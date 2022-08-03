佩洛西會晤蔡英文：美國不會遺棄台灣

中國香港與澳門特區分別發表聲明，譴責美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣。

香港特區星期二（8月2日）深夜至星期三（3日）凌晨先後以特區政府發言人、行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國和保安局名義，發表六份譴責聲明。政務司副司長卓永興 與律政司副司長張國鈞 也分別在社交媒體發表評論。

其中，李家超的聲明說：「香港特別行政區政府反『台獨』意志堅定，立場清晰，全力支持中央政府維護國家主權和領土完整的堅定決心……佩洛西竄訪台灣，助長『台獨』意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣2000多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。」

澳門特區政府則在星期三早上發表聲明說 ：「特區政府在台灣問題上的立場一以貫之，堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。」

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不少網民在有關中國香港特區政府聲明的媒體報道帖文下留言，質疑此類外交事務與特區政府有何關係。

特區政府聲明跟隨中國大陸使用「竄訪」一詞也引起了一些網民的注意。BBC中文此前曾分析這種語言變化現象：中國官腔進入香港政府用語 分析形容再證北京政治影響