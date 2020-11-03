美國大選全程直擊：特朗普與拜登誰將入主白宮

1. 拜登輕鬆獲勝 如果民調正確，拜登將在周二晚間輕鬆獲勝。 與四年前不同的是，儘管這次大選充滿混亂和動蕩，但全國民意調查和關鍵州的民意調查一直保持一致。拜登在全國範圍內享有很大程度的領先優勢，在佛羅里達、亞利桑那和北卡羅來納州的優勢較小，在北部工業州威斯康辛、密歇根和賓夕法尼亞也有類似的優勢。 報告民調時，通常會說有3%左右的誤差。而幾周內只有0.1%的變化。 2. 特朗普意外獲勝 特朗普競選團隊的算盤是，就像2016年一樣，當時他們讓許多「不上網」的人出來投票，因此超出了民調機構的雷達，他們會再次這麼做。 也許還有人想，拜登算不上令人振奮的競選者。 如果說有誰代表保守派的話，那就是他了。衰老對每個人來說都是殘酷的，但總統特朗普似乎比拜登更有活力，儘管他們只差三歲。 3.拜登以令人震驚的壓倒性優勢獲勝 和第二次一樣，民調出現錯誤。但這次卻在相反的方向上出錯了。這是一種可能，不僅是拜登獲勝，而且是大獲全勝。 如果「大獲全勝」，拜登還將拿下德克薩斯州、俄亥俄州、愛荷華州、喬治亞州，甚至可能還有南卡羅來納州。 但你看看民意調查、提前投票的模式，民主黨加強競選活動的地方，以及新選民的龐大數量，這不是不可能的。
直播報導
所有標注均為英國時間
【看點】大選投票三種可能的選舉結果
BBC北美事務編輯 約翰·素帕爾(Jon Sopel)
1. 拜登輕鬆獲勝
如果民調正確，拜登將在周二晚間輕鬆獲勝。
與四年前不同的是，儘管這次大選充滿混亂和動蕩，但全國民意調查和關鍵州的民意調查一直保持一致。拜登在全國範圍內享有很大程度的領先優勢，在佛羅里達、亞利桑那和北卡羅來納州的優勢較小，在北部工業州威斯康辛、密歇根和賓夕法尼亞也有類似的優勢。
報告民調時，通常會說有3%左右的誤差。而幾周內只有0.1%的變化。
2. 特朗普意外獲勝
特朗普競選團隊的算盤是，就像2016年一樣，當時他們讓許多「不上網」的人出來投票，因此超出了民調機構的雷達，他們會再次這麼做。
也許還有人想，拜登算不上令人振奮的競選者。
如果說有誰代表保守派的話，那就是他了。衰老對每個人來說都是殘酷的，但總統特朗普似乎比拜登更有活力，儘管他們只差三歲。
3.拜登以令人震驚的壓倒性優勢獲勝
和第二次一樣，民調出現錯誤。但這次卻在相反的方向上出錯了。這是一種可能，不僅是拜登獲勝，而且是大獲全勝。
如果「大獲全勝」，拜登還將拿下德克薩斯州、俄亥俄州、愛荷華州、喬治亞州，甚至可能還有南卡羅來納州。
但你看看民意調查、提前投票的模式，民主黨加強競選活動的地方，以及新選民的龐大數量，這不是不可能的。
【分析】美國大選：一場選舉的開支是多少
【看點】特朗普與拜登，誰能得到華人的選票
【看點】美國大選：投票日當晚會有結果嗎？
【看點】美國大選：BBC整理開票之夜的重要看點及注意事項
歡迎關注BBC中文美國大選投票的多媒體直播報道
歡迎關注BBC中文美國大選投票的多媒體直播報道。我們將從現在開始，24小時不間斷滾動更新有關新聞，為您帶來BBC記者發自美國現場的全方位報道。敬請關注。