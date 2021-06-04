六四32週年：國安法管轄香港，維園燭光會否熄滅？

香港警方上月以新冠疫情為由，拒絶批准支聯會6月4日在維園舉辦年度燭光晚會。並再三呼籲市民，不要參與「任何未經批准集結」。支聯會表明今年在6月4日當天不會組織任何「六四」相關活動，但呼籲市民「自發悼念」。

香港警方對BBC中文表示，在「六四」當日會在相關地點部署足夠警力，「迅速果斷執法」。警方發言人說：「警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的群組聚集，並應避免聚集，減低病毒擴散的風險。 」

根據香港電台、《明報》、《香港01》、《南華早報》等多家香港媒體引述警方消息稱，當局將會部署超過數以千計的警員在「六四」當天於市內各處戒備，其中單在維園，就凖備安排3千名警員，防止有人違法集結悼念「六四」。

港媒引述的消息人士透露，「身穿黑衣」、「叫喊口號」和「燃點燭光」都可能成為違法證據，會按情況可能隨時封鎖維園等個別地點。不過警方暫時未有計劃以《國安法》為主要檢控方式，而是以疫情「限聚令」或《公安條例》的未經批准集結等相關罪名執法。

對於有消息傳出，在維園附近穿黑衣點燭光都可能違法，支聯會秘書蔡耀昌批評這「變相恐嚇香港人」，呼籲市民小心應對，相信港人能以合法、和平、理性的方式，用自己的方式表達對「六四」的悼念。

六四32週年：《國安法》下香港悼念困難重重，黑衣燭光也可能違法

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