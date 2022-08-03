佩洛西會晤蔡英文：美國不會遺棄台灣

中國香港與澳門特區分別發表聲明，譴責美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣。 香港特區星期二（8月2日）深夜至星期三（3日）凌晨先後以特區政府發言人、行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國和保安局名義，發表六份譴責聲明。 政務司副司長卓永興 與 律政司副司長張國鈞 也分別在社交媒體發表評論。 其中，李家超的聲明說：「香港特別行政區政府反『台獨』意志堅定，立場清晰，全力支持中央政府維護國家主權和領土完整的堅定決心……佩洛西竄訪台灣，助長『台獨』意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣2000多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。」 澳門特區政府則在星期三早上發表聲明說 ：「特區政府在台灣問題上的立場一以貫之，堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。」 不少網民在有關中國香港特區政府聲明的媒體報道帖文下留言，質疑此類外交事務與特區政府有何關係。 特區政府聲明跟隨中國大陸使用「竄訪」一詞也引起了一些網民的注意。BBC中文此前曾分析這種語言變化現象： 中國官腔進入香港政府用語 分析形容再證北京政治影響
直播報導
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香港、澳門政府紛發聲明譴責佩洛西訪台
中國香港與澳門特區分別發表聲明，譴責美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣。
香港特區星期二（8月2日）深夜至星期三（3日）凌晨先後以特區政府發言人、行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國和保安局名義，發表六份譴責聲明。政務司副司長卓永興與律政司副司長張國鈞也分別在社交媒體發表評論。
其中，李家超的聲明說：「香港特別行政區政府反『台獨』意志堅定，立場清晰，全力支持中央政府維護國家主權和領土完整的堅定決心……佩洛西竄訪台灣，助長『台獨』意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣2000多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。」
澳門特區政府則在星期三早上發表聲明說：「特區政府在台灣問題上的立場一以貫之，堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。」
不少網民在有關中國香港特區政府聲明的媒體報道帖文下留言，質疑此類外交事務與特區政府有何關係。
特區政府聲明跟隨中國大陸使用「竄訪」一詞也引起了一些網民的注意。BBC中文此前曾分析這種語言變化現象：中國官腔進入香港政府用語 分析形容再證北京政治影響
台鐵、7-11屏幕疑被黑客入侵插播反佩洛西信息
蔡英文上午會晤佩洛西，台灣至少兩家機構有廣告屏幕懷疑遭黑客入侵，植入反對佩洛西訪台的信息。
其中，交通部台灣鐵路管理局高雄新左營車站一面屏幕上出現「老巫婆竄訪台灣」字眼。多家7-11便利店屏幕則出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」信息。
台鐵與7-11分別表示，是廣告商方面出問題。其中，台鐵局報警處理。
最新消息佩洛西與蔡英文會見記者
蔡英文：佩洛西是台灣最堅定友人
台灣總統蔡英文在會晤上說，佩洛西是「台灣最堅定友人」，她這次訪問台灣「展現美國國會對台灣堅若磐石的支持」。
蔡英文說：「裴洛西（佩洛西）議長和台灣有很深的淵源，在1999年10月裴洛西長曾經訪問台灣，當時特別關心9.21震災的後續情況。」
「而這20多年來，裴洛西議長也一直持續關注台灣的民主發展，並且長期支持台灣的國際參與。我要對此表達最誠摯的感謝。」
蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，隨後將在台北賓館午宴接待佩洛西一行。
佩洛西：美國不會遺棄台灣
佩洛西在台灣總統府的會晤上說：「今天我們這訪問團來到台灣——我對此是尤其自豪——毫不含糊地說明，我們不會遺棄台灣，我們也對我們持久的友誼感到自豪。」
佩洛西說：「當前美國與台灣的團結比以往更顯重要，這是我們今天帶來的信息。」
「台灣是美國可靠且值得信賴的伙伴。」
「我們將繼續在印太安全與供應鏈等領域強化合作，並進一步提升美台關係。」
台灣兩主要政黨歡迎佩洛西到訪
台灣執政黨民進黨稱讚美國眾議院議長的到訪。這是意料之中的——蔡英文總統領導下的台灣自2020年贏得大選以來感受到來自北京的壓力越來越大。這一勝利令北京感到震驚，因為民進黨的綱領是關於維持和維護台灣的主權以及與中國保持距離。
自1949年以來大部分時間都曾統治台灣的反對黨國民黨傾向於最終與大陸統一。但它也在昨晚對佩洛西的訪問表示歡迎。
國民黨在推特發文說，歡迎佩洛西的到訪，並稱她的訪問將促進台灣海峽的和平與穩定，促進自由民主價值觀和自由貿易，以及自由開放的印太地區。
最新消息佩洛西與蔡英文會晤
佩洛西轉到總統府，與台灣總統蔡英文會晤。BBC中文YouTube現場直播：
大陸國防部將實彈演練 台國防部：企圖威脅重要港口與都會區域
佩洛西抵達台北後，中國大陸國防部星期二深夜宣佈，將從星期四（8月4日）起一連四天舉行實彈射擊演練。據北京發佈的演練範圍地圖，中國解放軍將包圍台灣演練。
台灣國防部星期三凌晨回應稱：「中共此次宣佈以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅我重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。」
台灣軍方還說，大陸軍方這次演練，「凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態」。
官方台灣中央社引述麻省理工學院政治學教授傅泰林（Prof Taylor Fravel）說，比較1995與1996年台海危機時，解放軍在台海附近軍演的六處範圍，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，最接近高雄港的距離約為20公里。
中國官方新華社稱：「此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。」
最新消息佩洛西抵達立法院拜訪
佩洛西抵達台灣立法院拜訪。
台灣立法院院長游錫堃星期三早上發帖，證實其本人新冠病毒病（COVID-19）檢測陽性，無法親自接待佩洛西，由副院長蔡其昌代為接待。
中國外交部召見美國駐北京大使
中國外交部星期二（8月2日）深夜召見美國駐北京大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns），就美國國會眾議長佩洛西對台灣對訪問「向美方提出嚴正交涉和強烈抗議」。
中國外交部副部長謝鋒表示，佩洛西「冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」
謝鋒警告說，佩洛西訪台「性質極其惡劣，將帶來嚴重後果」，並說中國不會坐視不管。
佩洛西表示，她想兌現美國「支持台灣充滿活力的民主的堅定承諾」。
佩洛西深夜抵達台灣
佩洛西攜訪團是在台北時間星期二（8月2日）深夜抵達台北松山機場。
據台灣媒體報道，佩洛西一行將於星期三（3日））上午拜會台灣立法院、與台灣總統蔡英文會談，預計國家安全會議秘書長、國防部長、國安局長等官員將出席會晤。
報道還說，佩洛西在台期間將接受媒體公開訪問，預計星期三下午離開台灣。
自1970年代華盛頓與台北斷交、和北京建交以來，美國到訪過台灣的最高級別政治人物就是國會的眾議院議長。1997年4月，美國時任眾議長、共和黨人金里奇（Newt Gingrich，台譯金瑞契）曾「旋風式」訪問台灣。
稍早前報道：佩洛西訪台：美國眾議院議長抵達台北 白宮稱中國預備展示軍力
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美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯波洛西／裴洛西）成為25年來訪問台灣的最高級美國政治人物，BBC中文將為您提供多媒體滾動播報。