美國大選副總統候選人辯論：彭斯與哈里斯的交鋒

美國的總統大選並非誰取得最多普選票便勝選，而是以選舉人團制度，按各州的選舉人票數去決定誰入主白宮。 按照以往慣例，大部分州份一早已經決定了傾向民主黨或是共和黨，此次選舉中有七個關鍵州份，而雙方希望少數游離選民傾向其陣營以及爭取自己的支持者願意出來踴躍投票。
直播報導
所有標注均為英國時間
決定誰當選總統最關鍵的一群人
美國的總統大選並非誰取得最多普選票便勝選，而是以選舉人團制度，按各州的選舉人票數去決定誰入主白宮。
按照以往慣例，大部分州份一早已經決定了傾向民主黨或是共和黨，此次選舉中有七個關鍵州份，而雙方希望少數游離選民傾向其陣營以及爭取自己的支持者願意出來踴躍投票。
關於美國副總統及辯論的歷史
美國歷史上，共有9位副總統因總統任內死亡或辭職而接班。
其中最廣為人知的例子是，1974年時尼克松總統因「水門事件」辭職，由副總統福特接班；以及1963年肯尼迪遇刺，副手約翰遜在兩小時後宣誓就任總統。
美國歷史上45位總統中，有14人曾擔任副總統。目前還沒有副總統因總統撤職而繼位。
第一場美國副總統辯論在1976年舉行。
參與過辯論的副總統候選人中，不少人後來競選總統，例如鮑勃·多爾（Bob Dole）、沃爾特·蒙代爾（Walter Mondale）與阿爾·戈爾（Al Gore)，然而，只有一個人成功當選總統，那就是老布什（George H.W. Bush）。
如果前副總統拜登在本屆大選中成功當選，他將加入老布什的行列。
辯論的題目是怎樣選出來的？
整個辯論季由總統辯論委員會管理，這個非營利性組織成立於1987年。委員會挑選主持人，主持人挑選候選人辯論的主題。
主持人不與任何人分享具體的問題，但他們會在一周前透露辯論的話題。
主持人是如何挑選出來的?
根據總統辯論委員會，他們會關注三個篩選標凖：熟悉活動和候選人，新聞直播經驗，了解辯論必須關注候選人和他們的觀點。
特朗普：中國須付上沉重代價
確診新冠病毒的美國總統特朗普在社交網站上載了在白宮所拍攝的視頻，稱讚他所接受的抗體治療藥物，他強調服用這種藥物是他自己建議的，效果難以置信，「是上帝的祝福」，他會爭取美國人免費使用同樣藥物。
他再次指責新冠病毒是中國的缺失，「中國將付上沉重代價」。
美國白宮發言人表示，特朗普周三下午已返回白宮工作。白宮醫生康利則表示，特朗普過去一天沒有出現新冠病毒病徵，四天沒有發燒，入院以來也一直不需要額外氧氣，體內有可偵測的病毒抗體。
民主黨總統候選人拜登表示，如果特朗普仍然有新冠病毒，便應該取消下場大選辯論。
民主黨人哈里斯今晚的難題
BBC中文駐北美記者 馮兆音 發自華盛頓
通常來說，女性候選人經常在「誠實」話題上被選民嚴格審視，甚至很可能因此付出沉重代價。例如，希拉里·克林頓在2016年大選中就因「郵件門」事件而誠信度深受打擊。
民主黨人哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗）的團隊也關注到這一點。
美國媒體報道，她不會在辯論中反覆指出彭斯的事實錯誤，或者在現場對他的言論作即時事實核查。
作為第一位參加美國副總統辯論的黑人女性，哈里斯還將面臨特殊的難題。
當女性候選人，尤其是黑人女性在台上激辯時，經常會被外界看作憤怒、過於情緒化。
而且，由於對手是作風穩健、講話溫和的副總統彭斯，更會突出這一刻板印象。2016年的副總統辯論中，當時希拉里的副手搭檔凱恩（Tim Kaine）相形之下，顯得過於好斗。
拜登在辯論中對特朗普說「閉嘴吧，伙計」，估計哈里斯今晚並不會這麼做。
哈里斯與彭斯都被認為是政治傳播的高手。彭斯在2016年的辯論中表現不俗，他此前還曾擔任政治評論員，口才歷經考驗。
而哈里斯作為國會參議員，以提問強硬著稱。她今年曾參加民主黨黨內初選，短暫的競選過程中最為人津津樂道的巔峰時刻，就是在邁阿密的首場民主黨內辯論中與拜登的交鋒。
今晚的副總統辯論中高手過招，除了兩人一分高下，觀眾將會比較彭斯與總統特朗普的辯論表現。而對於哈里斯而言，她會被拿來比較的對象則很可能是邁阿密辯論中光芒四射的自己，而突破自我往往是政治人物的終極難題。
彭斯與哈里斯如何為辯論做凖備？
BBC中文駐北美記者 馮兆音 發自華盛頓
彭斯的團隊並未向外界透露太多關於副總統凖備辯論的細節。
從他的公開行程看，彭斯在本周一抵達辯論舉辦地猶他州鹽湖城，在周二和周三都沒有公開活動，除了與家人爬了一趟山。
