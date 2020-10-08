美國大選副總統候選人辯論：彭斯與哈里斯的交鋒

通常來說，女性候選人經常在「誠實」話題上被選民嚴格審視，甚至很可能因此付出沉重代價。例如，希拉里·克林頓在2016年大選中就因「郵件門」事件而誠信度深受打擊。

民主黨人哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗）的團隊也關注到這一點。

美國媒體報道，她不會在辯論中反覆指出彭斯的事實錯誤，或者在現場對他的言論作即時事實核查。

作為第一位參加美國副總統辯論的黑人女性，哈里斯還將面臨特殊的難題。

當女性候選人，尤其是黑人女性在台上激辯時，經常會被外界看作憤怒、過於情緒化。

而且，由於對手是作風穩健、講話溫和的副總統彭斯，更會突出這一刻板印象。2016年的副總統辯論中，當時希拉里的副手搭檔凱恩（Tim Kaine）相形之下，顯得過於好斗。

拜登在辯論中對特朗普說「閉嘴吧，伙計」，估計哈里斯今晚並不會這麼做。

哈里斯與彭斯都被認為是政治傳播的高手。彭斯在2016年的辯論中表現不俗，他此前還曾擔任政治評論員，口才歷經考驗。

而哈里斯作為國會參議員，以提問強硬著稱。她今年曾參加民主黨黨內初選，短暫的競選過程中最為人津津樂道的巔峰時刻，就是在邁阿密的首場民主黨內辯論中與拜登的交鋒。

今晚的副總統辯論中高手過招，除了兩人一分高下，觀眾將會比較彭斯與總統特朗普的辯論表現。而對於哈里斯而言，她會被拿來比較的對象則很可能是邁阿密辯論中光芒四射的自己，而突破自我往往是政治人物的終極難題。