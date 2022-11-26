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台灣2022九合一地方選舉多媒體直播：三強爭霸新格局，公民權能否降低到18歲
2022台灣九合一選舉將在11月26日（星期六）登場，與18歲公民權修憲案複決同時舉行。 九合一選舉每 4 年舉行一次，將選出直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（裏）長。三大候選人參與競爭的台北市長選戰可能為兩年後的總統大選奠定基調。 BBC中文盤點台灣此次選舉幾大看點。
2022台灣九合一選舉將在11月26日（星期六）登場，與18歲公民權修憲案複決同時舉行。 九合一選舉每 4 年舉行一次，將選出直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（裏）長。三大候選人參與競爭的台北市長選戰可能為兩年後的總統大選奠定基調。 BBC中文盤點台灣此次選舉幾大看點。
直播報導
所有標注均為英國時間
【現場直擊】台北市民冒雨投票
BBC中文記者 李澄欣 發自台北
記者在投票現場看到，今天台北陰天，間或有微雨，有選民撐著傘到票站投票。天氣情況可能會影響選舉的投票率。
歡迎！
BBC中文推出台灣2002年台灣九合一地方選舉多媒體直播，從現場帶來第一手的報道，敬請關注。