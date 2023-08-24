日本已盡力向鄰國保證經處理的核廢水排放是安全的。國際原子能機構也接受了這項計劃。 但並非所有國家和地區都接受他們的說法。 香港和澳門兩個中國的特別行政區就表示，將從今天起禁止來自日本某些地區（包括東京和福島）的海產品。 中國政府指責日本「自私」。北京表示將採取「一切必要措施」保護自己的海洋環境、食品安全和公共健康。 韓國主要的反對黨和公民團體也在舉行抗議活動，海洋另一邊的一些太平洋島國也對該問題持反對態度。
直播報導
所有標注均為英國時間
鄰居的擔憂
日本已盡力向鄰國保證經處理的核廢水排放是安全的。國際原子能機構也接受了這項計劃。
但並非所有國家和地區都接受他們的說法。
香港和澳門兩個中國的特別行政區就表示，將從今天起禁止來自日本某些地區（包括東京和福島）的海產品。
中國政府指責日本「自私」。北京表示將採取「一切必要措施」保護自己的海洋環境、食品安全和公共健康。
韓國主要的反對黨和公民團體也在舉行抗議活動，海洋另一邊的一些太平洋島國也對該問題持反對態度。
今天會發生什麼？
當地時間13時（英國夏令時5時，北京時間12點），日本將會開始緩慢排放經過處理、含有輕微輻射的福島核電站的核廢水。
這是距離2011年的福島大地震及海嘯災難過去12年後，日本方面首次向外排放核廢水。福島大地震是自切爾諾貝利事件之後全球最嚴重的核災難。
自災難發生後，日本共使用了134萬噸水對核反應堆進行冷卻處理——這些污水十多年來一直在核電站zhou'w周圍積存。
日本在今天排放廢水，因為儲存能力已到極限。2021年，日本申請向太平洋排放核廢水獲得國際組織批准。
向地球上最深和最廣大的海洋排放核廢水，在鄰近國家引發爭議。
韓國、中國等均有抗議，指責日本將海洋當成「自家下水道」。東京方面表示，排水的計劃是安全的，而且計劃已經獲得聯合國核能監督機構簽署批准。
歡迎
東日本大地震發生12年後，日本政府與東京電力公司將於8月24日東京時間13:00（04:00 GMT，北京時間12:00）開始排放福島第一核電站積存的核廢水。BBC中文為您帶來多媒體直播，跟進首天排放情形。