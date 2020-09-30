美國總統大選首場電視辯論：特朗普與拜登的直接較量

辯論主持人華萊士拋出的第一個問題關於最高法院的空缺。共和黨希望盡快通過保守派人士 艾米 · 康尼 · 巴雷特（ Amy Coney Barrett ） 的提名，民主黨則認為應該等到大選之後由新一任總統提名。 特朗普說：「我們（共和黨）掌握參議院，我們掌握白宮，我們有很棒的、備受尊敬的提名人。」他說，如果民主黨在同樣的境況中，會行動得更快，拜登聽聞在旁微笑。 「選舉已經開始了……我們應該等待，」拜登憂慮巴雷特的保守傾向，會影響全民保健，以及女權等方面的官司。 但特朗普反駁稱，他仍然在任，早已獲得授權去做決定。
直播報導
所有標注均為英國時間
辯論第一個問題：最高法院爭議
BBC中文駐北美記者 馮兆音
辯論主持人華萊士拋出的第一個問題關於最高法院的空缺。共和黨希望盡快通過保守派人士艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名，民主黨則認為應該等到大選之後由新一任總統提名。
特朗普說：「我們（共和黨）掌握參議院，我們掌握白宮，我們有很棒的、備受尊敬的提名人。」他說，如果民主黨在同樣的境況中，會行動得更快，拜登聽聞在旁微笑。
「選舉已經開始了……我們應該等待，」拜登憂慮巴雷特的保守傾向，會影響全民保健，以及女權等方面的官司。
但特朗普反駁稱，他仍然在任，早已獲得授權去做決定。
辯論開始前，特朗普家人自拍留念
特朗普女兒伊萬卡·特朗普（最右）在社交網站刊登了辯論開始前，上載了這張圖片。
有網民留意到她們的口罩都不一樣，顯示出在疫情下，口罩也是時裝的一部分。
辯論會場內的觀眾已凖備就緒
因為疫情關係，現場只有70名觀眾，他們都保持社交距離。
美國大選的選舉人團制度為何備受爭議
四年前，特朗普當選美國總統的時候，他獲得的絶對票數比對手希拉里·克林頓（Hilary Clinton）少將近300萬票。
今年的美國大選，這樣的狀況仍然有可能出現。
這是因為美國總統選舉當中的選舉人團制度，這段視頻將為你解釋這個美國民主當中的特別機制。
首場電視辯論登場 民調顯示特朗普、拜登誰領先？
美國選民將在11月3日選出下一屆的總統，共和黨的現任總統特朗普（又譯：川普）面對民主黨拜登的挑戰。
拜登在前總統奧巴馬時期擔任過副總統，此次將代表民主黨角逐白宮權力大位。
隨著競選期開始和投票日的接近，各家民意調查機構都試圖掌握美國選民的民意支持，預測誰能入主白宮。
通過分析各家民調的結果，BBC也試圖得出民調的真實性和可信度，看看民調能告訴我們和不能告訴我們什麼。
請點擊這裏查看詳細報道：
2020美國大選為何如此不尋常？
美國到底怎麼了？
2020年的美國總統選舉可能是一屆歷史上從未有過的獨特選舉，這一段影片告訴你為什麼……
拜登和特朗普支持者對辯論有何期待？
BBC的美國合作伙伴CBS電視台在辯論前進行的民調顯示，拜登與特朗普的支持者都希望他們的候選人在首場辯論中解釋政策、彰顯自信。
拜登此前在競選演講中多次出現口誤，57%的拜登支持者希望他今晚能避免出錯，只有40%的特朗普支持者期盼他們的候選人少出錯。
33%的特朗普支持者希望他辯論的表現「有娛樂性」，相比之下，只有14%的拜登支持者對拜登有此期待。
儘管絶大部分選民表示他們關注自己支持的候選人表現，也有不少人收看的主要原因是辯論的娛樂性，只有6%的選民說，他們收看是因為還沒拿定主意為誰投票。
拜登與特朗普的勝選策略
BBC中文駐北美記者 馮兆音 發自華盛頓
拜登若想奪下白宮寶座，必須穩固奧巴馬當年勝選依賴的「同盟」，包括年輕選民、非裔與拉美裔選民，以及住在城市與市郊、持自由派社會價值觀、受教育程度較高的選民。
有超過20年經驗的美國民調專家約翰·佐格比（John Zogby）說：「如果拜登可以調動非裔美國人選民，達到奧巴馬做到但希拉里沒能做到的規模，並且像奧巴馬當年那樣爭取到年輕女性選民的支持，那局面就會對拜登非常有利。」
