時舉起燈光或燭光。
支聯會認為這是「恐嚇」市民，但秘書蔡耀昌稱，鄒幸彤近期言論不代表支聯會。
香港警方下午封鎖維園的足球場和中央草坪，每當有人身處現場就會包圍相關人士勸喻他們離開。
港府官員警告參與集會的人違法，面臨五年牢獄的刑責。
支聯會表示不會組織悼念活動，但個別成員將以個人名義進行悼念活動。
BBC中文會密切跟進今天香港和各地紀念活動進展。