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特朗普與金正恩河內尋求突破
美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮國務委員會委員長金正恩在越南首都河內再次舉行峰會。
概要
- 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩將進行第二次峰會。
- 8個月前，特朗普與金正恩在新加坡舉行歷史性會晤，達成了一項積極但具體內容模糊的協議。
- 兩人討論的主要議題是朝鮮能否同意放棄其核武計劃。
- 他們還可能討論正式結束朝鮮戰爭（韓戰），或減少對朝鮮的制裁。
- 此次峰會於2月27日至28日，在越南首都河內舉行。
- 2月27日，特朗普與金正恩進行初次會面，兩人隨後共進晚餐。2月28日，兩人將進行正式會晤。
直播報導
所有標注均為英國時間
美國不再要求朝鮮完全「開誠佈公」？
金正恩與特朗普的此輪會面可能達成哪些協議，各種報道層出不窮。美國長期以來的一個要求是，朝鮮必須全面披露其所有核導設施及資產。然而，據美國媒體報道，談判代表們現在不再要求這樣做。朝鮮問題觀察家對此並不意外，他們稱這種策略早已被放棄。
NBC新聞（美國全國廣播公司）的推特說：美國現任和前任官員透露，作為特朗普和金正恩會談的一部分，美國談判代表不再要求朝鮮全部公開其核導計劃的完整記錄。
金正恩與特朗普都說了什麼
美國與朝鮮領導人已經開始又一場會談，但之前他們已經對此次河內會談關鍵日的議程有所評論：
特朗普在談及無核化時說：「我從開始就在說，速度對我不那麼重要。我非常感謝沒有更多核武器和導彈試驗。我們只是想要達成真正的協議。」金正恩也談到對達成協議是否有信心：「現在下結論太早，但我不想說我對此悲觀。從我現在感受到的來說，我確實感覺會有好的結果。」
金正恩需要讓強硬派滿意
斯坦福大學肖倫斯坦亞太研究中心學者安德雷·亞伯拉罕（Andray Abrahamian）對BBC說，儘管金正恩在朝鮮國內非常有權勢，但他依然需要擔心政治。
「他是這個體制中最重要的人，但這個體制中同樣有很多重要和有影響力的人。」
「朝鮮和其他國家一樣，也有強硬派。因此他不得不向美國做出一些讓步時，也需要取得一些東西，證明這種讓步是合理的。」
河內峰會：五大抓眼球的另類看點
特朗普和金正恩的越南峰會終於揭幕啦！其實，過去幾天，世界媒體已經在登高爬低地挖趣聞、淘花絮。成百上千的記者湧入河內，不把峰會從裏到外翻個遍誓不罷休的感覺。
這個髮型很「霸氣」！
第一妹妹「好暖心」
黑衣保鏢跟車跑
專列啥時「變臉」了？
找個對等酒店「有壓力」
金正恩和特朗普越南河內峰會：五大抓眼球的另類看點
你能發現金正恩的妹妹嗎？
金正恩的妹妹金與正是他最信任的身邊人之一。去年冬奧會上，金與正首次在國際場合亮相，成為朝鮮戰爭之後第一位訪問韓國的金氏家族成員。
之後她又在新加坡特金會等多個國際場合出現，這次她也來到了河內。
縮水的一對一會議
但分析人士龐達（Ankit Panda）指出，最好不要對此「過分解讀」。
龐達在推特上表示，這一次特朗普與金正恩可以提前一天溝通，而且也是第二次首腦會談，關於這種細小的問題最好不要過多解讀。
美國要求有變？
關於金正恩和特朗普今日達成的協議可能包含哪些內容，各種報道層出不窮。美國長期以來的一個要求是，朝鮮必須完全披露其所有核導彈資產和設施。美國媒體報道稱，談判代表們將不再要求這點。這並不讓朝鮮觀察者吃驚，他們說這種策略早就被放棄了。
朝鮮人看到了什麼？