在佐格比與新聞機構Newsmax近期合作的民調發現，81%的非裔選民支持拜登，而14%支持特朗普。
民調數字看似對拜登十分有利，然而，比對歷史數據後，會發現拜登在非裔選民中的選情並不盡如人意。
希拉里·克林頓在2016年大選中拿下89%的非裔選票，依然不敵特朗普。奧巴馬在2008年和2012年分別獲得96%與93%的非裔選票，並且當年他調動出來投票的非裔選民總數遠高於希拉里。
「如果特朗普最終得到14%的非裔選票，那對民主黨來說會是一個大麻煩，」佐格比指出。
年齡在65歲以上的「銀髮族」選民也是特朗普與拜登爭搶的對象。2016年大選中，特朗普收獲的「銀髮族」選票勝過希拉里，目前拜登與特朗普兩人在這一族群的民調打成平手。
而特朗普的勝選策略則是，說服非白人的年輕選民拜登屬於建制派，同時通過把民主黨人描繪成社會主義者、宣傳「法律與秩序」，以此爭取年長選民與白人女性的支持。
佐格比認為，在競選過程中，特朗普將攻擊拜登的年齡與健康狀況，並誇讚自己在新冠疫情應對上的表現。
美國民眾在辯論會場附近表達訴求
總統辯論在俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，一些民眾帶同標語在附近抗議。
特朗普的納稅醜聞
特朗普納稅記錄引發爭議之後數小時，民主黨總統候選人拜登公布了他去年的稅單。
拜登與他的妻子在2019年支付了約30萬美元稅金，大概是他們收入的30%。
拜登的競選搭檔哈里斯（Kamala Harris, 又譯賀錦麗）與其丈夫在去年則繳納了119萬美元稅金，他們的共同收入為310萬美元。
日前《紐約時報》報道，特朗普在2016與2017年只繳納了750美元的聯邦收入稅，此前15年中更是有10年分文未繳。
特朗普則否認該報道內容，並反覆拒絶公布關於他的財產和納稅記錄。美國法律並不要求總統公布納稅記錄，但從1970年代以來，特朗普是首位未公布納稅記錄的總統。
美國大選首場辯論的六大議題
BBC中文駐北美記者 馮兆音 發自華盛頓
特朗普與拜登的往績：拜登從政數十年來的爭議、特朗普三年多執政的得失將是辯論主題之一。預料兩人將就日前《紐約時報》報道的特朗普稅務醜聞展開激辯。
最高法院空缺：自由派大法官金斯伯格去世後，現任總統特朗普提名保守派人士艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）填補空缺。共和黨加緊進行提名確認程序，但民主黨總統候選人拜登呼籲在大選後再確認人選，兩黨勢必面臨一場政治惡鬥。
新冠疫情：美國疫情尚未受控，死亡人數突破20萬人大關。預料特朗普將再度抨擊中國，並要求其為全球疫情負責。這個話題還將牽扯出錯綜複雜的醫保問題，兩黨多年來就醫保的覆蓋人群、費用、選擇範圍等話題爭論不休。
經濟：經濟一直是總統特朗普的王牌，但經過新冠疫情的衝擊，美國經濟經歷寒潮，今時不同往日。儘管比起疫情高峰期，失業率正在下降，經濟與就業仍是選民心中最重要的議題。
種族問題：非裔美國人喬治·佛洛依德之死掀起美國各地的反種族歧視示威。民調顯示，示威活動大大調動起18到29歲年輕選民支持拜登的積極性，他們中的很多人本來就對美國的警察與刑事司法體系存有疑慮。與此同時，示威中的一些暴力和搶掠行為讓保守派選民更堅定地支持特朗普主張的「法律與秩序」。
大選的合法性：由於疫情影響，以郵寄方式投票的美國選民將達新高。然而，特朗普多次表示，郵遞選票會招致廣泛的虛假投票和選舉詐欺，他日前還拒絶承諾如果敗選將會認輸。
首場總統辯論聚焦美國國內政策，外交政策並非重心。但在未來兩場辯論中，拜登與特朗普將就外交問題交鋒，屆時，對華政策將是爭持焦點。
總統辯論觀眾席是怎樣的？
首場總統辯論在俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行。
現場約有70名觀眾，他們需事先通過新冠病毒測試，並戴上口罩及採取其他防疫措施。辯論觀眾席上貼上了保持社交距離的告示。
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今天是美國2020總統選舉首場電視辯論，BBC中文將會緊貼發展，為大家報導這場辯論的精彩要點。