美國大選倒計時：最後一場辯論聚焦疫情等六大議題

NBC電視台的白宮記者克里斯汀·韋爾克（Kristen Welker）將主持今晚的辯論。今年44歲的韋爾克是第二位主持美國總統辯論的黑人女性，她也是本屆大選辯論主持人中最年輕的一位。

主持美國大選辯論是極具挑戰性的工作。主持了前兩場總統、副總統辯論的福克斯電視台主播華萊士（Chris Wallace）和《今日美國》記者佩奇（Susan Page）都被指無法控場，飽受批評。還有觀眾評價說，辯論中的最大輸家並非候選人，而是主持人。

辯論還未拉開帷幕，特朗普就已連番抨擊韋爾克，指她「可怕而不公平」、「極端左翼民主黨人」、「非常有偏見」、像是大部分「假新聞」記者一樣。

這與他的競選顧問米勒（Jason Miller）在福克斯新聞的訪問中說法相反，米勒稱韋爾克主持辯論會很「出色」。

「我對克里斯滕·韋爾克的評價很高，」米勒說，這與韋爾克的數名記者同事的評論一致，他們稱長期擔任白宮記者的她強硬且公正。

跟之前兩位主持人不同，韋爾克在辯論前並沒有接受任何媒體採訪。她的同事說，她將專注為辯論做凖備，不去關注周邊的「噪聲」。