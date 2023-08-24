日本已盡力向鄰國保證經處理的核廢水排放是安全的。國際原子能機構也接受了這項計劃。

但並非所有國家和地區都接受他們的說法。

香港和澳門兩個中國的特別行政區就表示，將從今天起禁止來自日本某些地區（包括東京和福島）的海產品。

中國政府指責日本「自私」。北京表示將採取「一切必要措施」保護自己的海洋環境、食品安全和公共健康。

韓國主要的反對黨和公民團體也在舉行抗議活動，海洋另一邊的一些太平洋島國也對該問題持反對態度。