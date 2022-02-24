俄羅斯向烏克蘭發動「全面入侵」 全國多個目標被襲擊

普京在莫斯科時間凌晨5點55分宣佈對烏克蘭採取軍事行動，幾分鐘後，第一批炮擊和導彈襲擊烏克蘭。

在首都基輔，警報聲大響。照片顯示，人們逃離城市，成群結隊的汽車堵塞了一條高速路。

社交媒體上的信息顯示，人們的恐慌感越來越強，一些人說他們正被趕到防空洞和地下室裏。電視畫面顯示，人們在街上聚在一起祈禱。

《衛報》駐基輔記者盧克·哈丁（Luke Harding）在推特上說，街上的人很少，人們在提款機前排隊等候。