直播 直播 台灣2022九合一地方選舉多媒體直播：三強爭霸新格局，公民權能否降低到18歲

2022台灣九合一選舉將在11月26日（星期六）登場，與18歲公民權修憲案複決同時舉行。 九合一選舉每 4 年舉行一次，將選出直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（裏）長。三大候選人參與競爭的台北市長選戰可能為兩年後的總統大選奠定基調。 BBC中文盤點台灣此次選舉幾大看點。