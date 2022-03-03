烏克蘭一棟受損建築
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俄羅斯因入侵烏克蘭面臨戰爭罪調查

自俄羅斯軍隊2月24日清晨，多路入侵烏克蘭以來，烏克蘭各地都爆發激烈戰鬥，俄軍速戰速決的計劃似乎未能實現。國際社會反應強烈，紛紛對莫斯科實施制裁。

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直播報導

撰稿人 Edited by Jude Sheerin

所有標注均為英國時間

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  1. 俄羅斯戰機被指侵犯瑞典領空

    俄羅斯戰機被指侵犯瑞典領空
    Copyright: Swedish Armed Forces

    瑞典武裝部隊周三表示，四架俄羅斯戰鬥機違反了使用其國內領空的禁令。

    這個斯堪的納維亞國家並非北約成員國。瑞典在周一宣佈對俄羅斯飛機關閉領空，此舉與其他歐洲國家的類似措施一致。

    瑞典軍方發表聲明譴責俄羅斯戰機被指入侵領空的作法「不專業和不負責任」。

    但它表示，據報發生在波羅的海上空的事件是短暫的。

  2. 美國大使稱聯合國投票是「歷史性的」

    美國大使稱聯合國投票是「歷史性的」
    Copyright: Getty Images

    聯合國大會緊急特別會議通過了譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，呼籲俄羅斯立刻從烏克蘭撤軍。

    在193個成員國中，該決議獲得141票贊成、5票反對和35票棄權。

    俄羅斯、敘利亞、白俄羅斯、朝鮮、厄立特里亞投票反對，中國投票棄權。

    美國駐聯合國大使稱周三譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票是「歷史性的」。

    此次會議是本世紀以來召開的首次聯大緊急會議，但該決議對會員國沒有法律約束力。

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