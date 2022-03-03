俄羅斯因入侵烏克蘭面臨戰爭罪調查

瑞典武裝部隊周三表示，四架俄羅斯戰鬥機違反了使用其國內領空的禁令。 這個斯堪的納維亞國家並非北約成員國。瑞典在周一宣佈對俄羅斯飛機關閉領空，此舉與其他歐洲國家的類似措施一致。 瑞典軍方發表聲明譴責俄羅斯戰機被指入侵領空的作法「不專業和不負責任」。 但它表示，據報發生在波羅的海上空的事件是短暫的。
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撰稿人 Edited by Jude Sheerin
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俄羅斯戰機被指侵犯瑞典領空
瑞典武裝部隊周三表示，四架俄羅斯戰鬥機違反了使用其國內領空的禁令。
這個斯堪的納維亞國家並非北約成員國。瑞典在周一宣佈對俄羅斯飛機關閉領空，此舉與其他歐洲國家的類似措施一致。
瑞典軍方發表聲明譴責俄羅斯戰機被指入侵領空的作法「不專業和不負責任」。
但它表示，據報發生在波羅的海上空的事件是短暫的。
美國大使稱聯合國投票是「歷史性的」
聯合國大會緊急特別會議通過了譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，呼籲俄羅斯立刻從烏克蘭撤軍。
在193個成員國中，該決議獲得141票贊成、5票反對和35票棄權。
俄羅斯、敘利亞、白俄羅斯、朝鮮、厄立特里亞投票反對，中國投票棄權。
美國駐聯合國大使稱周三譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票是「歷史性的」。
此次會議是本世紀以來召開的首次聯大緊急會議，但該決議對會員國沒有法律約束力。