特朗普與金正恩河內尋求突破

金正恩與特朗普的此輪會面可能達成哪些協議，各種報道層出不窮。美國長期以來的一個要求是，朝鮮必須全面披露其所有核導設施及資產。然而，據美國媒體報道，談判代表們現在不再要求這樣做。朝鮮問題觀察家對此並不意外，他們稱這種策略早已被放棄。

NBC新聞（美國全國廣播公司）的推特說：美國現任和前任官員透露，作為特朗普和金正恩會談的一部分，美國談判代表不再要求朝鮮全部公開其核導計劃的完整記錄。