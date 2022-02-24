俄羅斯向烏克蘭發動「全面入侵」 全國多個目標被襲擊

烏克蘭總統澤連斯基早些時候警告，俄羅斯現在隨時可能在歐洲發動「一場大戰」，他還呼籲俄羅斯人反對這場戰爭。 澤連斯基深夜發表講話稱，他曾尋求與俄羅斯總統普京會談，但沒有成功。 「我主動與俄羅斯聯邦總統進行了電話溝通。結果是：沉默。」澤連斯基說。 他表示，俄羅斯在烏克蘭邊境有近20萬軍隊和數千輛戰車。 澤連斯基從烏克蘭語轉為俄語，激動地呼籲俄羅斯人拒絶進攻，說他們在烏克蘭問題上被欺騙了。 「誰能阻止（戰爭）？人民。我相信，這些人就在你們中間，」他說。
直播報導
所有標注均為英國時間
俄羅斯現在隨時可能在歐洲發動「一場大戰」
烏克蘭總統澤連斯基早些時候警告，俄羅斯現在隨時可能在歐洲發動「一場大戰」，他還呼籲俄羅斯人反對這場戰爭。
澤連斯基深夜發表講話稱，他曾尋求與俄羅斯總統普京會談，但沒有成功。
「我主動與俄羅斯聯邦總統進行了電話溝通。結果是：沉默。」澤連斯基說。
他表示，俄羅斯在烏克蘭邊境有近20萬軍隊和數千輛戰車。
澤連斯基從烏克蘭語轉為俄語，激動地呼籲俄羅斯人拒絶進攻，說他們在烏克蘭問題上被欺騙了。
「誰能阻止（戰爭）？人民。我相信，這些人就在你們中間，」他說。
烏克蘭軍方：擊落俄羅斯飛機
烏克蘭武裝部隊表示，他們已經擊落了五架俄羅斯飛機和一架直升機。
烏克蘭軍隊聲明稱：「保持冷靜，相信烏克蘭的保衛者」。
俄羅斯國防部否認其飛機被擊落。
烏克蘭邊境防衛部隊：俄軍車隊已越境進入烏克蘭
烏克蘭邊境防衛部隊（DPSU）稱，俄羅斯軍方車隊已經進入烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇梅（Sumy）地區和東部的盧甘斯克（Luhansk）和哈爾科夫（Kharkiv）地區。
該消息指，俄羅斯越境之前先進行了砲火攻擊。
DPSU表示，有烏克蘭邊防人員受傷，並表示烏克蘭邊防和武裝部隊正在「採取一切措施阻擊敵人」。
居民逃離烏克蘭首都基輔
普京在莫斯科時間凌晨5點55分宣佈對烏克蘭採取軍事行動，幾分鐘後，第一批炮擊和導彈襲擊烏克蘭。
在首都基輔，警報聲大響。照片顯示，人們逃離城市，成群結隊的汽車堵塞了一條高速路。
社交媒體上的信息顯示，人們的恐慌感越來越強，一些人說他們正被趕到防空洞和地下室裏。電視畫面顯示，人們在街上聚在一起祈禱。
《衛報》駐基輔記者盧克·哈丁（Luke Harding）在推特上說，街上的人很少，人們在提款機前排隊等候。
拜登稱美國和盟國將對俄實施嚴厲制裁
美國總統拜登表示，他已經與烏克蘭總統澤連斯基通話，並向他介紹，美國正在採取措施，聚集國際社會的譴責。
拜登在一份聲明中說，他譴責這次襲擊是「無緣無故，毫無道理」。
拜登補充說，澤連斯基「要求我呼籲世界各國領導人明確反對普京總統的公然侵略行為，並與烏克蘭人民站在一起」。
拜登說，他將在周四與七國集團領導人會晤，美國及其盟國「將對俄羅斯實施嚴厲制裁」。
「我們將繼續向烏克蘭和烏克蘭人民提供支持和援助，」他說。
普京宣佈在位於烏克蘭的頓巴斯地區進行「軍事行動」
普京在一次電視講話中做出這一宣佈，與此同時聯合國安理會正要求他停止行動。
頓巴斯是頓涅茨克盆地的簡稱。區域內的頓涅茨克和盧甘斯克部分地區目前已脫離烏克蘭政府實際管治。
頓巴斯地區跨越烏克蘭的兩個州：頓涅茨克州的中部、北部和盧甘斯克州南部。最大城市頓涅茨克通常被認為是頓巴斯的非正式首府。
普京已於2月22日承認這一區域由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。