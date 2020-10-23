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美國大選倒計時：最後一場辯論聚焦疫情等六大議題

美國大選最後一場總統辯論在美國時間周四晚舉行，新冠疫情、國家安全、氣候變化等是重點議題。

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直播報導

所有標注均為英國時間

  1. 辯論現場: 辯論人之間安裝了玻璃板

    今晚的辯論場地位於田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學。

    出於防疫需要，觀眾席設有社交距離，每位觀眾還獲派發消毒濕巾。

    舞台設置與首場總統辯論類似。兩名總統候選人將站在舞台兩端的講台處發言，兩人相距約4米，面前安裝了有機玻璃板作為阻隔。

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    Copyright: Getty Images
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  2. 今晚特朗普拜登將辯什麼？

    本場辯論的六大話題是：

    • 抗擊新冠病毒
    • 美國家庭
    • 美國種族問題
    • 氣候變化
    • 國家安全
    • 領導力

    這些話題由這場辯論的主持人、NBC電視台記者克里斯汀·韋爾克（Kristen Welker）決定。

    在辯論開始前，特朗普與拜登的陣營已就辯論話題展開了激辯。

    特朗普陣營批評，辯論話題不含外交政策，對拜登有利。往年大選中，最終場總統辯論通常涉及外交議題。

    拜登一方則反擊說，特朗普試圖迴避關於新冠疫情的問題。

    BBC中文相關報道：

    投票倒計時之際兩黨仍在爭論辯論議題，直播時麥克風可被靜音

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  3. 本場辯論的主持人是誰？

    BBC中文駐北美記者 馮兆音

    NBC電視台的白宮記者克里斯汀·韋爾克（Kristen Welker）將主持今晚的辯論。今年44歲的韋爾克是第二位主持美國總統辯論的黑人女性，她也是本屆大選辯論主持人中最年輕的一位。

    主持美國大選辯論是極具挑戰性的工作。主持了前兩場總統、副總統辯論的福克斯電視台主播華萊士（Chris Wallace）和《今日美國》記者佩奇（Susan Page）都被指無法控場，飽受批評。還有觀眾評價說，辯論中的最大輸家並非候選人，而是主持人。

    辯論還未拉開帷幕，特朗普就已連番抨擊韋爾克，指她「可怕而不公平」、「極端左翼民主黨人」、「非常有偏見」、像是大部分「假新聞」記者一樣。

    這與他的競選顧問米勒（Jason Miller）在福克斯新聞的訪問中說法相反，米勒稱韋爾克主持辯論會很「出色」。

    「我對克里斯滕·韋爾克的評價很高，」米勒說，這與韋爾克的數名記者同事的評論一致，他們稱長期擔任白宮記者的她強硬且公正。

    跟之前兩位主持人不同，韋爾克在辯論前並沒有接受任何媒體採訪。她的同事說，她將專注為辯論做凖備，不去關注周邊的「噪聲」。

    Kristen Welker
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  4. 辯論即將開場，拜登與特朗普陣營的顧問分別接受BBC採訪

    BBC中文駐北美記者 馮兆音

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    這場辯論將在美國東部時間晚上9點在田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學舉行。辯論場地外圍已亮起裝飾性燈光。

    辯論前，拜登與特朗普陣營的顧問分別接受BBC採訪。

    特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）稱，特朗普將提起拜登兒子亨特·拜登的外國商業往來，指他涉嫌兜售與權勢人士的關係。

    拜登陣營的傳媒主管貝丁菲（Kate Bedingfield）則說，特朗普陣營對亨特·拜登進行誹謗，是因為找不到支持特朗普連任的其他理由。她同時質疑，為什麼特朗普的美國稅務記錄沒有披露他在中國的銀行賬戶。

  5. 2020美國大選多媒體直播報道

    歡迎收看BBC中文關於2020年美國大選最後一場電視辯論的多媒體直播報道。

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