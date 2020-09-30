美國總統大選首場電視辯論：特朗普與拜登的直接較量

辯論主持人華萊士拋出的第一個問題關於最高法院的空缺。共和黨希望盡快通過保守派人士艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名，民主黨則認為應該等到大選之後由新一任總統提名。

特朗普說：「我們（共和黨）掌握參議院，我們掌握白宮，我們有很棒的、備受尊敬的提名人。」他說，如果民主黨在同樣的境況中，會行動得更快，拜登聽聞在旁微笑。

「選舉已經開始了……我們應該等待，」拜登憂慮巴雷特的保守傾向，會影響全民保健，以及女權等方面的官司。

但特朗普反駁稱，他仍然在任，早已獲得授權去做決定。