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美國大選全程直擊：特朗普與拜登誰將入主白宮

美國選民周二（3日）到票站投票，決定總統寶座將會落入尋求連任的共和黨候選人特朗普還是在野民主黨候選人拜登。今次選舉有破紀錄的郵寄選票，可能會比以往較晚清楚知道選舉結果。

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直播報導

所有標注均為英國時間

  1. 【看點】大選投票三種可能的選舉結果

    BBC北美事務編輯 約翰·素帕爾(Jon Sopel)

    ,
    Copyright: getty

    1. 拜登輕鬆獲勝

    如果民調正確，拜登將在周二晚間輕鬆獲勝。

    與四年前不同的是，儘管這次大選充滿混亂和動蕩，但全國民意調查和關鍵州的民意調查一直保持一致。拜登在全國範圍內享有很大程度的領先優勢，在佛羅里達、亞利桑那和北卡羅來納州的優勢較小，在北部工業州威斯康辛、密歇根和賓夕法尼亞也有類似的優勢。

    報告民調時，通常會說有3%左右的誤差。而幾周內只有0.1%的變化。

    2. 特朗普意外獲勝

    特朗普競選團隊的算盤是，就像2016年一樣，當時他們讓許多「不上網」的人出來投票，因此超出了民調機構的雷達，他們會再次這麼做。

    也許還有人想，拜登算不上令人振奮的競選者。

    如果說有誰代表保守派的話，那就是他了。衰老對每個人來說都是殘酷的，但總統特朗普似乎比拜登更有活力，儘管他們只差三歲。

    3.拜登以令人震驚的壓倒性優勢獲勝

    和第二次一樣，民調出現錯誤。但這次卻在相反的方向上出錯了。這是一種可能，不僅是拜登獲勝，而且是大獲全勝。

    如果「大獲全勝」，拜登還將拿下德克薩斯州、俄亥俄州、愛荷華州、喬治亞州，甚至可能還有南卡羅來納州。

    但你看看民意調查、提前投票的模式，民主黨加強競選活動的地方，以及新選民的龐大數量，這不是不可能的。

  2. 【分析】美國大選：一場選舉的開支是多少

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    Video caption: 美國大選有多貴？

  6. 歡迎關注BBC中文美國大選投票的多媒體直播報道

    歡迎關注BBC中文美國大選投票的多媒體直播報道。我們將從現在開始，24小時不間斷滾動更新有關新聞，為您帶來BBC記者發自美國現場的全方位報道。敬請關注。

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