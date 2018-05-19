哈里王子與梅根共偕連理　溫莎喜氣洋洋

BBC中文多媒體直播薩塞克斯公爵伉儷婚禮到此結束，讓我們再次祝福一對新人白頭到老，永結同心。歡迎瀏覽本網的其他內容。謝謝收看。
直播報導
撰稿人 皓宇, 蘇平, Vivian Wu, 劉子維, 何桂藍, 趙雅珊, 陳岩, 蕭爾, 王宜清, 友義, 凱露 和 葉靖斯
所有標注均為英國時間
再見！
BBC中文多媒體直播薩塞克斯公爵伉儷婚禮到此結束，讓我們再次祝福一對新人白頭到老，永結同心。歡迎瀏覽本網的其他內容。謝謝收看。
「現代、多元」的婚禮
Jonny Dymond
BBC王室事務記者
從婚紗、花童、誓詞到聖詩，這就是個傳統的婚禮。
在一系列的公告中，白金漢宮曾明確表示，新人想要個形式不一樣的婚禮。
結果，禮拜儀式突出了這場婚禮現代、多元的一面：天國的福音（Kingdom Gospel）合唱團打出了節奏，然後是黑人大提琴家，還有美國聖公會主席主教孔茂功（Bishop Michael Curry）那蕩氣迴腸的講道。
每一場婚禮，都是王室蛻變的機會。婚禮前那幾個星期也許曾經風浪，但已成過去。
這場婚禮對於王室來說，攸關未來，一個不一樣的未來。
精彩回放：哈里和梅根接吻瞬間
精彩回放：女王陛下的表情
精彩回放：新娘梅根驚艷出場瞬間
精彩回放：花童入場
在香港，看著黃昏，收看王室大婚直播
來自漢普郡的 Emily Rigg 和 Alice Rigg 坐在香港淺水灣的海灘上，收聽著BBC廣播電台第四台的直播。
而因為時差關係，那正是日落時分。
Emily說：「我來看我的姊妹，她在香港大學讀書。我們當然不能錯過王室大婚啦！」
回放：哈里梅根大婚精彩瞬間
接下來有什麼節目？
午後，溫莎城堡內的聖喬治大廳（St George's Hall）將有婚宴。但新翁威爾士親王晚上還將在溫莎城堡內廷的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）設私宴款待新人與200名親朋。
換個稱呼！
哈里王子居住的肯辛頓宮已全面改用薩塞克斯公爵伉儷來稱呼一對新人。
英聯邦與外國領袖道賀
英國首相特雷莎·梅、加拿大總理特魯多分別在社交媒體上道賀。
回放：新人交換戒指瞬間
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回放：哈里王子揭起梅根婚紗的經典瞬間
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重溫：讓人期待的一吻
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最新消息巡遊開始
薩塞克斯公爵伉儷坐上了開篷馬車，開始在溫莎城堡與溫莎鎮的巡遊。
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圖輯：快樂的新人
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「5點15分能完了吧？」
沒想到，曼聯會有此幽默的網帖。今天曼聯正好要在17:15 BST與切爾西對賽，估計球員們沒這個空收看王室大婚直播了。
BBC英文網站的同事們在猜：貝克漢姆等下觀禮完畢，要趕去看球賽嗎？
最新消息哈里與梅根結成夫婦
坎特伯雷大主教正式宣佈哈里王子與梅根為合法夫妻。
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一起回顧梅根的華麗出場
最新消息新人聚首一刻
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