與以往不同，朝鮮媒體大篇幅報道了金正恩的此次訪問。這些照片今晨被刊登在他們的頭版上。而金正恩此前的幾次外訪，官方媒體都是在其結束訪問回國後再進行報道。
朝鮮緊密地控制著信息流通——很少有人能聽到來自外部世界的消息，否則將被視為犯罪。官方報紙成為很多朝鮮民眾了解國家政治動向的窗口。在朝鮮的地鐵站等很多公共場所，每天的官方報紙都會被陳列在固定的地方，以供民眾閲讀。
《華盛頓郵報》駐北京記者站站長安娜·菲爾德（Anna Fifield）發佈推特說：這些照片是今早朝鮮人醒來時，便可以在報紙頭版看到的。無論金正恩對特朗普說什麼，對我來說最特別的將是他給自己人民的信息。
會議開完還有會議
兩名領導人已經結束一對一會談，但將很快與雙邊高級官員一起開始另一個擴大會議。之後他們將於當地時間11：55前往午餐場所。
中國角色
金正恩乘坐火車穿越中國抵達越南，這樣的選擇也在提醒國際社會關注中國在美朝關係中扮演的角色。
「沒有美國，朝核問題不能解決，因為美國是朝鮮想要對話的對象；沒有中國，美國對朝鮮的影響力是有限，因為朝美之間缺乏信任，」韓國世宗研究所中國研究中心主任李成賢說。
關於更多越南特金會的分析，及中國在其中作用的解讀，請看我們的其他稿件：
蓬佩奧與金英哲交談
可以看到，金正恩與特朗普閉門會談時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與金正恩的得力助手、朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲交談。
他們要談什麼?
最重要的議題依然是朝鮮核問題。世界上大多數國家都不希望朝鮮擁有核武器，該國因此處於嚴重的經濟制裁之下，希望解除制裁。
在新加坡，金正恩曾含糊地承諾「去核化」——但這究竟意味著什麼，以及如何進行這一進程，都不得而知。人們期待兩人是否會在第二次峰會中達成具體的協議和更加夯實的目標，而不只是拍了一張照片，並承諾繼續對話。
「我會盡我所能帶來好結果」
美國之音報道，金正恩在會面開始時說：「我們會坐下來好好聊聊，今天我將盡我所能帶來好結果。」
首日晚餐談了什麼？還有誰參加了晚宴？
美國總統特朗普27日傍晚與朝鮮最高領導人金正恩在越南首都河內會面，為第二次會晤拉開序幕。兩人先是在河內索菲特傳奇大都會酒店先進行單獨閉門會談，隨後舉行晚宴。
了兩國首腦外，美朝各派兩名高官出席晚宴，美方派出國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）丶白宮幕僚長:米克·馬爾瓦尼 （Mick Mulvaney）；朝方則有勞動黨中央委員會副委員長金英哲 (Kim Yong Chol)，以及外交部長李勇浩 (Ri Yong Ho)。
金正恩越南再會特朗普：首日晚餐談了這些
金正恩的直覺
「現在說有點早，但是我的直覺是這樣，我確實感覺這次會有好結果，」金正恩說。
兩名領導人似乎壓力都很大
社交媒體上的分析人士也觀察到了這一點。
特朗普與金正恩的今日日程表
以下均為河內（東七區）時間：
- 0855: 金正恩與特朗普見面，雙邊會談
- 0945: 雙邊高級官員加入，舉行擴大會議
- 1145: 工作午餐
- 1405: 共同簽署聲明
- 1550: 特朗普出席新聞發佈會
- 1805: 特朗普離開河內
視頻：金正恩回應外國記者
以下是金正恩回應一名外國記者提問的瞬間。
閉門會談開始
閉門會議已經開始，特朗普與金正恩需要就細節展開詳談。
特朗普說，他不著急
「速度對我來說不那麼重要，我不急，」特朗普說，「重要的是，我們把事情做對。」