上周末，當總統特朗普在醫院接受治療時，彭斯也沒有公開露面。
彭斯的個人風格與特朗普截然相反，這位副總統公開發言時穩健而謹慎，預料他在辯論中也會小心斟酌。
另一邊廂，民主黨人哈里斯近日也相當低調，在猶他州專心凖備辯論。
在辯論開始前，哈里斯的團隊在推特上發佈了她伏案凖備辯論的畫面。
根據美國媒體Axios的報道，哈里斯將在辯論中針對彭斯未能領導白宮新冠病毒特別小組及時遏止疫情、並多次作出錯誤的估算。彭斯在今年四月曾表示，疫情在五月底就能結束。
今晚的辯論主持人是誰？
69歲的白宮資深記者蘇珊·佩奇（Susan Page）將主持今晚的副總統辯論。她是《今日美國》的華盛頓分社社長，曾報道11屆總統大選。
本場辯論將覆蓋9個主題，每個部分佔10分鐘。
在上周落下帷幕的首場總統辯論中，主持人華萊士（Chris Wallace）的表現飽受爭議。總統特朗普及其支持者批評他立場偏頗，民主黨一方則質疑他未能控場，尤其是無法控制反覆打斷他人的特朗普。
被問到對華萊士主持表現的看法時，佩奇表示那鼓勵她繼續做好凖備。「那沒改變任何事，但加強了我之前的想法，那就是這場活動你必須要凖備得非常、非常充足。」
彭斯：離總統只有一個心跳的距離？
特朗普在上周五確認感染新冠並住院多日，關於他健康狀況的疑慮，使得外界史無前例地關注「二把手」彭斯。
如果總統無法履職，憲法第25修正案允許將權力移交給副總統。
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白宮的新冠病毒傳染範圍持續擴大，至少有17名特朗普的身邊人確認感染病毒。
不過，彭斯與夫人在辯論當日的新冠測試結果為陰性。
泰勒·斯威夫特吃著曲奇餅乾觀看副總統辯論
美國著名流行音樂歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在推特上說，她將觀看今晚的副總統辯論，以「朝電視頻頻大叫」的方式來支持民主黨副總統候選人哈里斯。斯威夫特還展示了寫有拜登競選標誌的曲奇餅乾。
2018年的中期選舉中，斯威夫特首次打破在政治話題上的沉默，公開支持她所在的田納西州（Tennessee）的兩位民主黨候選人。此舉引來包括特朗普在內的共和黨人的反擊，特朗普曾表示他「對泰勒·斯威夫特的喜愛程度減少了25%」。
這場辯論兩位主角的背景
還對兩個人不夠了解？看一下視頻認識一下！
共和黨的彭斯是一個不會跟太太以外的女性單獨吃飯的政客。他以宗教虔誠和保守派背景吸納不少支持者，擔任州長時推出一些強硬措施，卻令開明派的民主黨人不滿。
民主黨的哈里斯其少數族裔背景引人關注，能言善辯的她被視為拜登之後民主黨可能會派出參選總統的潛在人選。
美國大選：彭斯對陣哈里斯 聚焦副總統候選人辯論
2020美國總統大選在即，除了特朗普與拜登之爭，還有一場交鋒沒那麼受關注，但可能對美國政治產生深遠的影響。
除了拜登與特朗普，還有兩個名字將出現在總統大選的選票上。
那就是現任副總統邁克·彭斯（Mike Pence）與民主黨參議員卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）。
兩人將在美國東部時間10月7日晚上9點（格林尼治標凖時間10月8日凌晨1點）在猶他州鹽湖城展開一場副總統辯論。「配角「即將走出陰影、步入聚光燈焦點。
通常，副總統辯論作用有限，但是2020年這屆大選，彭斯和哈里斯的對撞更加值得關注。
可以肯定的是，這將是一場你前所未見的美國大選副總統辯論。
為什麼本屆大選的副總統辯論尤其受到關注？BBC中文給你帶來詳盡報道：聚焦副總統候選人辯論
辯論現場的防疫措施
為了防範新冠疫情，彭斯和哈里斯兩人將隔著有機玻璃板進行辯論。兩人面前各有一塊玻璃板，並且保有至少12英尺（3.6米）的距離。
所有入場人士事前都接受了新冠病毒測試，觀眾席設有社交距離，觀眾在場內必須戴口罩。
總統辯論委員會還表示，任何脫下口罩的人都會被請出現場。這是在上周總統辯論之後新設的規則，當時，特朗普的多名家人和賓客在辯論現場拒絶戴上口罩。
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美國大選副總統辯論即將開始，我們將會跟大家密切關注兩名候選人民主黨的哈里斯和共和黨的彭斯的表現。