俄羅斯因入侵烏克蘭面臨戰爭罪調查

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瑞典武裝部隊周三表示，四架俄羅斯戰鬥機違反了使用其國內領空的禁令。

這個斯堪的納維亞國家並非北約成員國。瑞典在周一宣佈對俄羅斯飛機關閉領空，此舉與其他歐洲國家的類似措施一致。

瑞典軍方發表聲明譴責俄羅斯戰機被指入侵領空的作法「不專業和不負責任」。

但它表示，據報發生在波羅的海上空的事件是短暫的。