哈里王子與梅根共偕連理　溫莎喜氣洋洋

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從婚紗、花童、誓詞到聖詩，這就是個傳統的婚禮。

在一系列的公告中，白金漢宮曾明確表示，新人想要個形式不一樣的婚禮。

結果，禮拜儀式突出了這場婚禮現代、多元的一面：天國的福音（Kingdom Gospel）合唱團打出了節奏，然後是黑人大提琴家，還有美國聖公會主席主教孔茂功（Bishop Michael Curry）那蕩氣迴腸的講道。

每一場婚禮，都是王室蛻變的機會。婚禮前那幾個星期也許曾經風浪，但已成過去。

這場婚禮對於王室來說，攸關未來，一個不一樣的未來。